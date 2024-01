Campeones del mundo, estrellas australianas locales y talentos jóvenes destacados aparecerán en el regreso de las carreras WorldTour en enero

Con el inminente regreso de la temporada en ruta y de las carreras WorldTour, se han revelado las listas de salida para el Tour Down Under masculino y femenino.

La acción comienza el 12 de enero con tres etapas en la carrera femenina y la carrera masculina sigue del 16 al 21 de enero, cuando la temporada de carreras de verano australiana llega a sus carreras clave.

Julian Alaphilippe (Soudal-QuickStep), Caleb Ewan (Jayco AlUla) y Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) fueron los titulares ya anunciados para la carrera masculina, pero a ellos se unirán otros grandes nombres como Simon Yates (Jayco AlUla), Josh Tarling. (Ineos Granaderos) y Biniam Girmay (Intermarché-Wanty). Los dos últimos debutan en la carrera.

“Tenemos algunos de los mejores velocistas de todos los tiempos, Caleb Ewan y Elia Viviani, y estoy particularmente emocionado de ver lo que Julian Alaphilippe hace en Adelaide”, dijo en una rueda de prensa el director de carreras del Santos Tour Down Under, Stuart O’Grady OAM. liberar.

“Es uno de los corredores más electrizantes del pelotón y sé que querrá dejar su huella en el Santos Tour Down Under.

Desafortunadamente, el campeón defensor Jay Vine no regresará para luchar por la camiseta ocre mientras se concentra en el Giro de Italia y sus objetivos más adelante en la temporada 2024.

Subcampeón en 2023, Yates liderará a Jayco AlUla en la general junto al nuevo cantante Luke Plapp después de que el joven talento australiano cambiara al Ineos Grenadiers por su equipo local.

Ewan será la opción de sprint después de regresar a Jayco AlUla después de cinco temporadas en Lotto-Soudal/Dstny, buscando reavivar su forma de sprint al nivel más alto que lo vio ganar constantemente etapas del Grand Tour.

El nueve veces ganador de etapa Down Under tendrá una dura competencia de los ex ganadores de etapa Elia Viviani (Ineos Grenadiers) y Phil Bauhaus (Bahrain Victorious), y el recién transferido Sam Welsford (Bora-Hansgrohe) también tomará la salida con el piloto líder estrella. Danny van Poppel.

Ya se ha anunciado que las tres ganadoras anteriores de la carrera femenina regresarán a la salida: Grace Brown (FDJ-SUEZ), Amanda Spratt (Lidl-Trek) y Ruth Edwards (de soltera Winder), que sale de su retiro en su regreso a el WWT con Salud Impulsada por Humanos.

A ellos se unirán una gran cantidad de grandes talentos del pelotón femenino mientras la campeona mundial de contrarreloj Chloe Dygert (Canyon SRAM) haga su primera aparición en el Tour Down Under desde la edición de 2017, cuando era una carrera 2.2.

La compañera de equipo de Brown, Cecilie Uttrup Ludwig, será una de las principales amenazas para la clasificación general dada su capacidad para desempeñarse en una variedad de recorridos, ya sea en subidas o en sprints en grupos reducidos, y la danesa buscará volver a su forma desde el final. de la temporada 2023.

El equipo australiano Jayco AlUla trae una sólida plantilla de seis mujeres que incluye a Alexandra Manly, Ruby Roseman-Gannon y la nueva fichaje neozelandesa Ella Wyllie, que terminó segunda en la competición de camiseta blanca en el pasado Tour de Francia femenino.

“El pelotón femenino también cuenta con un número récord de equipos y ciclistas internacionales, lo que respalda nuestro objetivo de crecimiento continuo en este espacio”, continuó O’Grady.

96 corredores tomarán la salida en la carrera femenina en Hahndorf, mientras que 140 hombres correrán provisionalmente el 16 de enero desde Tanunda.

Listas de salida masculina y femenina