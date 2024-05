La triatleta sorprende en el Campeonato Nacional, pero se 'preparó bien' para ganar el segundo lugar en la contrarreloj femenina de USA Cycling para París

En apenas su segunda aparición en el Campeonato de ciclismo profesional en ruta de EE. UU., Taylor Knibb acumuló una gran colección de premios por lograr el tiempo más rápido en la contrarreloj individual (ITT) femenina de élite: la camiseta de barras y estrellas, una medalla de oro y un sombrero con “MADE IT” cosido en la parte inferior de la visera. Ese bordado especial significó su calificación para representar al equipo de EE. UU. en la contrarreloj femenina en los Juegos Olímpicos de París en julio.

“Seré completamente honesto, estoy en shock”, fue la reacción de Knibb poco después de que la última corredora entre las mujeres de élite, Lauren Stephens (Cynisca Cycling), cruzara la línea y detuviera el cronómetro más de un minuto y… la mitad de su tiempo de 41:54. Knibb fue la única ciclista en recorrer menos de 42 minutos en el recorrido llano de 33,6 km de ida y vuelta, y al hacerlo obtuvo su primer campeonato nacional de ciclismo de ruta.

Graduada de la Universidad de Cornell y que ahora vive en Colorado, no es ajena a las victorias. Ha ganado múltiples títulos mundiales de triatlón como junior y en los últimos dos años ganó campeonatos mundiales Ironman 70.3 consecutivos. En agosto pasado terminó quinta en la prueba de triatlón de los Juegos Olímpicos de París y se clasificó para su segunda aparición olímpica. Ahora puede ser una de las pocas atletas que compita por la gloria olímpica en deportes distintos.

“Definitivamente pensé en la posibilidad. Pero no parecía una realidad. Creo que mi equipo y yo todavía estamos un poco conmocionados. Pero estamos increíblemente agradecidos y entusiasmados por la oportunidad”, dijo. ciclismonoticias un día después de un viaje de ensueño en Virginia Occidental en un recorrido creado para replicar la contrarreloj individual de los Juegos Olímpicos de París, tanto en distancia como en falta de escalada.

“De cara a la última curva, me di cuenta de que estaba más cerca de los dos pilotos fuertes que tenía delante (Amber Neben y Stephens) que en la vuelta anterior. Pero no estaba teniendo divisiones ni nada por el estilo, así que solo me concentré en ejecutar lo mejor que pude y ver dónde caían las cartas contra algunas mujeres muy fuertes”, dijo Knibb.

“El año pasado, hubo tantas curvas y mi entrenador dijo: 'Eres muy bueno manteniendo el ritmo de carrera'. Tu debilidad es coger ritmo de carrera”. Así que sólo hubo cuatro veces que tuve que alcanzar el ritmo de carrera y eso fue un alivio para mí. Si hubiera sido un poco más creciente, probablemente habría favorecido mucho más a otras mujeres”.

Antes del miércoles, a USA Cycling le quedaban uno de los dos lugares por llenar para la contrarreloj en los Juegos Olímpicos de París. Chloé Dygert, ganadora del año pasado en EE. UU. Pro ITT y no en el campeonato de este año, obtuvo el primer lugar con una selección automática gracias a su victoria en el Campeonato Mundial de Ruta en ITT el año pasado. Después de las celebraciones en el centro de Charleston, Knibb dijo que recibió un mensaje de felicitación de Dygert.

El dúo de contrarreloj forma una pareja interesante, ya que ambos se han clasificado para competir en múltiples eventos en París: Dygert en ciclismo de ruta y ciclismo en pista, mientras que Knibb puede optar por el doblete en ciclismo de ruta y triatlón. NBCSports.com señaló que la única otra triatleta estadounidense que compitió en múltiples deportes en los Juegos Olímpicos fue Sheila Taormina, quien también fue la primera mujer en clasificarse para los Juegos Olímpicos en tres deportes diferentes. Taormina ganó una medalla de oro en natación en 1996, como parte del equipo de relevos de estilo libre de 4×200 metros, luego terminó sexta en triatlón en 2000 y luego compitió en pentatlón moderno en 2008.

Knibb mejoró su cuarto lugar desde Knoxville el año anterior, su primera incursión en los campeonatos nacionales de ciclismo, y atribuyó su desempeño a una bicicleta nueva que permite una posición diferente y un campo abierto, no solo el recorrido más plano.

“Hubo una serie de diferencias entre este año y el año pasado. Empezaré con el hecho de que Chloé corrió el año pasado y no corrió este año. El recorrido y las condiciones también fueron bastante diferentes. También monté mucho mejor”, dijo.

“Hice algunos cambios importantes en mi bicicleta y en mi posición: monté el Trek TT Speed ​​Concept frente al Triathlon Speed ​​Concept y obtuve una parte delantera y una posición mucho mejores gracias al trabajo con Matt Bottrill. Estoy trabajando con un nuevo entrenador este año y él me preparó muy bien con el tiempo que tuvimos. Mi entrenamiento se ve bastante diferente, pero realmente lo estoy disfrutando y confío en el proceso”.

La contrarreloj femenina de élite en París, 33 km, está prevista para el sábado 27 de julio. Cuatro días después tendrá lugar la prueba individual de triatlón femenino, que abarcará 1,5 km de natación, 40 km de bicicleta y 10 km de carrera. Knibb dijo que dos de las tres mujeres que compiten en el evento individual serán seleccionadas por USA Triathlon el día antes del relevo mixto, que es el 5 de agosto. En los Juegos Olímpicos de Tokio, Knibb terminó 16° en el triatlón individual femenino y ayudó al equipo de EE. UU. a la medalla de plata en el relevo mixto.

Apenas unos días antes de llegar a Charleston, West Virginia para los Pro Road Nationals, terminó segunda en la Serie del Campeonato Mundial de Triatlón en Yokohama, Japón. Entonces, ¿qué hizo después de ganar la contrarreloj profesional de EE. UU., tal vez salir a correr?

“¡No, no lo hice! “Tuve un enfriamiento de 30 minutos y luego tuve la tarde libre del entrenamiento”, dijo Knibb. “Pero el día después de la carrera (jueves), simplemente nadé y corrí y no toqué mi bicicleta”.