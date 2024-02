‘Respeta el terreno, acepta la altitud, sigue pedaleando’ el plan de carrera de los recién llegados Russell Finsterwald y Whitney Allison

De regreso para seguir con la ‘agonía en los Andes’ están los holandeses Laurens ten Dam y Thomas Dekker, quienes sellaron sus boletos para la categoría directa del Rally Transcordilleras Colombia 2024.

Afectuosamente referido por los organizadores como “el padrino del gravel”, Ten Dam regresa por tercera vez a Transcordilleras. Terminó segundo detrás del ganador Peter Stetina en la carrera por etapas de ocho días en 2022, luego ganó la general el año pasado.

Transcordilleras es una carrera por etapas, una prueba de resistencia y una aventura en bicicleta todo en uno a través de 985 km de las tres cadenas de los Andes en Colombia, que comienza el 11 de febrero. Regresa para la carrera por etapas autosuficiente de ocho días que concluye en febrero 18 son los mejores colombianos Antonio Donado Calle, que fue segundo en la general el año pasado, y Brayan Chaves Rubio, tercero en la general.

Marcelo Gutiérrez, campeón nacional colombiano de ciclismo de montaña y leyenda del descenso, también esperará un mejor año después de un abandono tardío en 2023 luego de un accidente y la consiguiente fractura de clavícula que terminó su semana en los últimos 10 km desde la línea de meta en la etapa 8.

Los recién llegados con sede en EE. UU. Para los ocho días de carreras incluyen a Russell Finsterwald, quien ganó Big Sugar Gravel en 2022, Whitney Allison, que fue segunda en la general en el Belgian Waffle Ride Quadrupel Crown de 2023, y Griffin Easter, que fue tercero en Rebecca’s Private Idaho la última vez. año y en la ruta ganó la etapa reina de La Vuelta a Colombia 2017.

En la salida de la categoría directa estará el veterano canadiense de la ruta Rob Britton, ganador del año pasado del Belgian Waffle Ride en Columbia Británica con top 10 en SBT GRVL y BWR California.

La versión completa de casi 1.000 kilómetros abarca un asombroso desnivel de 23.650 metros, la mayor parte de ellos en remotos caminos de tierra y barrancos arrasados. Los ganadores de las categorías serán reconocidos en Santa Fé de Antioquia a los mejores individuales masculino y femenino, así como a los equipos de dos corredores, compuestos por una mujer y un hombre.

Para la semana de sufrimiento, los organizadores proporcionan un dispositivo de navegación con seguimiento en vivo y alojamiento cada noche. Los participantes deben llevar sus propios suministros, desde reparaciones de bicicletas hasta ropa y nutrición.

Puede ser una semana desalentadora, pero Finsterwald dijo que se trataba de “respetar el terreno, aceptar la altitud y seguir pedaleando”.

“Estoy muy emocionado por un nuevo tipo de desafío y veo esta carrera como una excelente manera de desarrollar algo de condición física para la próxima temporada de carreras, así como una forma de probar algunos de los nuevos equipos que usaré en 2024. ” dijo, y agregó que su mayor desafío antes de alcanzar la altitud era seleccionar “qué comodidades tienen que llegar y cuáles tienen que quedarse en casa”.

Para Allison, no sólo es la primera vez que viaja en Transcordilleras, sino también su primera vez en Sudamérica. Ha corrido muchas carreras de grava desde que dejó las carreras de ruta después de 2019, y está ansiosa por aprovechar el gran volumen de carreras de grava para establecer una base sólida para un gran calendario de EE. UU., que comienza en marzo con el Belgian Waffle Ride Arizona y Mid Sur.

“Creo que lo más interesante será saber que las mujeres tienden a no tener una recuperación tan buena como los hombres, y esa repetibilidad a lo largo de ocho días. Es una cantidad tremenda de volumen”, dijo Allison. ciclismonoticias.

“Para mí también sirve como un segundo campo de entrenamiento. La mayor parte de mi temporada se compone de carreras de tierra de un día. Definitivamente voy a esforzarme lo más posible, pero con la idea de que sean ocho días, así que no estoy del todo seguro de cómo será eso”.

Sin escalas

En 2022, solo 12 ciclistas se embarcaron en el esfuerzo continuo de empacar bicicletas, y este año el número casi se triplicó a 30 personas, tres de ellas mujeres.

Esta vez Ten Dam optó por la categoría non-stop, acompañado por su compatriota Thomas Dekker. Ex compañeros de equipo en Rabobank, los dos se han combinado durante 30 años en el pelotón profesional de carretera, y ambos se han movido para allanar el camino con el ciclismo de aventuras todoterreno durante los últimos cuatro años.

“Decidí hacer Transcordilleras sin parar en lugar de ocho días como el año pasado debido al entrenamiento para el Tour Divide. Quiero ponerme en ciertas situaciones en las que no se puede planificar”.

Ten Dam planea enfrentarse al Tour Divide de varios días luego de otra doble cartelera de Gravel Locos-Unbound Gravel en los EE. UU. También tiene una variedad de eventos globales en su calendario, incluido su LtD Gravel Fest (27 de abril) y otra oportunidad para el Campeonato Mundial UCI Gravel (6 de octubre).

La preparación para sus carreras de resistencia se remonta a 2020, contó, en el Tour de los Pirineos, y recientemente completó los 450 km de Further Elements en Escocia, una carrera de 24 horas en octubre, con Dekker. Tenía “algo de experiencia” para el viaje sin escalas y de hágalo usted mismo, y recordaba principalmente lo que no debía hacer.

“Cometí tantos errores. Estaba en mi bicicleta de gravel con neumáticos de 38 cc, llevé un montón de cosas porque estaba acostumbrado a andar en bicicleta con mi papá”, dijo riendo.

“Sabes, me encanta andar en bicicleta en las montañas. Y realmente me trae de vuelta a mis recuerdos de mí con mi papá viajando en bicicleta y explorando el mundo. En octubre (Escocia), me di cuenta de que no tengo miedo por la noche. Esa fue una carrera de 24 horas y no podía dormir nada, pero aquí intento dormir para que siga siendo divertido. No me gusta la falta de sueño como parte del ultraciclismo”.

Construyó su Tour Divide en casa, en su garaje, una Specialized S-works Epic con suspensión total Copa del Mundo y Shimano de 12 velocidades, sin Di2, y “los neumáticos más pesados ​​que pude encontrar, porque odio los pinchazos”, además aerobarras, luces, nutrición Purepower en varias bolsas. Estaba listo para un viaje inaugural en Transcordilleras.

“En términos de nutrición, simplemente comes lo que puedas encontrar en el camino. Esta carrera ya la he hecho dos veces, la etapa de ocho días, y aquí en Colombia puedes encontrar comida. No estoy dispuesto a follar demasiado. Hay gasolineras y pequeñas tiendas en cada pueblo”, dijo. “Trato de ser inteligente y divertido y disfrutar de Colombia nuevamente”.

Dijo que intentaría dormir dos o tres noches, utilizando el ‘sistema Lachlan’ de seis horas de descanso y 18 horas de descanso, que quiere replicar en el Tour Divide. En agosto pasado, Lachlan Morton completó la ruta Tour Divide de 2.670 millas, desde Banff en las Montañas Rocosas de Canadá hasta Antelope Wells en Nuevo México, en un nuevo tiempo no oficial más rápido conocido para un ciclista autónomo en 12 días, 12 horas y 21 minutos. Para reducir la falta de sueño, Morton utilizó una fórmula de 12 horas de sueño por cada 48 horas, y lo calificó como un punto de inflexión en su hazaña de resistencia.