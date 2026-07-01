Con Oscar Onley ausente por lesión, los corredores del Giro de Italia 2026 Egan Bernal, Filippo Ganna y Thymen Arensman ahora se dirigen al Tour

La ausencia forzada de la estrella del GC Oscar Onley debido a una lesión no ha impedido que su equipo Netcompany Ineos nombre una alineación poderosa y versátil para el Tour de Francia de este año.

Cuarto el año pasado y considerado un caballo oscuro para el podio del Tour de Francia este año, se confirmó que Onley no participaría la semana pasada después de sufrir una fuerte caída en la etapa 6 del Tour Auvernia-Ródano-Alpes, lesionándose gravemente el hombro.

En su ausencia, el equipo británico nombró un equipo experimentado de ocho corredores para el Tour de Francia que incluye al ganador general de 2019, Egan Bernal, al especialista en contrarreloj Filippo Ganna y al escalador holandés Thymen Arensman, quien capturó dos etapas de montaña del Tour el año pasado.

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Si la ausencia de Onley representó un revés importante para el equipo, la buena noticia para Ineos es que Josh Tarling, que se rompió la clavícula en la misma etapa Auvergne-Rhône-Alpes donde Onley se cayó, se ha recuperado a tiempo para el Tour.

El joven contrarreloj británico agregará aún más potencia de fuego en esa especialidad al equipo, con una alineación que también incluye a dos ex campeones del mundo en la especialidad, Ganna y Tobias Foss.

Netcompany Ineos, que tuvo un gran desempeño en la contrarreloj en el reciente Tour Auvernia-Ródano-Alpes, seguramente planea realizar una actuación igualmente impresionante este sábado en Barcelona.

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“Este equipo tiene grandes corredores a quienes a la gente le encanta ver. Tendrán la libertad de intentarlo y competir agresivamente durante las tres semanas. La fortuna favorece a los valientes. No vinimos a este Tour para seguir la carrera, vinimos a darle forma”, dijo en un comunicado de prensa el Director de Carreras, Geraint Thomas, ex ganador del Tour de Francia.

“La contrarreloj por equipos de Barcelona presenta una gran oportunidad para empezar con fuerza. Este año hemos tenido un buen desempeño en esta disciplina, así que daremos todo lo que tenemos. A partir de ahí, todo será intenso y estamos listos para asumir el desafío”.

Tres miembros de la alineación de Netcompany, Arensman, Bernal y Ganna, también participaron en el Giro de Italia en mayo, donde Arensman terminó cuarto en la general y Ganna ganó su octava etapa.

“Creo que correr el Giro de Italia es una preparación bastante buena y me he tomado algo de tiempo para recuperarme y cuidar el cuerpo”, dijo Arensman, de 26 años.

“Tengo muy buenos recuerdos del Tour del año pasado y estoy motivado por estar allí de nuevo y ver lo que podemos ofrecer. Tenemos un equipo fuerte y es una dinámica de grupo realmente buena, lo cual siempre es muy importante”.

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“Es un grupo realmente fuerte el que llevamos al Tour y eso es lo que más me entusiasma. Haré mi trabajo para darlo todo en las contrarreloj y en llano, mantener al equipo en el lugar correcto y veremos qué podemos construir durante las tres semanas juntos”, añadió Ganna.

Si bien la ausencia de Onley se anunció la semana pasada, un nombre más inesperado que falta en la alineación es el español Carlos Rodríguez, quien ha corrido el Tour para Ineos durante las últimas tres ediciones.

Netcompany Ineos también podrá contar con uno de los corredores de sprint en grupos pequeños y escapadas más exitosos de 2026, el ex campeón nacional francés de carreras en ruta Dorian Godon, mientras que Kévin Vauquelin, séptimo el año pasado, también debutará en el Tour con Netcompany Ineos.

Por último, pero no menos importante, el veterano polaco Michal Kwiatkowski, recientemente coronado campeón nacional polaco de contrarreloj, superó lesiones a principios de esta temporada para asumir el papel de capitán del equipo en el Tour.

“Correr el Tour de Francia fue mi motivación para volver de una lesión este año”, dijo el doble ganador de etapa y ex campeón del mundo.

“Por momentos parecía casi imposible, pero nunca dejé de creer y con un gran apoyo del equipo lo logré. Estoy orgulloso de lo que he logrado en tan poco tiempo y estoy listo para salir a competir”.

Netcompany Ineos para el Tour de Francia 2026