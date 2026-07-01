Con Oscar Onley ausente por lesión, los corredores del Giro de Italia 2026 Egan Bernal, Filippo Ganna y Thymen Arensman ahora se dirigen al Tour

La ausencia forzada de la estrella del GC Oscar Onley debido a una lesión no ha impedido que su equipo Netcompany Ineos nombre una alineación poderosa y versátil para el Tour de Francia de este año.

Cuarto el año pasado y considerado un caballo oscuro para el podio del Tour de Francia este año, se confirmó que Onley no participaría la semana pasada después de sufrir una fuerte caída en la etapa 6 del Tour Auvernia-Ródano-Alpes, lesionándose gravemente el hombro.

Últimos vídeos de
Mira el vídeo completo aquí:

Netcompany Ineos, que tuvo un gran desempeño en la contrarreloj en el reciente Tour Auvernia-Ródano-Alpes, seguramente planea realizar una actuación igualmente impresionante este sábado en Barcelona.

Si bien la ausencia de Onley se anunció la semana pasada, un nombre más inesperado que falta en la alineación es el español Carlos Rodríguez, quien ha corrido el Tour para Ineos durante las últimas tres ediciones.