El líder del Lidl-Trek se ve obligado a dejar la bicicleta durante cuatro semanas tras una operación

Giulio Ciccone ha admitido que tendrá que empezar su entrenamiento de 2024 desde cero después de una cirugía por una desagradable llaga en el sillín que le obligará a pasar cuatro semanas fuera de la bicicleta.

Se suponía que el ciclista de Lidl-Trek se dirigiría a la altura del Monte Teide y luego apuntaría a Tirreno-Adriático a principios de marzo. Fue operado el lunes y ahora ni siquiera está seguro de correr el Giro de Italia en mayo.

“Es un duro golpe”, dijo el ganador del maillot de lunares del Tour de Francia 2023 La Gazzetta dello Sport mientras comenzaba su recuperación de la cirugía.

“Tendré que empezar de cero después de un periodo tan largo sin montar en bicicleta. Todo llevará tiempo y cuando empiece a entrenar de nuevo, no podré ir al 100% con un programa de entrenamiento intenso”.

Ciccone reveló que sintió problemas por primera vez en enero y que él y Lidl-Trek probaron otros tratamientos antes de que la cirugía se volviera inevitable.

“Simplemente no podía andar en bicicleta. No había otra alternativa”, admitió Ciccone.

Fue operado en Milán con el mismo cirujano que atendió a Fausto Masnada el año pasado. El corredor de Soudal-Quick Step estuvo fuera de acción durante la mayor parte del verano y no pudo ayudar a Remco Evenepoel en las Grandes Vueltas, pero ahora se ha recuperado por completo.

Se suponía que Ciccone lideraría Lidl-Trek en el Giro de Italia, con Tao Geoghegan Hart y Mattias Skjelmose como corredores generales del equipo para el Tour de Francia. Ciccone quizás podría regresar al Tour de Francia este verano, con Lidl-Trek centrándose en las victorias de etapa en el Giro de Italia con el velocista Jonathan Milan.

Ciccone podría volver a correr en abril, pero ni él ni Lidl-Trek quieren correr ningún riesgo.

“Quiero recuperarme por completo y por eso es necesario un largo período fuera de la bicicleta. Apresurar las cosas puede ser arriesgado”, explicó Ciccone, que el pasado mes de junio amplió su contrato con Lidl-Trek hasta el final de la temporada 2027.

“En este momento es difícil pensar en cuándo volveré a competir. Seguramente será imposible prepararme para el Giro como lo había planeado. Por ahora quiero recuperarme, volver a subirme a la moto y luego mira qué pasa.

“No quiero desperdiciar toda la temporada, quiero lograr algo. Es cierto que tengo que empezar de cero, pero tenemos una larga temporada por delante.

“Después de todos los problemas que he enfrentado en los últimos años, creo que he ‘pagado’ lo suficiente. Cuando vuelva a competir, quiero recuperar algo de todo lo que he superado. Creo que me lo merezco”.