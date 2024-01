Los líderes de Visma-Lease a Bike revelan cómo abordarán las etapas y trabajarán juntos en mayo

Con Wout van Aert listo para hacer su debut en el Giro de Italia en mayo, él y su equipo Visma-Lease a Bike buscarán formas de encontrar un equilibrio entre la estrella belga que lucha por su propio éxito y el trabajo para su compañero debutante Olav Kooij. en los sprints.

Los dos trabajaron bien juntos en el Tour de Gran Bretaña de la temporada pasada, su primera carrera por etapas juntos, cuando Van Aert lideró a Kooij para lograr cuatro victorias de etapa antes de lograr una de las suyas en el camino hacia la victoria general.

En el Giro, también buscará etapas para sí mismo, mientras trabaja para darle victorias a Kooij, de 22 años, mientras el nuevo fichaje Cian Uijtdebroeks asume el desafío de la general. Van Aert dijo que ve “muchas etapas interesantes” en la ruta del Giro y potencial para que él y Kooij acumulen victorias durante su estancia en Italia.

“Hay muchas etapas interesantes. Tenemos a Olav para los sprints y a mí si las cosas se ponen un poco más complicadas. De esa manera tendremos muchas posibilidades de ganar etapas”, dijo Van Aert. En De Leiderstrui.

“Si Olav sobrevive a una subida y podemos correr con él, nuestras posibilidades de ganar serán mayores que si corrimos conmigo en un grupo más pequeño. Mientras ganemos como equipo, no importa con quién “Cuanto mejor suba Olav, mejor será para el equipo. Empezamos el Giro con un buen plan, pero un buen Olav sería una ventaja”.

Van Aert dijo que no será egoísta durante el Giro, señalando que es un espíritu de Visma-Lease a Bike sacrificarse por los demás, incluso si, como superestrella, estás en tu derecho de esperar lo contrario.

“Tienes dos cosas en este equipo: nunca corres una carrera en la que puedas pensar que todo se trata de ti. No quiero eso en absoluto. Y dos: en este equipo, nunca corres un Gran Tour con un equipo mediocre. Siempre hay hombres fuertes que pueden llevarte a la final y controlar la carrera, por lo que es un honor para Olav y para mí ser líderes de un equipo así.

“Lo intentamos (trabajar juntos) en el Tour de Gran Bretaña y salió bastante bien. El Giro será un nivel completamente diferente, pero en los días que corramos para Olav, todo el equipo lo ayudará. Lo mismo ocurre con las etapas que me convendrá.

“No sé si el Tour de Gran Bretaña fue una prueba para el equipo. Yo mismo llevaba tiempo hablando del Giro de 2024, pero todo salió bien en las distintas reuniones”.

Por su parte, Kooij reconoció que, si bien Van Aert no es ajeno al éxito en los sprints planos, el belga no se ha centrado tanto en ellos durante el último año. Dijo que siente que tiene un extremo superior más alto, por lo que es lógico que Van Aert, “un líder perfecto”, lo lleve a la línea y al mismo tiempo tenga muchas oportunidades para él en una variedad de días.

“Wout se ha mezclado un poco menos en los sprints puros después del maillot verde en el Tour 2022. Creo que tengo un poco más de velocidad máxima a la velocidad más alta”, dijo Kooij.

“Es un líder perfecto, absolutamente. No podría desear uno mejor. De hecho, montamos muy poco juntos, pero cuando lo hicimos juntos, casi siempre fue bien. No correremos mucho juntos hacia el Giro. pero en la carrera nos sentimos unos a otros. Wout tiene la capacidad física para mantener una visión general en la final y, por ejemplo, para navegar a través del viento.

“Habrá muchas etapas intermedias para Wout. Cuento con cinco o seis oportunidades de sprint que son interesantes para mí. Wout también gana en el Ventoux y en la contrarreloj, por lo que todavía hay muchas etapas en las que hay posibilidades para él.”

Por lo tanto, no debería haber problemas a la hora de dividir las etapas entre los dos, y no parece haber perspectivas de disputas dentro del equipo por las victorias de etapa. Sin embargo, está el pequeño problema de sus rivales en el pelotón, en particular otro debutante en el Giro: Tadej Pogačar.

La primera etapa de la carrera será una oportunidad para que Van Aert consiga su primera victoria de etapa en el Giro y con ella la maglia rosa. Sin embargo, dijo que la decisión de Pogačar de viajar sólo complicará ese plan, en más de un sentido.

“Vi que ya adaptaron la primera etapa”, dijo. “Hicieron una subida pronunciada en los últimos cinco kilómetros y dos días después se anunció que Pogačar correría. Así que será difícil vencerle allí”.