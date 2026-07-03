El velocista eritreo tiene un tren de salida fuerte pero no probado después de su paso a NSN

Biniam Girmay confía en que podrá volver a su éxito en el sprint del Tour de Francia de 2024, creyendo que su velocidad, su ventaja, la ruta de carrera e incluso sus neumáticos están a su favor este año.

Girmay se mudó de Intermarché-Wanty a NSN durante el invierno cuando el equipo belga se fusionó con Lotto, y el futbolista español Andrés Iniesta y la plataforma de inversión global Stoneweg cofundaron el equipo NSN después de la adquisición y cambio de marca del problemático equipo Israel-Premier Tech.

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