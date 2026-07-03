El velocista eritreo tiene un tren de salida fuerte pero no probado después de su paso a NSN

Biniam Girmay confía en que podrá volver a su éxito en el sprint del Tour de Francia de 2024, creyendo que su velocidad, su ventaja, la ruta de carrera e incluso sus neumáticos están a su favor este año.

Girmay se mudó de Intermarché-Wanty a NSN durante el invierno cuando el equipo belga se fusionó con Lotto, y el futbolista español Andrés Iniesta y la plataforma de inversión global Stoneweg cofundaron el equipo NSN después de la adquisición y cambio de marca del problemático equipo Israel-Premier Tech.

Girmay ganó tres etapas y el maillot de puntos verdes en 2024, pero no ganó en toda la temporada en 2025, su mejor resultado fue un segundo puesto en Lille en la jornada inaugural del Tour de Francia. No ha ganado una carrera WorldTour desde el Tour 2024, pero mostró un destello de su velocidad y la capacidad de liderazgo de NSN al vencer a Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech) en el reciente Baloise Belgium Tour.

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No tuvo miedo de culpar a Intermarché por su falta de éxito, a sus antiguos equipos e incluso a sus neumáticos.

“Tengo compañeros de equipo más fuertes y una dirección más fuerte”, dijo en el evento especial del equipo de NSN en un hotel del centro de Barcelona, ​​con el propietario del equipo, Iniesta, sentado a su lado.

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“El equipamiento es más o menos el mismo, pero tenemos mejores neumáticos. Menciono esto porque no tenía los mejores neumáticos el año pasado. Como ciclista, los neumáticos son muy importantes porque así es como te conectas con el asfalto. Así que tenemos buenos neumáticos, y por eso mis resultados son mejores este año que en 2025”.

Girmay tiene a Jake Stewart como su nuevo líder, con Lewis Askey, Tom Van Asbroeck y Matis Louvel como parte del tren de protección y líder del sprint. La selección del NSN Tour también incluye a Krists Neilands, George Bennett y el debutante Marco Frigo, quienes tendrán libertad para luchar por victorias de etapa en colinas y montañas.

“Todos están en plena forma; eso también hace una gran diferencia, porque como equipo, necesitamos tener a todos al mismo nivel al mismo tiempo. Lo vimos en los últimos días que corrimos juntos. Eso es una buena confianza. Así que esperemos que sigamos así durante los próximos 21 días”.

El director deportivo de NSN, Sam Bewley, ve cinco o seis oportunidades de sprint una vez que el Tour complete las etapas en Cataluña y cruce los Pirineos hacia Francia.

Se espera que la etapa 5 a Pau sea la primera llegada al sprint del Tour de Francia 2026.

“Tenemos grandes sueños: ganar una etapa y luego intentar ganar el maillot verde. Este año tenemos compañeros realmente fuertes en comparación con los últimos tres años. Estoy súper feliz y súper motivado de empezar aquí en Barcelona”, Girmay, sin miedo a usar los codos contra sus antiguos equipos como si estuviera luchando en un sprint final.

“Mi mejor actuación en los sprints fue en 2024, cuando empezamos en Italia. Tuvimos algunas etapas realmente calurosas y súper duras. Eso lastimó más a los pilotos más pesados ​​que a mí, y yo también pude soportar el calor. Tal vez tenga un beneficio similar este año, con la salida en Barcelona y en el calor. El diseño de la ruta de carrera de este año podría ser bueno para mí y permitirme hacer mis mejores sprints”.