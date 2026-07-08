El UAE Team Emirates-XRG controló la etapa 3 para preparar a Pogačar para una victoria temprana

La victoria de Tadej Pogačar en la etapa 3 del Tour de Francia ha generado preocupaciones familiares sobre su dominio de la carrera y el deporte, y varios expertos cuestionaron la sabiduría de él y las tácticas de su equipo el lunes.

La etapa 3 parecía un día de escapada infalible, pero después de una batalla gigantesca para formar una escapada, Visma-Lease a Bike la mantuvo a raya antes de que los hombres del UAE Team Emirates de Pogačar se enterraran para perseguirla y establecer un sprint desde un pelotón reducido.

Pogačar cumplió debidamente, logrando su victoria número 22 en la etapa del Tour de Francia y luchando por recuperar el maillot amarillo de manos de Jonas Vingegaard, pero hubo una sensación de abatimiento entre los aspirantes a la escapada, quienes sintieron que una vez más se alimentarán de las sobras en este Tour.

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Ese sentimiento se sintió profundamente en el estudio de la emisora ​​anfitriona del país de origen, France Télévisions, donde la discusión sobre las tácticas de los EAU dominó el programa posterior al escenario del Vélo Club el lunes.

“El rechazo tal vez sea un poco fuerte”, dijo el exprofesional Yoann Offredo, quien optó por “no me gustó” como su sentimiento general al respecto.

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“El escenario estaba muy bien preparado, teníamos la posibilidad de un francés de amarillo como Alex Baudin, teníamos todo el trabajo de TotalEnergies, que hizo una carrera increíble, con Mattéo Vercher haciendo una carrera loca. Son corredores que tienen un potencial enorme y se quedan con cero metros”, dijo.

“Por supuesto, en el deporte el objetivo del ciclismo es ganar, pero su demostración de fuerza – ayer cuando Pogačar le regaló la victoria a Isaac del Toro y ahora con la victoria de Pogačar – sinceramente no me agradó. Tienen el mayor presupuesto y los mejores corredores, así que es lógico, pero no me agrada”.

Pogačar no ha sido del todo caníbal en este Tour, notablemente desacelerando en el final de la etapa 2 para permitir que su compañero de equipo más joven, Del Toro, pruebe una primera victoria de etapa en el Tour de Francia. Sin embargo, hubo dudas sobre las recompensas de su victoria en la etapa 3, que le dejó seis segundos sobre su principal rival Jonas Vingegaard, en comparación con los riesgos.

“Tienen todo el derecho a querer ganar y tienen los medios para hacerlo, pero más allá de eso no veo para qué sirve realmente”, dijo el ex jugador de la camiseta amarilla y cuarto clasificado Thomas Voeckler.

“Hay muchas posibilidades de que Pogačar gane la etapa al final, pero ¿de qué sirve quemar a tantos compañeros de equipo? Fue una etapa dura, rápida, quedan tres semanas… No entendí esta necesidad de correr detrás de la escapada.

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“Creo que es un error estratégico. Porque quería ganar, puso a todos sus compañeros a trabajar y eso podría volver en la tercera semana. Es un súper campeón, tiene mucho estilo, es excelente para el ciclismo, pero todavía tenemos que cuestionar el sentido común de eso en una carrera de tres semanas”.

Laurent Jalabert fue menos crítico que Voeckler y Offredo y simplemente vio el apetito de Pogačar como una realidad: “Creo que por la noche sueña con ganar carreras, y cuando se despierta dice: 'Hoy ganaré'”.

Sin embargo, el ex ganador de la Vuelta a España emitió su propia advertencia en relación con el supuesto acaparamiento del botín por parte de Pogačar.

“El día que le corten las alas o tenga un momento difícil, no podrá esperar ayuda de nadie más”, dijo Jalabert.

¿Cuál fue la respuesta de Pogačar y qué piensan sus rivales?

Pogačar fue invitado al estudio del Vélo Club, donde le explicaron directamente estos puntos.

“No sé cómo responder a esto. No sé cuánto tiempo podré seguir defendiendo esta camiseta; este podría ser el último día, nunca se sabe. Hay que disfrutar el momento”, dijo.

“Estamos aquí para ganar, y creo que todo el mundo haría lo mismo. Todavía queda un largo camino hasta París y nunca se sabe lo que pasa, así que hay que correr en el momento. No puedes tener una Playstation y decir 'nos tomaremos todo el tiempo en la última semana'. Si tienes buenas piernas, tienes que usarlas”.

En cuanto a sus rivales, puede haber habido una sensación de decepción y abatimiento, pero parece que no hay resentimientos.

“Es una pena que no dejaran escapar la escapada, era una buena oportunidad para ellos, pero como dijo Tadej, si tienes la oportunidad de ganar no debes dejarla pasar”, dijo Remco Evenepoel.

“Tienen todo un equipo de corredores que pueden ganar etapas e incluso Grandes Vueltas, así que ¿por qué dejarían las cosas para otros? Cuando eres fuerte, debes aprovechar”, dijo Kevin Vauquelin de Netcompany-Ineos.

Y Raúl García Pierna lo resumió en nombre de todos los aspirantes a escapadas de este Tour de Francia: “No queda más que volver a intentarlo y esperar el día en que no quieran ganar”.