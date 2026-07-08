El UAE Team Emirates-XRG controló la etapa 3 para preparar a Pogačar para una victoria temprana

La victoria de Tadej Pogačar en la etapa 3 del Tour de Francia ha generado preocupaciones familiares sobre su dominio de la carrera y el deporte, y varios expertos cuestionaron la sabiduría de él y las tácticas de su equipo el lunes.

La etapa 3 parecía un día de escapada infalible, pero después de una batalla gigantesca para formar una escapada, Visma-Lease a Bike la mantuvo a raya antes de que los hombres del UAE Team Emirates de Pogačar se enterraran para perseguirla y establecer un sprint desde un pelotón reducido.

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