Geraint Thomas está feliz de ver al equipo británico en la batalla de la general

El ambiente en el autobús del equipo Netcompany Ineos al comienzo de la etapa 11 era tranquilo pero discretamente ambicioso. Después de varios años de luchar por competir en Grandes Vueltas, Thymen Arensman de repente ha vuelto a poner al equipo británico en la general del Giro de Italia tras la contrarreloj de la etapa 10.

Geraint Thomas fue el último podio del equipo en el Giro cuando fue tercero en el Giro de Italia de 2024. El galés es ahora el Director de Carreras del equipo y está listo para luchar por al menos un lugar en el podio en Roma.

“Obviamente tenemos que intentar montar como lo hemos hecho hasta ahora. Aún quedan días complicados, pero tenemos que estar atentos y estar al frente. Tenemos que estar preparados para sacar provecho de cualquier cosa”, dijo Geraint Thomas. ciclismonoticias y La Gazzetta dello Sport al inicio de la etapa 11 en Porcari.

“La etapa del sábado hasta Pila es la próxima gran prueba. Así que se trata de intentar aprovechar nuestra ventaja en la general ese día. Es un día largo y duro, así que, sobre el papel, será bueno para Thymen”.

En la contrarreloj, Egan Bernal perdió 47 segundos frente a Vingegaard y ahora ocupa el puesto 13 en la general, 3:42 menos. Sin embargo, el colombiano está libre de dolores y también con ganas de llegar a la montaña. Netcompany considera a Bernal un líder protegido junto a Arensman, pero al colombiano se le podría pedir que desempeñe un papel táctico.

Arensman terminó segundo detrás de Filippo Ganna en la contrarreloj toscana de 42 km, ganando un significativo 1:06 sobre Vingegaard. Ahora es tercero en la general, a sólo 1:30 del danés.

Vingegaard afirmó que condujo con cautela en la primera parte de la contrarreloj larga y plana, y los cronometrajes oficiales revelaron que se desvaneció en los últimos 10 km. Sólo ocupó el puesto 13 en la etapa, con Derek Gee-West (Lidl-Trek) y Ben O'Connor (Jayco AlUla) retrocediendo algunos segundos.

De repente, Vingegaard no parecía invencible, lo que generó un debate sobre su forma y su salud, en medio de informes de una enfermedad que recorría el pelotón.

“Habría esperado más, considerando cómo se ha desempeñado en el pasado”, dijo Thomas.

“Creo que todo el mundo está mejorando en las contrarreloj y tal vez esa diferencia se esté acortando un poco, pero incluso en los días de montaña, esperaba diferencias mayores”.

“Tal vez esté un poco enfermo, tal vez no. Tal vez se esté recuperando. Visma sabe lo que están haciendo, pero hubiera esperado que estuviera más arriba entre esos muchachos de la general”.

Arensman fue todo sonrisas al principio en Porcari, incluso enfrentándose a preguntas sobre sus ambiciones para la general.

“Estoy contento con mi actuación en la contrarreloj”, dijo.

“Estaba casi dos minutos detrás de Pippo, pero nuestro 1-2 demostró que el equipo hizo un buen trabajo en nuestra contrarreloj durante el invierno.

“Es sólo la etapa 11 y ya hemos visto muchos cambios en la general, por lo que es muy difícil predecir lo que sucederá a continuación. Aún pueden cambiar muchas cosas. Todo el mundo siempre habla de la tercera semana en el Giro, e incluso esta segunda semana es bastante dura. Muchas cosas pueden cambiar.

“Realmente intenté hacerlo lo mejor que pude cada día, e hice algunas actuaciones realmente buenas de las que puedo estar orgulloso. Sólo puedo controlarme a mí mismo y no a los demás”.

Si simplemente trato de seguir haciendo las mismas cosas buenas y trato de mantener mi nivel, tal vez los demás se debiliten o se cansen más. Sólo quiero disfrutar el proceso con mis compañeros de equipo. El Giro ha sido divertido hasta ahora, así que sigamos así y veremos dónde termina”.

Thomas regresará pronto a casa después del Giro, pero confía en las posibilidades de Thymen y está feliz de que Netcompany esté de regreso en la clasificación general.

“Es genial para Thymen. Obviamente, todavía queda media carrera, pero con su historial de salidas más lentas en Grandes Vueltas, creo que ha sido realmente bueno”, dijo Thomas.

“Sus victorias de etapa en el Tour de Francia el año pasado sin duda aumentaron su confianza. Ganó una escapada y se enfrentó a ellos cuando ganó la segunda etapa. Realmente ha tenido un invierno sólido y ha trabajado mucho con su entrenador. Ha estado bien todo el año, en Tirreno-Adriático y el Tour de los Alpes.

“Es como con Pippo y las contrarreloj, una cosa es ser favorito, pero lograrlo sigue siendo un desafío, con toda la presión y las expectativas. Ver a Pippo y Thyman realizar una actuación como esa es realmente bueno para el equipo. Hace que el grupo esté aún más unido. Ahora estamos compitiendo por la general nuevamente”.