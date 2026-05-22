Geraint Thomas está feliz de ver al equipo británico en la batalla de la general

El ambiente en el autobús del equipo Netcompany Ineos al comienzo de la etapa 11 era tranquilo pero discretamente ambicioso. Después de varios años de luchar por competir en Grandes Vueltas, Thymen Arensman de repente ha vuelto a poner al equipo británico en la general del Giro de Italia tras la contrarreloj de la etapa 10.

Geraint Thomas fue el último podio del equipo en el Giro cuando fue tercero en el Giro de Italia de 2024. El galés es ahora el Director de Carreras del equipo y está listo para luchar por al menos un lugar en el podio en Roma.