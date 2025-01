Un joven británico admite que los tratamientos con medicamentos y terapias proporcionaron marcadas mejoras en sus “siniestros” problemas de salud

A finales de diciembre, Q36.5 Pro Cycling completó su plantilla con una dosis doble de potencia de fuego de Pidcock, añadiendo a Joseph “Joey” Pidcock, hermano menor del campeón olímpico Tom. El paso del nivel continental al equipo ProTour marcó una oportunidad para que el joven de 22 años superara con firmeza un desafío de salud “siniestro” y demostrara su valía como atleta profesional.

En una publicación reveladora en las redes sociales el lunes, Joey Pidcock compartió su lucha antes de ser diagnosticado con TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que se ha relacionado con problemas mentales y físicos en niños y adultos. Dijo que comenzar a tomar medicamentos le cambió la vida.

“En noviembre de 2023 comencé a tomar medicamentos para el TDAH poco después de un diagnóstico y cambió mi vida por completo. Fue como si de repente dejara de caminar a través de aguas de 3 pies de profundidad como lo había hecho toda mi vida”, escribió Pidcock en su cuenta de Instagram.

“Fue como tener que aprender todo en la vida a los 21 años. He recorrido un largo camino, pero creo que es justo decir que todavía tengo trabajo por hacer”.

Reveló que hubo una mejora significativa en su salud general una vez que comenzó la temporada de carreras en febrero de 2024, donde ganó la etapa 4 en Dornan Rás Mumhan en Irlanda, su primera victoria en más de tres años. Luego, un mes después, ganó la primera carrera UCI de su carrera, logrando una victoria al sprint en la etapa 5 en Ronde de l'Isard.

“No es que los medicamentos sean mágicos, no pudieron arreglar mi conmoción cerebral o curar el COVID que arruinó el resto de mi año, todavía necesito ver a un (psicólogo – ed.) cada semana y no digo que no lo haga”. No tengo que trabajar para lo que quiero”, continuó Pidcock.

“Pero antes siempre me sentía deprimido y desmotivado. Me costaba mucho socializar, hacer y, sobre todo, mantener amigos. Y eso no es sólo la motivación para andar en bicicleta, lo es todo. Como ver amigos, preparar la cena, enviarle mensajes de texto a mi madre, irme a dormir, levantarse de la cama.”

“Creo que la parte más difícil fue que era incapaz de ayudarme a mí mismo. Ni siquiera me di cuenta de que no era normal y no podría haber solucionado nada de esto sin ayuda”.

El joven británico animó a los lectores de su publicación a buscar ayuda si ellos o alguien que conocían se encontraba en una “situación similar”. También reveló que podría tener el síndrome de Asperger, que al igual que el TDAH es un trastorno del desarrollo neurológico y ambos tienen síntomas similares aunque son afecciones diferentes.

“Es muy posible que tenga síndrome de Asperger y TDAH, pero no creo que la etiqueta importe. No quiero simpatía por nada de esto, simplemente creo que el mundo piensa que el TDAH simplemente significa que no puedes quedarte quieto en la escuela, pero desde mi punto de vista experiencia, es mucho más siniestro que eso”, dijo.

“Básicamente, le debo todo a mi familia por llevarme a donde necesitaba estar. Estaría un poco jodido sin ti. Gracias mamá”.

Ahora, con los nuevos kits y equipos implementados a principios de enero y la oportunidad para que los hermanos compitan juntos a nivel profesional por primera vez, la motivación para triunfar en 2025 era alta para Joey.

“Ahora con Q36.5 Pro Cycling creo que he encontrado mi nuevo hogar. Estoy muy agradecido y emocionado por los años venideros. No habría aceptado un lugar aquí si no pensara que era capaz. Nos aseguraremos de que valga la pena el tiempo de todos”.

Se unió al equipo de desarrollo de Groupama-FDJ en 2021 y luego corrió las dos últimas temporadas para Trinity Racing, que cerró sus operaciones después de cinco temporadas como equipo de desarrollo a finales de 2024. Joey firmó hasta 2026 para competir en Q36.5, mientras que su hermano , dos años y medio mayor, firmó un contrato con el Swiss ProTeam por tres años.