El campeón mundial opta por un comienzo posterior de la temporada en revivido Milan-san Remo

La actual campeona del mundo, Lotte Kopecky, ha realizado algunos cambios drásticos en sus objetivos de temporada que la verán tomar una acumulación más lenta antes de los clásicos de finales de las primeras y luego un claro enfoque en tratar de ganar el Tour de France Femmes.

SD Worx-ProTime puede haber perdido a su ex campeón de la gira, Demi Vollering, en una transferencia muy publicitada al equipo rival FDJ-Suez. Aún así, el poderoso equipo holandés tendrá una nueva carta para jugar con el regreso de uno de los grandes de todos los tiempos del deporte, Anna Van der Breggen, quien se compromete a apoyar a Kopecky en sus ambiciones de Grand Tour.

“Me gustan los clásicos, eso es seguro. Pero llegué en segundo lugar, dos veces, en las grandes giras sin tener realmente una preparación adecuada o específica para ellos. Por supuesto, tengo curiosidad por ver hasta dónde puedo llegar, así que Lo convertiremos en un objetivo “, dijo Kopecky a los medios, incluidos My Bike En un evento de prensa antes de la presentación del equipo SD WORX-ProTime en enero.

Kopecky ha crecido como uno de los principales contendientes en los Grand Tours. Terminó segundo en general en el 2023 Tour de France Femmes, detrás de su entonces compañera de equipo Vollering, y segundo en general en el Giro d'Italia el año pasado, lo que demuestra que podría escalar con las mejores pendientes icónicas del Col du Tourmalet y Blockhaus , respectivamente.

“Terminaré la temporada de clásicos e intentaré tener la mejor preparación posible para el Tour de Francia”, dijo Kopecky.

Ella es una de las ciclistas más completa de su generación, ya que ha asegurado seis títulos mundiales en la pista, dos títulos mundiales de carreras en Glasgow y Zurich y victorias en Paris-Roubaix y la gira de Flandes.

Recientemente dijo que “nunca renunciaría a los clásicos de primavera para el GC”, y se mantiene fiel a su palabra, confirmando que comenzará su temporada en Milan-san Remo el 23 de marzo antes de competir en el tradicional mundial de un día de un día Corre en primavera y luego gira su atención hacia las montañas en Francia.

Cuando se le preguntó si sentía que podría perder parte de su explosividad entrenando para el Tour de Francia, Kopecky dijo que cree que puede hacer ambas cosas al más alto nivel.

“Depende de cómo entrenamos. Creo que he podido manejarlo bien … para mantener esos componentes equilibrados entre ser explosivos y escalar bien. Tal vez intentaré escalar mejor y podría volverse un poco menos explosivo, pero yo Seguirá siendo uno de los jinetes más explosivos en el grupo, así que no veo ningún problema con esto “, dijo.

Ahora, sin volling, SD Worx-ProTime probablemente ingresará a la gira sin el favorito, ya que tienen las últimas dos ediciones. El piloto holandés ganó la gira en 2023 y terminó segundo en general el año pasado detrás de Kasia Niewiadoma (Canyon-Sram) después de perder el tiempo debido a un accidente.

La relación de Vollering y Kopecky se agrió hacia el final de la temporada con uno para dejar al equipo holandés y el otro como el líder. Cuando se le preguntó cómo se siente acerca de correr contra Vollering como rival principal esta temporada, Kopecky admitió que podría sentirse extraño.

“Será diferente, pero creo que es importante concentrarse en nosotros mismos. Hay más que el demo en el pelotón, por lo que no trataremos de enfocarnos demasiado en ella”, dijo Kopecky.

La lista de SD Worx-ProTime ha sufrido varios cambios, con seis transferencias de pilotos salientes y ocho nuevos fichajes, incluido Van der Breggen. La ex campeona mundial y medallista de oro olímpica admitió que no está segura de qué esperar en su muy esperado regreso a las carreras profesionales desde que se retiró del deporte en el apogeo de su carrera hace tres años.

Comenzará su temporada con un enfoque en la carrera de oro de los clásicos de Ardennes -Amstel, Flèche Wallonne y Liege -Bastogne -Liège, y le gustaría competir en el Giro d'Italia, y luego su primera gira de femmes de De France.

Van der Bregen dijo que espera ser una contendiente en el Tour de Francia en futuras ediciones, pero confirmó que su papel este año será apoyar a Kopecky en sus ambiciones de GC y tal vez jugar un papel más comodín dependiendo de su forma.

“Si todo va bien y es un buen curso, entonces no diré que no lo quiero (el GC). Pero para el próximo año, seguro, no es mi objetivo. Solo está volviendo y viendo dónde AM “, dijo Van der Breggen. “Si Lotte se centra en el Tour de Francia, por ejemplo, puedo ayudar en este tipo de razas”.

Kopecky dijo que inicialmente estaba sorprendida por la decisión de Van der Breggen de regresar a las carreras, pero también entiende “… todavía puede tener una buena extensión en su carrera”.

Kopecky también dijo que si compartía liderazgo con Van der Breggen en el Tour de Francia, trabajarían bien juntos.

“A Anna y yo lo hacemos muy bien juntos. Espero que podamos tener carreras suaves juntas. Veremos cómo va, pero soy optimista al respecto”.

Kopecky ha ganado muchas de las carreras más grandes del calendario, pero dijo que faltan dos victorias en sus palmares que la harían sentir como una completa jinete. “La respuesta es la gira. Y si me quedo más en el tipo de jinete que soy, entonces diría Lieja”.