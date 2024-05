Campeón de Italia en la semana más larga entre Perugia y Desenzano del Garda

Siempre era probable que Filippo Ganna pasara la tarde en Desenzano del Garda en el banquillo. La única pregunta real era si su larga vigilia terminaría con una visita al podio o con un solitario viaje de regreso al hotel Ineos.

Hace una semana en Perugia, Ganna perdió la primera contrarreloj del Giro de Italia en la dura subida hasta la meta, pero esta vez, el campeón italiano estaba en un terreno más dócil. El tramo final llano del recorrido a lo largo de la orilla del lago de Garda era más adecuado para sus dotes como rouleur, mientras que la zona de llegada en el antiguo puerto de Desenzano estaba salpicada de amigos, familiares y banderas con la leyenda “Top Ganna”.

Ganna recorrió a toda velocidad el recorrido de 31,2 km a una velocidad media de 53,419 km/h, un ritmo que le situó firmemente en la cima de la clasificación inicial. Pero los perros en la calle (entre ellos, Mia, la perra de Ganna, que hizo el viaje desde Verbania el sábado con los padres del ciclista) sabían que su tiempo no estaba necesariamente más allá del rango actual de Tadej Pogačar, el último hombre en bajar por la rampa de salida.

El maglia rosa tenía realizó una exhibición supersónica para ganar la contrarreloj de Perugia la semana pasada, y cuando recorrió los primeros 7,8 km con el tiempo más rápido aquí, cuatro segundos en lugar de los de Ganna, un murmullo de preocupación recorrió a los habitantes del club de fans de Ganna reunidos más allá de la línea de meta. . Mientras tanto, al otro lado de la calle, un alegre grupo de aficionados eslovenos lanzaba un rugido de corazón.

“Cuando vi sus primeros kilómetros, sentí mucho miedo”, admitió Ganna después. Esas preocupaciones comenzaron a disiparse en el segundo control después de 23,2 km, donde Ganna ahora lideraba por 10 segundos, pero aún soportaba una ansiosa espera a que Pogačar terminara su esfuerzo. La victoria sólo se confirmó cuando el esloveno ya había entrado en los últimos 500 metros, y Ganna finalmente se hizo con la etapa por 28 segundos.

Alivio

El alivio de Ganna al reclamar la séptima etapa del Giro de su carrera, y la primera desde 2021, fue palpable cuando tomó asiento en el camión de la conferencia de prensa posterior. Como la mayor estrella del ciclismo italiano de la era post-Nibali, Ganna soporta una mayor carga de expectativas que la mayoría en esta carrera. Su propia tendencia a permitir que su atención se desvíe ante las críticas ocasionales entre los elogios generalizados de la prensa local seguramente sólo aumenta esa presión.

En la primera semana del Giro, cuando su ataque al Capo Mele fue frustrado a la vista de la meta en Andora, la decepción de Ganna fue tal que sólo pudo obtener las respuestas más concisas para los periodistas que esperaban fuera del autobús Ineos. El sábado, por el contrario, su primera respuesta en la rueda de prensa duró más de cuatro minutos, más que su récord mundial de persecución.

“Detrás de la victoria de hoy hubo mucho trabajo. Hoy en día, marcas la diferencia en las pequeñas cosas. Trabajamos en el túnel de viento, intentamos mejorar la posición…”, comenzó Ganna. “En Perugia, en las zonas rápidas, ya podía ir a la velocidad que quería, pero estaba esa subida en el final y también había un chico en la final. maglia rosa…

“Pero tengo que agradecerle porque me motivó día tras día para intentar ganar hoy. Parece fácil desde fuera: “Aquí viene una contrarreloj y aquí viene la victoria de Ganna”. Si fuera así de simple… Pero ganar aquí me tranquiliza mucho. Esta noche me acostaré mucho más relajado y mañana también me despertaré así”.

Ganna confesó que le había costado digerir su derrota en Perugia, cuando aventajó a Pogačar por 47 segundos en el último control, solo para que el líder de la carrera hiciera un sorprendente esfuerzo final para negarle el botín. Al día siguiente, en Prati di Tivo, Ganna llegó a casa último, casi 40 minutos abajo, con el corazón tan apesadumbrado como las piernas.

“El día después de Perugia, fui el primer ciclista en caer y podría haber sido más psicológico que cualquier otra cosa”, dijo Ganna. “Vale, tal vez fue solo un mal día, pero terminé haciendo 160 km en gruppetto y eso nunca es fácil.

“En los días posteriores, intenté ahorrar energía lo mejor que pude para hoy y sacar toda la energía (positiva y negativa) en los pedales. Hoy la etapa era de sólo 32 kilómetros, pero os puedo asegurar que en mi cabeza la sentí mucho más larga, como una Milán-San Remo”.

Mientras Ganna esperaba a que terminara Pogačar, se le unió Jonathan Milan (Lidl-Trek), que esperaba subir al podio en la maglia ciclamino. El viernes por la noche, un informe de BiciPro sugirió tensiones entre los compañeros de persecución italianos después de que el Ineos atacara mientras el Milán se detenía para una pausa natural en la etapa 13. Cuando se confirmó la victoria de Ganna aquí, presentaron un frente unido, con el Milán abrazando a su compatriota.

“Tuve tiempo para bromear con Jonny”, dijo Ganna. “Le dije que podía correr durante 17 segundos y saber inmediatamente si había ganado o perdido. Tuve que esperar dos horas… tuve que esperar al último ciclista”.

En los Juegos Olímpicos de París de este verano, Ganna y Milán se alinearán juntos para defender su título de persecución por equipos, pero el hombre del Ineos buscará un doblete apuntando a la contrarreloj. Su actuación aquí sugiere que estará en la lucha por el oro el 27 de julio, aunque se mostró reacio a insistir en la idea.

“Nos queda otra semana del Giro”, dijo Ganna secamente. Hasta entonces, al menos, no hay presión.

