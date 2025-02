EF Education-EasyPost Racer se mueve al Top 10 de GC con dos días para la primera carrera de la Campaña de 2025

Pocos jinetes en el pelotón actual probablemente habrán tenido una montaña rusa fuera de temporada como Neilson Powless este invierno. Pero a pesar de sentir las consecuencias de atrapar neumonía por apenas un mes, el corredor EF Education-EasyPost ahora dice que está convencido de que, con forma y condición, finalmente se dirige en la dirección correcta.

Para los fanáticos que miran Powless en el Volta AO Algarve, 10 en el Alto Do Foía, el jueves después de llegar a la escapada ganadora al pie de la escalada final se sintió como una señal segura de que estaba en el camino de regreso. Pero desde el punto de vista del estadounidense, no fue tan simple como eso.

A pesar de estar de vuelta en el medio de la acción en su primer final de la cumbre de 2025 y complacido con ese hecho, Powless también era consciente de que no estaba actuando tan bien como pensaba que podría haberlo hecho, antes de atrapar neumonía.

“Fue bueno encontrar un movimiento temprano en el escenario, porque no iba a vencer a Jonas (Vingegaard) o Primož (Roglič), así que estaba feliz de ponerme al frente”, dijo. My Bike en el Foia final el jueves.

“No tenía las piernas al final. Fue bastante parada y se fue, los lanzamientos eran difíciles y el camino era duro, por lo que no podías llevar la velocidad con demasiada facilidad. Así que en general, puedo ser feliz, pero desafortunadamente Simplemente no era suficiente “.

Dado más tiempo para reflexionar sobre su actuación de escalada cuando habló con My Bike Al comienzo de la etapa 3 el viernes, Powless dijo que mientras las señales se movían en la dirección correcta, todavía estaba jugando después de que el indudable peaje con neumonía que lucha contra la mitad de enero había tomado.

“Trabajé muy bien en el invierno y sentí que había llegado a un nuevo nivel, así que me sentía muy bien en enero y estableciendo registros en las pruebas”, explicó Powless My Bike. “Realmente pensé que iba a abrir la temporada con una explosión.

“Pero luego comencé a enfermarme tan a la mitad de enero. Fue realmente como una semana sana y una semana enferma, una semana sana y una semana enferma. Me hice un análisis de sangre y descubrí que tenía neumonía”.

En circunstancias normales, disparar a todos los cilindros en las primeras razas para Powless tampoco habría sido sorprendente. No fue solo eso después del excelente final de 2024, donde ganó carreras como Gran Piemonte de un largo descanso en solitario y la Copa de Japón por segunda vez en su carrera, es probable que su confianza estuviera en un máximo para 2025.

En 2023, Powless había reclamado tanto el GP Marseillaise como el Etoile de Bessèges en febrero. Así que ponga todo esto, y hay aún más un marcador de cuestiones sobre cómo podría haber realizado si la neumonía no hubiera tenido un impacto tan importante en su primera temporada esta vez.

Un curso de antiobióticos le permitió entrenar durante una semana antes de dirigirse al Algarve y Powless pudo comenzar su temporada, aunque no se sintió al 100%. Él podría, dijo, todavía decir que estaba “perdiendo algo de profundidad, así que espero que el Algarve haga eso, porque me sentía bien y quiero volver a cómo me sentí entonces”.

Después de un lugar número 23 en el clásico de Champions de Figuiera y la 'etapa de apertura de la apertura del miércoles en Algarve, el jueves representó la primera prueba importante de su fuerza de escalada, y Powless salió sintiéndose positivo, pero realista sobre lo que debe ser hecho ahora.

“El miércoles estaba siguiendo mis instintos, quiero decir que estoy corriendo de la manera en que quiero correr, simplemente no tengo las piernas que quiero en este momento”, dijo.

“Espero que vengan, pero mi nivel al final de la carrera de ayer estaba bastante por debajo de lo que normalmente esperaba para mí, así que eso es un poco frustrante. Teniendo en cuenta cómo fue el mes pasado, estaba realmente satisfecho sobre cómo estaba Capaz de volver al frente de las carreras de bicicletas.

En cuanto a lo que tiene que hacer desde aquí para terminar golpeando las notas altas nuevamente, en lugar de tomar medidas drásticas, Powless dice “Creo que es solo el momento”.

“Creo que eventualmente mi cuerpo se acostumbrará a empujar tan fuerte, y ir tan intenso al final de un día difícil. Creo que solo tener que volver a subirlo y un entrenamiento más consistente, un poco más de una semana a la vez. de entrenamiento “, confirmó.

“Así que eso será todo lo que necesito, pero me llevará unas semanas hasta que esté allí”.

En cuanto a cuáles serán sus objetivos inmediatos y a más largo plazo, si Algarve va a estar algo por debajo de sus ambiciones, más adelante, todavía pretende golpearlo en la segunda parte de la primera mitad de 2025.

“Siento que vendrá, y siento que me vuelvo más consistente cada día. Me siento bien en la bicicleta, es justo al final de la carrera, me estoy fatigo más de lo normal, por lo que eso viene con un poco Más tiempo fuera de la enfermedad “, concluyó.

“Un top 10 aquí sería bueno, y espero un buen GC en París-Nice. Entonces mi gran enfoque está en los clásicos. Solo necesito recuperar algo de profundidad para entonces”.