El holandés revela que podría retirarse tras los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

Mathieu van der Poel ha admitido que tiene sentimientos muy encontrados sobre el Tour de Francia, el dolor y el sufrimiento de correr durante tres semanas sólo ocasionalmente se ven recompensados ​​con victorias de etapa y breves períodos con el maillot amarillo. Pero con el holandés revelando que 2027 podría ser el último Tour de su carrera, ha encontrado un nuevo entusiasmo por la carrera de este año.

El palmarés de Van der Poel está repleto de victorias en clásicas, una carrera en el Campeonato Mundial en ruta y ocho títulos mundiales de ciclocross, un récord. Espera sumar finalmente una medalla de oro olímpica en ciclismo de montaña en Los Ángeles en 2028, y luego podría poner fin a su carrera.

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