El holandés revela que podría retirarse tras los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

Mathieu van der Poel ha admitido que tiene sentimientos muy encontrados sobre el Tour de Francia, el dolor y el sufrimiento de correr durante tres semanas sólo ocasionalmente se ven recompensados ​​con victorias de etapa y breves períodos con el maillot amarillo. Pero con el holandés revelando que 2027 podría ser el último Tour de su carrera, ha encontrado un nuevo entusiasmo por la carrera de este año.

El palmarés de Van der Poel está repleto de victorias en clásicas, una carrera en el Campeonato Mundial en ruta y ocho títulos mundiales de ciclocross, un récord. Espera sumar finalmente una medalla de oro olímpica en ciclismo de montaña en Los Ángeles en 2028, y luego podría poner fin a su carrera.

“Eso sería maravilloso. Pero también sé lo difícil que será”, dijo van der Poel a un pequeño grupo de medios de habla holandesa en una entrevista previa al Tour de Francia.

Últimos vídeos de Mira el vídeo completo aquí:

“Creo que 2028 podría ser un buen punto final. Entonces tendré 33 años, una buena edad para parar. Pero nada es definitivo todavía. Si todavía tengo el nivel en 2028 y todavía disfruto haciéndolo, entonces todo es posible todavía”.

Van der Poel ganó una etapa hasta Boulogne-sur-Mer en el Tour 2025, superando a Tadej Pogacar en un sprint reducido. Vistió el maillot amarillo durante cuatro días y estuvo en otras cinco escapadas, pero se vio obligado a abandonar la carrera antes de la etapa 16 debido a una neumonía.

te puede gustar



'Mi carrera ya es más que exitosa': Mathieu van der Poel, libre de presiones, espera volver a vestir de amarillo en el Tour de Francia



'Como parte de una generación que cambió el ciclismo': Mathieu van der Poel reflexiona sobre cómo quiere ser recordado y confirma los principales planes para las carreras de verano



“Nunca será ideal”: Mathieu van der Poel sigue luchando por equilibrar el ciclismo de montaña y las carreras de carretera

Sus largos períodos en Francia en julio a menudo significaron mucho esfuerzo por poca recompensa.

“Tengo una relación de amor y odio con el Tour”, dijo Van der Poel.

“Pero cuanto mayor me hago, más disfruto yendo al Tour. Por eso no salgo de casa a regañadientes. Por supuesto, sigo prefiriendo las carreras de un día, en las que puedo ser completamente yo mismo, pero ahora puedo aceptar mejor que en un Gran Tour hay etapas en las que no juego ningún papel”.

Van der Poel volverá a formar equipo con Jasper Philipsen como líderes de equipo de Alpecin-Premier Tech. El belga se centrará en los sprints y en el maillot de puntos verdes, siendo Van der Poel a menudo su líder y su alternativa en las etapas y finales más montañosos.

“Me siento muy satisfecho al intentar ganar etapas con él”, dijo Van der Poel.

Qué leer a continuación



Mathieu van der Poel se preparará para el Tour de Francia regresando al Tour de Suiza por primera vez desde 2021



La alineación Alpecin-Premier Tech Tour de Francia proporciona un poderoso respaldo para los principales cazadores de etapas Jasper Philipsen y Mathieu van der Poel



“Sólo ganar es suficiente”: Remco Evenepoel se enfrenta a expectativas belgas excesivamente altas en el Tour de Francia, escribe Thomas De Gendt

“Creo que tengo que ser realista: en ocho de cada diez finales, Jasper es más rápido que yo. Por supuesto, hay finales que podrían convenirme, pero luego tenemos que priorizar el maillot verde. Si él liderara el sprint por mí, perdería demasiados puntos. Lo sé, así que no tengo ningún problema con eso”.

¿La crono inicial y luego amarilla en la etapa 2?

Van der Poel reveló que será el corredor protegido de Alpecin-Premier Tech en la contrarreloj por equipos inaugural en Barcelona el sábado, con la esperanza de tener una oportunidad de llevarse la bandera amarilla si luego puede ganar la etapa 2 en el mismo final cuesta arriba a Montjuïc el domingo.

“Hemos invertido en la crono por equipos como equipo y ciertamente vamos a darle una oportunidad, pero nunca hemos demostrado nada en una contrarreloj por equipos como ésta. Espero que podamos dar una sorpresa”, dijo van der Poel, quizás recordando su gran desempeño en la contrarreloj en el Tour de Suiza cuando estuvo cerca de vencer a Pogačar.

“Sobre el papel, la etapa 2 debería ser adecuada para mí, pero corredores como Pogačar, Evenepoel y Vingegaard también lo dan todo en esas llegadas y luego no será fácil para el resto mantener el ritmo. Sin duda, intentaré llevarme el maillot amarillo, pero no será nada fácil”.

Van der Poel seguramente atacará en otras etapas, pero tendrá que tirar los dados contra otros corredores de Clásicas y cazadores de etapas, mientras trabaja para Philipsen. Eso podría significar que el Tour tendrá tres semanas de sufrimiento hasta una última oportunidad de ganar una etapa en las calles de París.

“El nuevo recorrido con Montmartre es ciertamente algo que esperamos con ansias”, afirmó.

“Vi ganar a Wout Van Aert en televisión el año pasado. Y tengo que decir: me dolió un poco no estar allí”.