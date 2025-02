El equipo Visma: acerque a un jinete de bicicleta en su regreso a la carretera y manteniendo la calma

Montando para el equipo Visma: acerque una bicicleta, Pauline Ferrand-Prévot ha estado iniciando su regreso en la carretera en el EAU Tour Women 2025.

El 12 veces campeón mundial de élite y el campeón olímpico de ciclismo de montaña 2024 ahora se han comprometido a la carretera a tiempo completo, después de firmar un contrato de tres años con el equipo.

Ella ya ha dicho que tiene sus esperanzas atrapadas en el Tour de France Femmes, pero ¿cómo está disfrutando volver a correr en el asfalto?

“Tenía un poco de miedo de no me gustaría, pero hasta ahora es agradable”, dijo Ferrand-Prévot My Bike en la línea de inicio de la etapa 3.

“Tenía miedo de estar un poco aburrido como antes de la carrera, no tengo los mismos nervios que con MTB. Creo que en MTB tienes que estar listo desde el principio y ser de gas completo, pero es Un poco diferente en el camino.

“El primer día hicimos un muy buen trabajo como equipo y ayer también fue bastante bueno que podría llegar al segundo grupo”.

Ayer, Ferrand-Prévot terminó en el primer grupo de persecución, junto con otro contendiente de clasificación general Juliette Labous (FDJ-Suez). Actualmente se encuentra a 1:30 detrás de Elisa Longo Borghini (Equipo de EAU ADQ), en el segundo lugar de GC de facto y espera inventar algo de tiempo en la etapa de montaña de hoy.

La etapa 3 es de 152 km y termina en la cima de Jebel Hafeet, donde el gradiente promedia el 8% y presenta un pico del 11% con 3 km para el final.

“Estoy deseando que llegue el escenario de hoy, todavía está muy ventoso, así que cualquier cosa podría pasar antes de la escalada”, dijo Ferrand-Prévot.

“Tengo una verdadera confianza en mis compañeros de equipo. Hoy tenemos que quedarnos como grupo y trabajar juntos de la mejor manera posible.

“Las chicas tienen que llevarme al fondo de la subida y luego depende de mí terminar el trabajo.

“Tampoco sé cómo estaré subiendo en comparación con los demás, así que hoy debería ser una buena prueba. No me siento cansado, me siento bien”.

Uno de los secretos del éxito de Ferrand-Prévot es mantener la calma en medio de la presión.

“Cuando empiezo, me digo que no tenga sentido estresar a medida que pierdes energía, por lo que solo tienes que concentrarte en ti mismo y en lo que puedes hacer mejor”, dijo.

“Creo que esto es algo que me ayuda mucho”.