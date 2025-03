Belga reclama la primera victoria después de dos años de carreras profesionales

Si un momento resumiera cuán inesperada había sido la victoria de Lotte Claes en el Omloop Het Nieuwsblad, fue seguramente cuando uno de los principales corredores del mundo, Demi Vollering (FDJ-Suez) se inclinó en el podio del ganador para darle una mano que abrió la botella de Champagne.

El triunfo de Claes no fue solo una sorpresa porque fue la primera, con los favoritos del calibre de Vollering terminando tercero en el mejor de los casos. También solo ha sido una profesional plenamente durante dos años, trabajando como enfermera antes de eso, así como a correr tanto como pudo.

“Ahora es mi segundo año como profesional y antes de eso monté una bicicleta durante otros dos años, pero antes de eso hice duatlón”, explicó Claes. “Y los primeros dos años, que hice ciclismo combiné los dos”.

También participó en un reality show belga popular, Kamp Waes, “Porque muchos amigos míos dijeron que era algo bueno para mí, eres un tipo muy deportivo. Pero nunca pensé después de hacer eso que terminaría aquí ganando Omloop, eso es una locura”.

Pero lo que hizo que esa victoria fuera aún más inusual fue que Claes había formado parte del descanso temprano del día de cinco ciclistas, atacando con 137 kilómetros para el final, solo unos cientos de metros después de que la carrera había comenzado. Y después de que los equipos detrás de sí mismos se vieron en un inútil estancamiento, al final de un descanso de un día que funcionó más allá de los sueños más salvajes de cualquiera, “todo lo que tenía que hacer era superar Aurela Nerlo (Winspace Orange Seal) y el primer triunfo del niño de 31 años estaba en la bolsa.

Nadie podía decir que la victoria del corredor de Arkéa-B&B no fuera merecida. Pero dadas las circunstancias inusuales de la victoria, había sido incierto hasta el último metro de la carrera.

“Comenzamos aquí con un plan ambicioso, pero se trataba más de nuestros velocistas y especialistas en clásicos”, dijo. “Mi trabajo era ayudarlos, pero luego tenemos una ventaja masiva”.

“Estaba muy feliz en la escapada, porque no me gusta estar en el pelotón porque no me gusta posicionarse en el pelotón”.

Más de 13 minutos en un punto, la ventaja se había reducido a poco más de tres al final. Pero eso fue suficiente para reclamar la victoria, después de que todo el descanso había colaborado, dijo, para ver hasta dónde podían llegar.

“Comenzamos a creer que podríamos hacerlo, trabajamos bien juntos, no todos ellos eran fuertes en las subidas y que los esperamos después. Desde el Mur (de Geraardsbergen) mi gerente de equipo dijo que debería hacerlo y ese era el momento”.

“No entiendo por qué nos dieron tanto tiempo, tal vez los grandes equipos estaban pensando que competirían con el gas completo, pero no sé por qué. Sin embargo, no creo que me den 12 minutos la próxima vez”.

Fue un sprint muy duro, reconoció, pero “tenía que creer que podía hacerlo, porque no soy un corredor explosivo, lo vi en la televisión. Primero tuve que cerrar la brecha con mi rival y luego con 250 metros por recorrer, pensé que tenía que alejarme de ella. Así que fui y estaba presionando, empujando hasta la línea de finalización”. Fue, estuvo de acuerdo con una risa, los 250 metros más difíciles de su carrera hasta la fecha.

Sus compañeros de equipo de los hoteles Arkéa-B&B estaban tan decididos a verla celebrar su triunfo en el podio del ganador, que estaban felices de esperar casi media hora, algunos de ellos se acercaron a llorar durante la ceremonia en sí, y Claes les rindió homenaje a ellos por su apoyo.

“Tenemos un equipo realmente bueno, todos son muy amigables cuando los vi llorar y reír de mi victoria, mi corazón se estaba derritiendo”, dijo.

“También es muy importante para nuestro equipo, no somos un gran equipo y no tenemos muchas victorias, por lo que esto es bueno para ellos”.

También agradeció a Vollering por ayudarla con el champán, diciendo con una sonrisa: “No estoy tan familiarizado con eso, pero Demi me ayudó, le pregunté”. La próxima vez, ella estuvo de acuerdo, sería más fácil, y ciertamente tampoco es tan sorprendente.