Plapp paciente después de perderse el viento cruzado pero no pudo superar a Narváez en la cima de Willunga Hill

El equipo local Jayco-AlUla buscaba ser las estrellas del Santos Tour Down Under, pero en una etapa de prueba en Willunga Hill, lo mejor que pudieron lograr fue el premio al corredor más agresivo para Chris Harper y cuarto en la etapa y sexto en la general para Lucas Plapp.

Plapp atacó y avanzó repetidamente en la subida final de Willunga, pero no pudo deshacerse del eventual ganador de etapa y líder de la carrera, Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates XRG), del ganador de etapa de Willunga del año pasado, Oscar Onley (Picnic-PostNl), y de Finn Fisher-Black. (Red Bull-Bora-Hansgrohe).

Plapp perdió tres segundos y se perdió cualquier bonificación de tiempo en el sprint hasta la meta de Willunga, pero ascendió del puesto 16 al 6 en la general antes de la etapa final en Adelaida.

“Tenía muy buenas piernas. Creo que probablemente fui el escalador más fuerte hoy en términos de trabajar en la parte delantera y tratar de activar la carrera. Creo que fue una subida muy negativa”, dijo Plapp.

“No culpo a Narváez por la forma en que corrió. Es el más rápido allí y tiene el sprint. Habría esperado que Onley y los chicos como esos muchachos tal vez cabalgaran por un poco más de tiempo, considerando lo reñida que estuvo la carrera. detrás, pero di todo lo que tenía.

“Nunca voy a vencer a esos muchachos en un sprint de bonificación, así que era escaparme y ganar solo, o (intentar) conseguir la mayor ventaja posible”.

El director deportivo de Jayco-AlUla, Mat Hayman, dijo decepcionado ciclismonoticias“Llegamos con grandes planes y no lo logramos, pero lo intentamos”.

El equipo estaba listo para la fase reina. Michael Hepburn se unió a la escapada del día, quitando presión al equipo de atrás. Luego, una vez que se captó el movimiento que conducía al primero de los dos ascensos de Willunga, Chris Harper atacó y se le unió su compañero Mauro Schmid en una escapada que duró casi hasta el ascenso final.

Sin embargo, los otros equipos no mordieron el anzuelo.

El ataque de Jayco AlUla provocó cierto caos en el pelotón, pero el equipo Movistar de Romo y el UAE Team Emirates unieron fuerzas para intentar recortar distancias.

“Queríamos que la primera subida fuera lo más difícil posible”, dijo Hayman. “Lo ideal sería que Chris no fuera allí, pero lo sintió y luego Mauro saltó. Valió la pena intentarlo en ese momento”.

Plapp reveló que Harper y Schmid “no estaban destinados a desaparecer como tales”.

“Funcionó bien. Presionó a los otros equipos para que persiguieran y creó un caos en la parte de atrás”, dijo Plapp.

“Nuestra estrategia principal fue simplemente hacer que la primera subida fuera realmente difícil… y simplemente dejar a la gente atrás lentamente. Pero al final, iban tan fuertes que se escaparon y de alguna manera lograron lo mismo”.

“Creó mucho estrés y mucho pánico durante la subida”.

Sin embargo, el esfuerzo no funcionó como se esperaba, ya que Ineos Grenadiers avanzó en masa persiguiendo al dúo y dividió el pelotón en una sección corta con viento cruzado en el camino a Willunga. Plapp terminó en el lado equivocado de la división.

“Se ha dividido allí antes en el pasado”, dijo Hayman. “Pero no me lo esperaba con el viento de hoy, no hacía tanto viento”.

Schmid y Harper fueron atrapados antes del pie de la última subida de Willunga y los corredores más fuertes volvieron a juntarse, pero por un momento, Plapp se quedó atrapado en el grupo perseguidor. Afortunadamente, Narváez también se había perdido la división, por lo que Plapp confiaba en que el grupo delantero regresaría.

“Plappy dijo que no era un problema porque estaba cerca de Oscar Onley (líder general de Picnic-PostNL) y creo que Israel (Premier Tech) tenía varios corredores allí”, dijo Hayman.

Plapp admitió que no esperaba el aumento de Ineos y la división del grupo, pero cuando sucedió, “solo estaba tratando de mantener la calma. Estaba tratando de recuperarme y simplemente recomponerme. No quería quemar nada”. partidos que no necesitaba antes de la subida. Estaba tratando de guardarlo para un esfuerzo masivo de seis minutos en la subida.

“Hay que darle crédito a Ineos por asumirlo y crear algo de caos. Pero tuve suerte. Siempre estuve sobre ruedas y de hecho no hice ningún trabajo extra para volver con los escaladores”.

Una vez que Red Bull-Bora-Hansgrohe cerró la brecha con Harper con Plapp a cuestas, Romo ya estaba al ataque con más de 2 km aún por subir. Harper estaba en posición de perseguir a Romo cuando atacó justo después del inicio del ascenso al Willunga.

“Un conjunto enorme de cojones”, dijo Plapp sobre el movimiento del líder de la carrera de la noche a la mañana.

“Para ser honesto, pensé que era un suicidio absoluto. Pensé, ¿se irá y esta será una de las Willunga más impresionantes que jamás hayamos visto? ¿O perderá la carrera ciclista? Chapeau para él. . Cabalgó como un gran campeón y tomó la carrera por el cuello”.

Plapp también intentó hacerse con la carrera, liderando la persecución de Romo e intentando perjudicar a sus rivales de la general. Pero nadie le ayudó a superar los dos últimos kilómetros difíciles de Willunga.

El último avance de Narváez cerca de la cumbre fue demasiado difícil de superar. Fue un resultado decepcionante para Jayco AlUla, pero Plapp vio el lado positivo.

“Uno sueña en grande y trata de pilotar bien aquí. Lo di lo mejor que pude”, dijo.

“Creo que hay muchos aspectos positivos que sacar de esto y mirar hacia el resto de la temporada y lograr mejores resultados en la escalada ahora”.