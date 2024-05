“Fue todo un juego mental”: el galés de 38 años se compromete a desempeñar su papel en el equipo en el Tour de Francia

Geraint Thomas y sus compañeros del Ineos Grenadiers abrieron una cerveza y celebraron un exitoso Giro de Italia a la sombra del Coliseo de Roma el domingo, y el galés admitió que su tercer puesto podría ser la última vez que apunte a la clasificación general en un Grand Tour.

“Le he estado diciendo a mucha gente que ésta es la última vez que voy a competir por la general. Pero dale una semana y probablemente comenzaré a pensar en otra cosa”, dijo Thomas, con la fatiga y las emociones de correr un Gran Tour número 20 y lograr un quinto lugar en el podio a la vista.

“Realmente no lo sé. Descansaré, iré al Tour, ayudaré a los chicos allí, intentaré disputar una etapa y luego evaluaré el futuro.

“Realmente estoy deseando que llegue eso. Es un gran desafío. Me refrescaré, dejaré de tomar cerveza después de disfrutar esta noche y luego seguiré con ella”.

Thomas terminó tercero detrás de Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) y Dani Martínez (Bora-Hansgrohe) después de otra exhibición tenaz de carreras de Grand Tour. El año pasado fue segundo detrás de Primož Roglič, el esloveno que consiguió la victoria en la última contrarreloj de montaña. Este año, Pogačar estaba en otro planeta, con Thomas compitiendo contra Martínez por los puestos del podio.

“Realmente lo disfrute. Teníamos un buen grupo de chicos. En realidad, ha pasado muy rápido, pero parece que hace toda una vida que empezamos en Torino”, dijo Thomas.

“Es un poco como un deja vu. Es extraño porque este año terminé tercero y probablemente estoy más feliz que el año pasado por esta misma época, cuando fui segundo. Eso se debe a la forma en que fue.

“En ambas ocasiones puedo estar orgulloso de cómo yo y el equipo nos comprometimos e hicimos lo mejor que pudimos. Nos acaba de derrotar Pogačar, que está en otro nivel. Danny montó de manera más consistente y mejoró durante las tres semanas. Puedo estar feliz y orgulloso de cómo nos comprometimos e hicimos lo mejor que pudimos”.

Thomas celebró su cumpleaños número 38 durante la última etapa de montaña del sábado sobre Monte Grappa, pero fue un día de sufrimiento mientras luchaba por defender su lugar en el podio.

“Creo que ayer es un día del que estar orgulloso porque me sentí muy mal. Fue simplemente un juego mental”, explicó Thomas.

“A veces me sentía como si me estuviera golpeando la cabeza contra una pared de ladrillos. No diría que fue divertido, pero ese fue probablemente el día del que estoy más orgulloso. Ahora se acabó, es la parte más divertida”.