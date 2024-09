“Obtener una camiseta arcoíris con mis compañeros de selección es enorme”, dice Michael Matthews

El himno nacional australiano sonó en Zurich el miércoles por la tarde cuando Grace Brown ganó otro título mundial de contrarreloj, esta vez junto con Brodie Chapman, Ruby Roseman-Gannon, Michael Matthews, Jay Vine y Ben O'Connor en la contrarreloj por equipos de relevos mixtos. en el Campeonato Mundial de Ruta UCI.

El sexteto verde y dorado recibió camisetas arcoíris y medallas de oro después de vencer a Alemania por sólo 0,85 segundos y a Italia por 8,25 segundos.

Brown cantó el himno nacional de Australia por segunda vez en cuatro días. Fue la última contrarreloj del Campeonato Mundial de Ruta de su carrera, y la carrera de ruta del sábado fue su última salida con los colores nacionales antes de retirarse.

El trío de hombres marcó el tiempo más rápido de 33:44 en su vuelta de 26,85 km en el recorrido que se utilizará para las carreras en ruta del Campeonato Mundial. Las mujeres australianas perdieron a Roseman-Gannon antes de lo esperado después de entrar en rojo al principio de la subida, pero Brown y Chapman marcaron su ritmo y compartieron su esfuerzo para arrebatarle el título a Alemania, que comenzó justo antes que ellas.

O'Connor, Matthews y Vine terminaron juntos pero profundizaron. Eran un trío habitual pero talentoso, con O'Connor aprovechando su forma de podio en la Vuelta a España, Vine recuperándose de su accidente en la contrarreloj individual del domingo y Matthews probando su forma para la carrera en ruta del domingo con un fuerte pero poco común andar en una bicicleta de contrarreloj. .

“Todos hemos ganado etapas del Gran Tour y hemos usado camisetas de líderes del Gran Tour y fue agradable compartir con Jay y Michael”, explicó O'Connor.

“Lo hicimos cuando lo necesitábamos y montamos inteligentemente cuando lo necesitábamos. Fue divertido”.

Matthews no estaba seguro de que fuera divertido.

“No me preparé para una contrarreloj, creo que sólo he montado mi bicicleta de contrarreloj dos o tres veces desde el Tour de Francia, así que me dolió”, explicó. “Quería ver la carrera en ruta a toda velocidad y con todo el lactato. Creo que eso será una ventaja para el domingo.

“Gané este evento cuando era una carrera de equipos comerciales, pero no obtuvimos una camiseta arcoíris. Obtener una camiseta arcoíris con mis compañeros de equipo nacional es enorme para nosotros.

“Lo hicimos muy bien en la carrera masculina y luego las mujeres volvieron a casa. No podría haber ido mucho mejor”.

Vine corrió con una tirita sobre los puntos de su frente después de su accidente del domingo y estaba orgulloso de su carrera.

“Cualquier medalla de oro en el Campeonato Mundial es increíble. Esta camiseta arcoíris será enmarcada y colocada en mi sala de billar”, dijo.

Grace Brown estaba comprensiblemente emocionada y orgullosa de volver a ganar y continuar con su increíblemente exitoso 'último baile' y despedida después de ganar también la medalla de oro en la contrarreloj olímpica de París.

“Cuando los hombres llegaron y marcaron el tiempo más rápido y nos pusimos en marcha, eso fue perfecto. Queríamos terminarlo”, explicó.

Brown y Chapman distanciaron a Roseman-Gannon al principio de su vuelta, pero decidieron presionar como dúo. Australia fue cinco segundos más rápida en el control de tiempo intermedio y luchó por aguantar.

“Me emocionó partir y saber que no estábamos luchando por recuperarnos de un déficit”, explicó Brown. “Fuimos demasiado duro en la subida y pusimos a Ruby en rojo, pero sabíamos que teníamos que reducir nuestras pérdidas y quedarnos con dos corredores.

“No nos dimos cuenta de que estábamos tan cerca, pero nuestro DS nos estaba empujando a través de la radio, así que sabíamos que estaba cerca. Hicimos todo lo posible durante el último kilómetro para conseguir ese segundo extra. Terminamos vacíos, pero fue suficiente para ganar.”