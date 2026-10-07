“Lo que hemos logrado este año y la trayectoria en la que nos encontramos es realmente impresionante”.

Puede que no haya sido otra victoria de etapa en el último día de carrera del domingo en Le Tour de Langkawi para Riley Pickrell (Modern Adventure) pero, una vez más, no estuvo tan lejos en una gira donde la consistencia de la presencia del canadiense en los dos primeros puestos ha sido un claro recordatorio de lo lejos que ha llegado el equipo en el espacio de 12 meses.

Sin duda, Pickrell ha sido impresionante en su velocidad, aunque está lejos de atribuirse el mérito exclusivo de los tres segundos lugares y una victoria que obtuvo en las cuatro competencias de velocidad que se desarrollaron en la carrera ProTour de Malasia esta semana. Y también llegó un quinto lugar, cuando salió corriendo del grupo después del descanso y ya había copado los cuatro primeros puestos.

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