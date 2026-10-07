“Lo que hemos logrado este año y la trayectoria en la que nos encontramos es realmente impresionante”.

Puede que no haya sido otra victoria de etapa en el último día de carrera del domingo en Le Tour de Langkawi para Riley Pickrell (Modern Adventure) pero, una vez más, no estuvo tan lejos en una gira donde la consistencia de la presencia del canadiense en los dos primeros puestos ha sido un claro recordatorio de lo lejos que ha llegado el equipo en el espacio de 12 meses.

Sin duda, Pickrell ha sido impresionante en su velocidad, aunque está lejos de atribuirse el mérito exclusivo de los tres segundos lugares y una victoria que obtuvo en las cuatro competencias de velocidad que se desarrollaron en la carrera ProTour de Malasia esta semana. Y también llegó un quinto lugar, cuando salió corriendo del grupo después del descanso y ya había copado los cuatro primeros puestos.

“Si tengo consistencia, significa que mis compañeros de equipo siempre me dejan en una buena posición donde puedo correr entre los tres primeros”, dijo Pickrell. Ciclismonuevos después de la final de carrera en Putrajaya. “Así que esta semana sólo puedo dar las gracias a mi equipo porque son la razón por la que es tan consistente”.

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Ese no siempre ha sido el caso, ya que Modern Adventure ProTeam solo está en su primera temporada, lo que significó que estaban comenzando de nuevo y tuvieron que encontrar su lugar tanto juntos como equipo como dentro del pelotón y es un proceso que claramente continuó a lo largo de la gira de ocho días.

“A principios de este año no teníamos este tipo de coherencia porque nunca antes habíamos trabajado juntos”, explicó Pickrell. “No teníamos los procesos. Pasamos muchas horas después de la carrera siendo bastante críticos sobre dónde cometimos errores en estas salidas y cómo leer mejor la carrera.

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“Así que ahora, cuando estamos expuestos a esas situaciones una y otra vez, sabemos lo que el otro piloto quiere y cómo ajustarnos en consecuencia. Y es por eso que la consistencia realmente está saliendo a la luz. Estoy muy emocionado por el próximo año. La mayoría de nosotros aquí vamos a la temporada baja ahora, pero definitivamente terminamos la temporada en lo más alto y creo que todos los muchachos están realmente ansiosos por comenzar la próxima temporada”.

La satisfacción con el resultado era algo más que los primeros puestos constantes: Pickrell obtuvo la primera victoria de la temporada y la sexta para el equipo. También fue más allá de las mejoras dentro del liderazgo del equipo, ya que esta carrera quizás se sintió un poco más como una mayoría de edad.

Como lo expresó el director deportivo Alex Howes justo antes de que el equipo lograra la victoria en la etapa 6: “Estamos resolviendo cosas como equipo, así que honestamente, estamos felices de estar en una posición en la que podemos tener esta conversación sobre vencer a un equipo como Astana. Son un buen equipo y les tenemos mucho respeto, pero creo que podemos superarlos”.

Luego, cuando lo hicieron, XDS Astana claramente no lo consideró una casualidad, ya que estaban decididos a poner la responsabilidad de la búsqueda de la fuga sobre los hombros del nuevo equipo después de haber ganado una etapa.

“Entramos en esta temporada pensando 'vamos a ser como un pequeño equipo de mierda que nadie respeta y será muy difícil hacer algo', mientras que realmente siento que al final de esta temporada tendremos mucho respeto”, dijo Pickrell, añadiendo que si el equipo no fuera respetado, XDS-Astana nunca habría intentado traspasar la responsabilidad de buscar la fuga al equipo.

“Creo que eso dice mucho de lo que hemos logrado este año y la trayectoria en la que estamos es realmente impresionante”.

*My Bike asistió a Le Tour de Langkawi con un paquete de invitación/medios de comunicación de la carrera que incluía viaje y alojamiento. De acuerdo con nuestros estándares editoriales, nuestra cobertura es independiente y no estuvo sujeta a revisión, aprobación o influencia por parte del organizador ni de ningún patrocinador; no se prometió ni se dio a cambio ninguna cobertura favorable.

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