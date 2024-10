“Esta es una nueva aventura para mí”, dice el ex campeón mundial de ciclocross

Thalita de Jong volverá al Women's WorldTour tras firmar un contrato de dos años para competir con el equipo registrado en Estados Unidos Human Powered Health en 2025 y 2026. La ex campeona del mundo de ciclocross dejará el equipo continental Lotto Dstny Ladies tras un exitoso 2024 estación.

“Esta es una nueva aventura para mí. Tengo muchas ganas de ser parte de este programa. Tengo muchas vibraciones positivas sobre el equipo. Creo que seré muy feliz y podré dar más pasos en los próximos años”, afirmó De Jong.

Este año, De Jong ganó dos etapas y la general del Tour de 'Ardèche, terminó décimo en el Tour de Francia, séptimo en la general Itzulia Women, quinto en el Bretagne Ladies Tour, tercero en el Baloise Ladies Tour y en un día. Las carreras fueron segundas en GP Oetingen, quintas en Omloop Het Nieuwsblad y octavas en Gent-Wevelgem.

La directora general del equipo, Ro De Jonckere, dijo que estaba encantada de darle la bienvenida a De Jong al equipo para las próximas dos temporadas.

“Ella es un talento excepcional y tuvo una temporada muy sólida este año con una actuación particularmente impresionante en el Tour de Francia”, dijo De Jonckere.

“Con su experiencia y espíritu competitivo, agregará profundidad a nuestro equipo. Estamos entusiasmados de apoyar su crecimiento y éxito mientras continuamos construyendo un futuro sólido juntos”.

De Jong pasó cinco temporadas con el ex equipo Rabobank de 2012 a 2016 y pasó casi dos temporadas completas en el WorldTour con Liv Racing (de junio de 2022 y 2023). Está ansiosa por aportar sus fortalezas en las carreras de un día y por etapas a Human Powered Health y espera que el equipo la ayude a prepararse para las carreras objetivo durante la temporada 2025.

“He corrido mucho esta temporada, lo que me ayudó a desarrollar mis habilidades. La próxima temporada tenemos un equipo fuerte: podemos ayudarnos unos a otros y llegar juntos a la meta con la mayor energía posible”, dijo De Jong, que también se concentrará sobre equilibrar la competición, el entrenamiento y la vida fuera de las carreras.

“Las personas que me han seguido a lo largo de los años han visto el viaje que he atravesado con lesiones y fatiga mental. Este año estaba saludable y tenía vibraciones positivas en mi cuerpo y mente. Y entonces vi las alturas que podía alcanzar. Me suscribo totalmente a los Pilares. Todo debe estar en equilibrio para que funcione bien. En nuestro deporte, en este ambiente de equipo, podemos trabajar juntos para esforzarnos por lograrlo”.