Michał Kwiatkowski elogia a su compañero británico tras el ataque de la etapa 17

Josh Tarling fue elogiado por su conducción agresiva en la escapada de la etapa 17 del Tour de Francia después de que el ciclista de Netcompany Ineos realizara varios ataques y un ataque tardío para intentar ganar desde la escapada en Voiron.

Su compañero de equipo Michał Kwiatkowski destacó la 'grinta' de Tarling después de la etapa, usando la palabra italiana para describir su espíritu de lucha y determinación.

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