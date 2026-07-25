Michał Kwiatkowski elogia a su compañero británico tras el ataque de la etapa 17

Josh Tarling fue elogiado por su conducción agresiva en la escapada de la etapa 17 del Tour de Francia después de que el ciclista de Netcompany Ineos realizara varios ataques y un ataque tardío para intentar ganar desde la escapada en Voiron.

Su compañero de equipo Michał Kwiatkowski destacó la 'grinta' de Tarling después de la etapa, usando la palabra italiana para describir su espíritu de lucha y determinación.

El ciclista galés de 22 años se fracturó la clavícula y una costilla durante el Tour Auvergne-Rhône-Alpes, pero entrenó durante su recuperación y fue recompensado con un lugar en la alineación de Netcompany. Tuvo problemas en las primeras etapas pero parece haber mejorado durante el Tour. El martes terminó décimo en la contrarreloj técnica y montañosa, superando a su compañero Filippo Ganna y a muchos de los otros corredores de contrarreloj del Tour.

Últimos vídeos de ciclismonoticias Mira el vídeo completo aquí:

El miércoles, Tarling se unió a la escapada del día y luego pasó al ataque con jugadores como Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech) y Quinn Simmons (Lidl-Trek). Incluso intentó un ataque en el último kilómetro cuando los velocistas se hicieron con el control de la escapada.

“Fue emocionante estar en la fuga. Tenía unas piernas terribles al inicio del Tour, así que fue agradable poder intentar demostrarlas. No lo tuve en la final, pero tenía que intentarlo”, dijo Tarling a Eurosport después de la etapa en Voiron.

te puede gustar



Una recuperación notable hace que Josh Tarling pase de una cirugía de clavícula rota a debutar en el Tour de Francia en solo tres semanas



Tour de Francia en duda para Josh Tarling mientras se somete a una rápida cirugía luego del accidente en el Tour Auvernia-Ródano-Alpes



“Aposté, puse mucho esfuerzo y perdí bastante”. La escapada del último día para tres corredores de Netcompany-Ineos completa el brutalmente duro Tour Auvergne-Rhône-Alpes para el equipo británico

Kwiatkowski fue mucho más locuaz y elogió a Tarling por su actuación.

“Durante la primera semana, Josh no se sintió muy bien, pero estaba luchando por la victoria. Atacó en el último kilómetro y eso es una prueba de que tiene grinta”, dijo Kwiatkowski a Eurosport.

Netcompany Ineos ha atravesado un Tour difícil teniendo en cuenta sus resultados históricos y sus altos estándares de rendimiento habituales.

El equipo británico se quedó sin el líder del Tour, Oscar Onley, tras su caída en el Tour Auvernia-Ródano-Alpes y se vio obligado a realizar cambios de última hora en su alineación, optando por dejar a Carlos Rodríguez en casa.

Parecían apuntar específicamente a la victoria en la contrarreloj inaugural del equipo de Barcelona, ​​pero terminaron segundos detrás de Visma-Lease a Bike. Thymen Arensman pronto quedó fuera de la batalla de la general y otros corredores han tenido problemas en la lucha por las victorias de etapa. La etapa 17 fue quizás su mejor actuación, ya que colocaron a Tarling, Kwiatkowski y Egan Bernal en la gran fuga del día.

Qué leer a continuación



'Estaba en las listas negras de la gente': Tom Pidcock ausente de la escapada del Tour de Francia en el primer día en los Alpes



“Es un luchador”: Kévin Vauquelin demuestra que está mejorando con sus esfuerzos en el descanso de la etapa 4 del Tour de Francia



“No puedes regodearte en lo que podría haber sido”: Geraint Thomas dice que Netcompany Ineos está lista para pasar de la general del Tour de Francia a la búsqueda de etapas

Kwiatkowski insistió en que los corredores seguirán intentando ganar las etapas finales del Tour de Francia.

“Hemos tenido mala suerte hasta ahora y hemos estado bastante cerca en algunos días. Obviamente, nunca nos rendiremos. Tenemos moral, así que realmente estamos tratando de traer a casa un escenario”, dijo.

“Josh tiene un futuro brillante. Era un grupo súper fuerte y simplemente estar ahí y tratar de lograr la victoria es la mentalidad correcta. La victoria llegará tarde o temprano”.

Kwiatkowski se perdió tres meses de carrera después de sufrir graves contusiones y daños musculares en un accidente a alta velocidad en Milán-San Remo. Pero sabe leer una carrera y se unió a un peligroso ataque con Mads Pedersen en un momento de la etapa 17.

“Yo estaba simplemente en su rueda, básicamente tuve suerte”, admitió.

“No me moví mucho en todo el día porque no tengo muchas piernas, pero puedo olerlo cuando algo está pasando. Mads obviamente tenía muchas ganas de atacar. El grupo era grande y por eso se trataba simplemente de aprovechar una oportunidad”.