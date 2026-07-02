La estrella española otorga a Tadej Pogačar el estatus de máximo favorito, pero advierte que Seixas podría presentar un serio desafío

El cinco veces campeón del Tour de Francia, Miguel Indurain, advirtió que la estrella francesa Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) podría competir por la carrera, aunque Indurain se mantuvo cauteloso sobre cuándo exactamente podría suceder eso.

Hablando después de un homenaje para celebrar el 30 aniversario de su medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 1996 en Atlanta en la contrarreloj masculina de élite, Indurain dijo a los periodistas sobre el francés de 19 años: “Tiene las piernas para ir a un Tour”.

Sin embargo, Indurain no especificó si se refería al Tour de 2026 o más adelante en la carrera profesional del joven ciclista. El propio Induráin corrió por primera vez en el Tour de Francia en 1985, cuando tenía 20 años, pero no ganó un Tour hasta 1991, cuando tenía 27 años.

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“Es un poco joven para luchar por una Gran Vuelta”, dijo Induráin, que ostentaba el récord de líder más joven de la Vuelta a España con 20 años, “pero eso es deporte para ti.

“Los corredores jóvenes están llegando cada vez más rápido. Tendrá a toda Francia apoyándolo. Veamos cómo maneja esa presión. Ya veremos, pero tiene las piernas para ir al Tour”.

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Tadej ¿quién? La manía de Paul Seixa se está apoderando de su país de origen antes del Tour de Francia, y el joven de 19 años la está abrazando plenamente.

Indurain reconoció que Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) era el principal favorito para unirse a él, a Anquetil, Hinault y Merckx como cinco veces ganadores del Tour, aunque Indurain era, y seguiría siendo, el único ciclista que había ganado cinco Tours seguidos, de 1991 a 1995.

“Su moral es muy fuerte y la moral de su equipo también”, insistió Induráin. “Hoy en día, en el deporte, todo el mundo está al mismo nivel físico. Lo que cambia las cosas es quién tiene la mejor moral y quién se siente más a gusto. Se nota que Pogačar disfruta con lo que hace.

“Sin embargo, tiene que superar el Tour. Siempre hay emboscadas, reveses, situaciones difíciles. Sus rivales estarán esperando para atraparlo, aunque en situaciones difíciles ha sabido resolver las cosas muy bien.

“Es valiente, agresivo, está consiguiendo un gran palmarés que podría incluir el quinto este año”, dijo Indurain. MARCA. “Cada año, sin embargo, va a ser un poco más difícil para él, porque constantemente aparecen corredores más jóvenes”.

Entra Juan Ayuso.

Uno de esos corredores más jóvenes, al menos hipotéticamente, sería Juan Ayuso (Lidl-Trek), actualmente la mayor esperanza de España para volver al podio del Tour de Francia por primera vez desde 2015.

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“Cambiar de equipo siempre te inquieta un poco, y él ha tenido un año un poco complicado. A ver si, sobre todo en términos de moral, tiene la confianza que necesita”.

Los días de las enormes contrarreloj del Tour de Francia de los años 90, de 60 kilómetros o más, cuando Indurain dominaba la carrera contra-relojs hace tiempo que pasaron a la historia de las carreras. Aunque con algún repunte en las distancias, la tendencia general es que sean cada vez más cortas, algo que Indurain dice entender en cuanto a las redes sociales pero que igualmente lamenta.

“La contrarreloj es para los aficionados al ciclismo, pero lo que cuenta siempre son las cifras de audiencia televisiva, y hoy en día a muchos espectadores les gustan las etapas espectaculares (no contrarreloj)”, apuntó Indurain.

“Las contrarreloj todavía cuentan algo, pero cada vez menos a medida que se hacen más cortas. Y lo que realmente cuenta es el porcentaje de visualización de la audiencia”.

De las tres primeras etapas del Tour en Cataluña, Indurain dijo que no había estudiado la ruta en detalle, pero tal vez como era de esperar para un ex experto en contrarreloj, optó por la contrarreloj de la etapa 1 como la más desafiante e importante.

“La etapa 2, de Tarragona a Barcelona, ​​será complicada con tantas pequeñas subidas y el riesgo de viento de la costa, mientras que los Pirineos probablemente no serán demasiado difíciles, ya que llegan tan pronto en la carrera.

“Pero una crono de la etapa 1 siempre va a ser dura, hay que cuidar a tu líder y asegurarte de que no pierda tiempo y, sobre todo, es el primer día de carrera”, dijo Indurain. “Eso va a ser difícil”.