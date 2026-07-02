La estrella española otorga a Tadej Pogačar el estatus de máximo favorito, pero advierte que Seixas podría presentar un serio desafío

El cinco veces campeón del Tour de Francia, Miguel Indurain, advirtió que la estrella francesa Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) podría competir por la carrera, aunque Indurain se mantuvo cauteloso sobre cuándo exactamente podría suceder eso.

Hablando después de un homenaje para celebrar el 30 aniversario de su medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 1996 en Atlanta en la contrarreloj masculina de élite, Indurain dijo a los periodistas sobre el francés de 19 años: “Tiene las piernas para ir a un Tour”.

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