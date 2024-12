El ganador del Tour de Francia 2012 habla de cómo está superando sus problemas mentales más arraigados

Bradley Wiggins ha dicho que está en “el mejor lugar” en el que ha estado en toda su vida pero que también está considerando aceptar una oferta de Lance Armstrong para pagar una semana de terapia especial en Estados Unidos.

Wiggins ha hablado abiertamente sobre problemas mentales en los últimos años, pero explicó a El podcast de alto rendimiento que ha encontrado un nuevo equilibrio y felicidad. También reveló que está escribiendo un nuevo libro sobre su vida y sus dificultades.

Wiggins viajó a Estados Unidos en verano para aparecer en el podcast de Armstrong durante el Tour de Francia. Armstrong fue despojado de sus siete victorias en el Tour de Francia tras una investigación de dopaje por parte de la USADA. Luchó contra el caso hasta el final antes de confesar finalmente su dopaje.

Wiggins criticó a Armstrong por su dopaje en ese momento, pero ahora lo ve bajo una luz diferente.

“Lance me ha ayudado mucho en los últimos años, más este año”, dijo Wiggins. “Hablando de terapia, él quiere pagarme para ir a este gran lugar en Atlanta, donde te quedas por una semana, te quitan el teléfono. Lance iba a financiar eso por mí. Es un buen hombre.

“Eso no es para tolerar lo que hizo, todos lo sabemos, pero es un poco desproporcionado con lo que algunas personas hacen en este mundo. Tiene un corazón ahí debajo en alguna parte”.

Wiggins ha preferido tomar su propio camino para comprender y afrontar sus problemas mentales, pero aún podría aceptar la oferta de Armstrong.

“Eso fue hace cinco meses, pero estoy considerando hablar con él”, dijo. “Quería volver a una apariencia de orden, sin hablar con nadie… Ahora sé de qué quiero hablar con un terapeuta.

“Tengo una idea mucho más clara de los compañeros de conducta que me han dejado, qué me motiva y de dónde vienen. No quería simplemente entrar allí y decir: 'Ordenadme'”.

El viaje personal de Wiggins comenzó en una zona difícil del centro de Londres. Quería emular a su padre Garry, quien corrió como profesional en la pista pero luego fue abusado por un entrenador local.

Canalizó su ira para impulsar su carrera ciclista, que alcanzó su punto máximo con su victoria en el Tour de Francia de 2012 y una medalla de oro en la contrarreloj en los Juegos Olímpicos de Londres.

“Lo más importante que me ha impactado y lo más importante que he asumido, lo más importante que me causó más dolor, fue el hecho de que mi primer entrenador abusó sexualmente de mí durante tres años cuando tenía 13 y 16”, admitió abiertamente Wiggins.

“Cuando comencé a aceptar eso, después de haberlo ignorado durante 30 años, me di cuenta de que en parte era por eso que había tenido éxito. Fue la mayor distracción que pude tener en esos años.

“Cuando me retiré, realmente me molestaba el ciclismo. Muchas veces dije que odiaba el ciclismo porque culpaba a haber entrado en él por la razón por la que conocí a este tipo. Fue un verdadero proceso para mí. Los cinco años que pasé por eso. “

El presunto abusador fue identificado por Los tiempos como Stan Knight del club Archer Road en el oeste de Londres. Wiggins reveló que otras cuatro personas que estaban en el club al mismo tiempo se acercaron desde entonces, ayudándole a quitarse un peso de encima.

El viaje personal de Wiggins significa que finalmente está encontrando la felicidad en sus luchas. Hace un año se aisló en un hotel y su hijo adolescente intervino para ayudarlo a reconocer el modo autodestructivo en el que se encontraba.

A pesar de los problemas de quiebra y deudas, ha vuelto a montar en bicicleta y tomar el control de su vida.

“Siempre parecía haber algo que me estaba causando problemas. Ahora me he dado cuenta de que nunca habrá un camino claro. Siempre sucederá algo”, dijo Wiggins.

“Yo era una de esas personas que se regodeaba en la autocompasión, especialmente después de mi carrera, preguntándome por qué siempre me pasaba eso a mí. Me di cuenta de que estas cosas sólo se interrelacionan si dejas que afecten tu comportamiento. Yo era una de esas personas que bebían y yo llegaba tarde a algo o no aparecía y eso afectaría mi comportamiento.

“Ahora estoy en el mejor lugar en el que he estado durante 44 años de mi vida. Eso se debe en gran medida al hecho de que he estado en el fin del mundo. He estado en lugares oscuros a veces, por Varias razones. He experimentado altibajos extremos con mi éxito y otros aspectos de mi vida, pero también he experimentado, como la mayoría de nosotros, el otro extremo del espectro.

“He pasado cinco años resolviéndolo en mi mente. Finalmente he asumido la responsabilidad de mi propia vida. No estoy en una posición en la que esté jugando al juego de la culpa. Creo que mis mejores años están aún por llegar. “.