Mientras algunos rivales han estado buscando puntos, el ciclista de Soudal-QuickStep ha estado esperando el momento oportuno.

Después de cuatro días de sufrimiento en silencio, los velocistas finalmente tienen la oportunidad de ganar el Tour de Francia 2026 en la etapa 5 hasta Pau, con el equipo Soudal-QuickStep de Tim Merlier listo para perseguir cualquier ataque a pesar de las previsiones de otro día caluroso en la silla.

Mientras Mads Pedersen (Lidl-Trek) apuntaba a la victoria de etapa en Foix, Biniam Girmay (NSN Cycling) y Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech) se unieron al danés en la fuga para luchar por los puntos de sprints intermedios. Merlier, en cambio, se mantuvo escondido en el pelotón, intentó mantener la calma y acabó en el gruppetto.

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