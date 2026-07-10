Mientras algunos rivales han estado buscando puntos, el ciclista de Soudal-QuickStep ha estado esperando el momento oportuno.

Después de cuatro días de sufrimiento en silencio, los velocistas finalmente tienen la oportunidad de ganar el Tour de Francia 2026 en la etapa 5 hasta Pau, con el equipo Soudal-QuickStep de Tim Merlier listo para perseguir cualquier ataque a pesar de las previsiones de otro día caluroso en la silla.

Mientras Mads Pedersen (Lidl-Trek) apuntaba a la victoria de etapa en Foix, Biniam Girmay (NSN Cycling) y Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech) se unieron al danés en la fuga para luchar por los puntos de sprints intermedios. Merlier, en cambio, se mantuvo escondido en el pelotón, intentó mantener la calma y acabó en el gruppetto.

Será fascinante ver cómo Merlier y los otros velocistas han manejado el calor y las primeras etapas montañosas del Tour de Francia 2026.

Últimos vídeos de Mira el vídeo completo aquí:

¿El cansancio de las primeras etapas seguirá en sus piernas? ¿Han sufrido el calor? El primer sprint del Tour de 2026 en la enorme plaza de Verdún de Pau revelará muchas cosas y ofrecerá el primer derecho a presumir de sprint.

Girmay espera que sus rivales hayan sentido el precio de los desafiantes primeros días, mientras que su habilidad para escalar le haya ayudado a sufrir menos y así recuperarse mejor. Por el contrario, Arnaud De Lie (Lotto-Intermarché) ya abandonó debido a una enfermedad y fatiga, Arvid de Kleijn (Tudor Pro Cycling) tuvo problemas para terminar dentro del tiempo límite en la etapa 3, mientras que Kelland O'Brien (Jayco-AlUla) terminó fuera del tiempo límite en la etapa 4 después de una caída en la etapa 2.

te puede gustar



'Estaba solo': la puerta se abre para los próximos sprints del Tour de Francia con velocidad, pero no suerte, por parte de Tim Merlier en Pau



El velocista Tim Merlier encabeza el primer asalto de Soudal-QuickStep al Tour de Francia en la era posterior a Remco Evenepoel



'Un problema de lujo que resolveremos más tarde': Soudal-QuickStep aún no elige entre los mejores velocistas para la selección del Tour de Francia

Otros velocistas de renombre a tener en cuenta son Olav Kooij (Decathlon CMA CGM), Max Kanter (XDS-Astana), Dorian Godon (Netcompany Ineos), Magnus Cort (Uno-X Mobility) y Pavel Bittner (Picnic PostNL).

Merlier ganó dos etapas del Tour de Francia de 2025 y su director deportivo, Tom Steels, espera más de él este año, a partir del miércoles.

“Si tienes un velocista, debes aprovechar cada oportunidad que tengas y hay algunas en este Tour. Tenemos a Pau, luego, después de la etapa de montaña, tenemos dos oportunidades más”, dijo Steels. ciclismonoticias y Rouleur.

“Tim se siente bastante bien porque maneja bastante bien las subidas. Como todos los demás en el pelotón, está sufriendo por el calor, pero está bien”.

“Creo que algunos equipos deberían estar ansiosos por correr el sprint grupal, pero el calor está pasando factura. Por suerte, corremos durante tres semanas contra la misma gente, todos se están cansando”.

Qué leer a continuación



Dio la casualidad de que el primer sprint del Tour de Francia termina con una victoria dominante después de un caótico rodaje



Dio la casualidad de que los velocistas finalmente tienen su día en la etapa 5 del Tour Auvernia-Ródano-Alpes



¿Quién puede vencer a Jonathan Milán? Analizando a los velocistas del Giro de Italia

El estatus de Merlier como uno de los mejores velocistas del mundo hará que Soudal-QuickStep tenga la responsabilidad de liderar la búsqueda de cualquier ataque y escapada.

“No se pueden correr riesgos con las escapadas en el Tour. No podemos pensar que podemos darles dos minutos y luego vamos a recuperarlos, porque normalmente eso no es fácil”, advirtió Steels.

“Creo que los otros equipos nos mirarán mucho y aceptamos nuestra responsabilidad. Afortunadamente, en el Tour normalmente no estás solo. No hay muchos, pero hay algunos equipos que esperan con ansias un sprint masivo”.

“Alpecin-Premier Tech probablemente será nuestro principal competidor y nuestra principal ayuda para controlar los ataques. Decathlon no querrá correr temprano, pero una vez que lleguemos a la final, creo que correrán para Olav Kooij. Creo que podemos esperar un buen sprint en Pau”.