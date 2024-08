La iniciativa de la UCI de prohibir las radios se ha topado con una feroz resistencia por parte de los equipos profesionales, pero las medallistas femeninas disfrutaron de carreras sin radios.

Los Juegos Olímpicos de París ofrecieron dos emocionantes carreras en ruta, en particular la prueba femenina, en la que la maniobra ganadora se produjo a 4 km de la meta. El dinamismo y la apertura de las carreras se deben en parte a que los equipos son pequeños, pero sobre todo a que no hay radios de carrera, por lo que los ciclistas tienen que decidir qué hacer por sí solos.

El debate sobre la radio volverá a encenderse cuando la UCI introduzca otra prueba de restricciones de radio en carrera, primero en la Vuelta a Burgos que comienza el lunes y durante tres etapas del Tour de Polonia (del 12 al 18 de agosto).

Tras la carrera olímpica en ruta femenina, la medallista de bronce Lotte Kopecky (Bélgica) se pronunció a favor de competir sin radios.

“Es diferente a correr con las radios del equipo, pero al final no puedo decir que no me guste. Tienes que sentir más cómo es la carrera. Tienes que seguir tu instinto. A mí, como piloto, me gusta mucho. Creo que es una forma bastante honesta de jugar”.

La medallista de oro Kristin Faulkner (EE.UU.) y la medallista de plata Marianne Vos (Países Bajos) estuvieron de acuerdo.

“Cuando no tienes radios, creo que los corredores tienen que tener una táctica de carrera y una intuición”, dijo Faulkner. “Creo que realmente tienes que prestar mucha más atención a lo que hace cada corredor, lo cansado que está, cuáles son las tácticas del equipo, quién corre para quién, quién toma botellas para quién”.

“Me gusta. Creo que es más divertido y creo que añade un toque mucho más intelectual a lo que está sucediendo”.

Vos dijo que no creía que el hecho de no tener radios hubiera cambiado mucho las cosas. “Pero es verdad, la mayoría de las veces hay que prestar atención y pensar por uno mismo, así que eso lo hace interesante”.

El ciclismo profesional lleva más de una década luchando contra el debate sobre las radios de competición, ya que los opositores afirman que hacen que las carreras sean aburridas y predecibles y convierten a los ciclistas en robots. La UCI intentó prohibirlas en 2010, empezando por las carreras de menor nivel, pero los equipos del WorldTour amenazaron con boicotearlas y defendieron con éxito su uso, alegando preocupaciones por la seguridad de los ciclistas.

Los equipos han utilizado la seguridad para mantener la comunicación por radio. El equipo holandés Rabobank afirmó que las radios salvaron la vida de Pedro Horrillo cuando se estrelló en un barranco en el Giro de Italia de 2009, y afirmó que si su compañero de equipo Jos van Emden no hubiera podido llamar inmediatamente para informarles del accidente, Horrillo podría no haber perdido la vida.

En el otro lado del debate hay una base más esotérica a favor de prohibir las radios. Los equipos franceses, que están inmersos en la historia del ciclismo y tienen una cultura que abraza el estilo y los aspectos autónomos del deporte, han dicho que “el argumento de la seguridad es un fraude” y la presión constante de los directores para que los ciclistas avancen antes de los puntos críticos causa más problemas de seguridad de los que resuelven las radios.

Pero incluso la prohibición de las radios podría no tener el efecto deseado, ya que los equipos en las carreras profesionales son lo suficientemente grandes como para que los corredores se trasladen de un lado a otro de los autos del equipo para obtener información y consejos estratégicos.

Parte del atractivo de los Juegos Olímpicos es la peculiar mezcla de equipos pequeños, ciclistas de fuera del pelotón profesional normal y un pelotón más pequeño.

“Eso hace que la carrera sea interesante y realmente difícil”, dijo Vos. “Es muy diferente a cualquier otra carrera y tiene otras dinámicas. Eso es algo genial de los Juegos Olímpicos. Como los Juegos Olímpicos se celebran solo una vez cada cuatro años, sigue siendo muy especial. Es genial tener los Juegos Olímpicos en París y tener a los mejores ciclistas del mundo compitiendo alrededor de los monumentos icónicos de París”.