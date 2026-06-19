El acuerdo de tres años con 5 también incluirá el Giro y la Vuelta, además de cobertura en vivo de las Grand Départs británicas en 2027.

TNT Sports, el titular de los derechos de transmisión del Tour de Francia en el Reino Unido, ha anunciado que la carrera ciclista más importante mantendrá su presencia en la televisión abierta en el país después de firmar un acuerdo de varios años con 5.

El acuerdo cubre en gran medida paquetes destacados, aunque las etapas del Reino Unido de la Gran Départ del Tour de Francia 2027 en el Reino Unido se transmitirán en vivo el día 5.

La transmisión en abierto del Tour llegó a su fin con la carrera del año pasado después de que la empresa matriz de TNT Sports, Warner Bros Discovery, obtuviera los derechos exclusivos de la carrera. ITV, la emisora ​​​​en abierto desde hace mucho tiempo, ahora se ha alejado del ciclismo.

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Eso significaba que el Tour, junto con gran parte del resto del calendario ciclista, solo sería accesible para personas que pagaran una tarifa de suscripción de £30,99 por mes, frente al precio de £6,99 para GCN+ hace apenas dos años.

Sin embargo, el miércoles, TNT Sports anunció que parte de la cobertura permanecería en la televisión abierta entre 2026 y 2028. Los momentos más destacados del Tour de Francia y la Vuelta a España se transmitirán en el Canal 5 durante ese período, y los momentos más destacados del Giro de Italia seguirán a partir del próximo año.

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El acuerdo también incluirá cobertura en vivo de las Grandes Salidas del Reino Unido tanto del Tour de Francia como del Tour de Francia Femmes en 2027.

“Los Grand Tours son los eventos ciclistas más prestigiosos del mundo, vistos y adorados por millones, y estamos encantados de que 5 sea su nuevo hogar de transmisión gratuita en el Reino Unido”, dijo la presidenta de 5, Reemah Sakaan.

“Nuestro programa diario de lo más destacado del Tour de Francia estará disponible para todos a las 7 p.m. cada noche de este mes de julio y también tendremos lo más destacado diario de la Vuelta a España y el Giro de Italia durante los próximos tres años, además el próximo año tendremos cobertura en vivo del histórico regreso del Tour de Francia al Reino Unido.

“El Tour de Francia inicia un increíble verano deportivo el día 5, sumándose a la gama en rápida expansión de deportes premium que tenemos para que la gente los vea, incluido lo mejor de la acción de los Juegos de la Commonwealth de este verano.

“Este nuevo acuerdo con TNT Sports refleja nuestro compromiso a largo plazo de brindar una cobertura brillante de los mejores eventos deportivos del mundo a millones de espectadores y brindar acceso a audiencias premium para los anunciantes”.

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'Ampliando el alcance del ciclismo de élite en todo el Reino Unido'

En octubre de 2024, TNT Sports firmó un acuerdo con los organizadores del Tour de Francia, ASO, para convertirse en la emisora ​​​​exclusiva del Tour de Francia hasta 2030. La emisora ​​​​ya poseía los derechos de transmisión de los otros Grandes Vueltas, así como de muchas otras carreras a lo largo de la temporada.

Ahora, durante los próximos tres años, al menos una parte del calendario ciclista seguirá siendo accesible para los aficionados de todo el país.

“Esta asociación con 5 representa un gran paso adelante en la expansión del alcance del ciclismo de élite en todo el Reino Unido”, dijo Scott Young, vicepresidente ejecutivo de Warner Bros Discovery Sports Europe.

“Como Hogar del Ciclismo, estamos comprometidos a acercar a los fanáticos a las carreras más importantes del mundo en el ciclismo masculino y femenino, y este acuerdo garantiza que aún más espectadores puedan experimentar el drama, la emoción y la narración que definen las carreras del Grand Tour.

“Al combinar una sólida oferta de momentos destacados en abierto con nuestra cobertura integral en vivo, brindamos un acceso sin precedentes al deporte en todas las plataformas. El ciclismo es uno de los deportes más atractivos del mundo, presenta atletas extraordinarios y momentos inolvidables, y es importante que esas historias se compartan con la audiencia más amplia posible.

“Ampliar el alcance e involucrar a nuevas audiencias en toda nuestra cartera de derechos sigue siendo una prioridad estratégica clave, y asociaciones como ésta desempeñan un papel importante para lograr esa ambición”.