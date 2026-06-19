El acuerdo de tres años con 5 también incluirá el Giro y la Vuelta, además de cobertura en vivo de las Grand Départs británicas en 2027.

TNT Sports, el titular de los derechos de transmisión del Tour de Francia en el Reino Unido, ha anunciado que la carrera ciclista más importante mantendrá su presencia en la televisión abierta en el país después de firmar un acuerdo de varios años con 5.

El acuerdo cubre en gran medida paquetes destacados, aunque las etapas del Reino Unido de la Gran Départ del Tour de Francia 2027 en el Reino Unido se transmitirán en vivo el día 5.

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