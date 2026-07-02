Visma-Lease a Bike, Movistar, Pinarello-Q36.5 y Jayco AlUla tienen kits especiales este julio

El Tour de Francia ya casi está aquí y, con el evento especial que es la carrera más importante del año, llegan camisetas especiales para conmemorar esta ocasión trascendental.

Algunos equipos del pelotón están obligados a cambiar su camiseta si choca demasiado con una de las camisetas distintivas de clasificación del Tour, para no causar confusión, y a algunos equipos les gusta cambiar su uniforme solo por diversión y para celebrar la carrera.

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Equipación Movistar Tour de Francia