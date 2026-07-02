El Tour de Francia ya casi está aquí y, con el evento especial que es la carrera más importante del año, llegan camisetas especiales para conmemorar esta ocasión trascendental.
Algunos equipos del pelotón están obligados a cambiar su camiseta si choca demasiado con una de las camisetas distintivas de clasificación del Tour, para no causar confusión, y a algunos equipos les gusta cambiar su uniforme solo por diversión y para celebrar la carrera.
Este año, varios equipos ya han presentado kits especiales para el Tour, siendo Red Bull-Bora-Hansgrohe el último en mostrar su nueva apariencia, una variación de su clásico estilo blanco y azul.
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Otros equipos han optado por diseños que rinden homenaje a la Grand Départ de Barcelona, un equipo estrenó su camiseta en la Semana de la Moda de París y otro presenta una dedicatoria muy especial a un compañero de equipo gravemente herido.
Para que no te confundas cuando el pelotón luzca un poco diferente este fin de semana en Barcelona, aquí tienes nuestro resumen de todos los kits de edición especial que hemos visto hasta ahora.
Red Bull-Bora-Hansgrohe
Red Bull-Bora-Hansgrohe celebra su decimotercera aparición en el Tour con una versión reelaborada de su equipación habitual. Los colores y la apariencia central son los mismos, con azul y rojo sobre blanco, pero han cambiado el patrón y los motivos para una apariencia nueva.
Esperarán que su nueva apariencia les traiga nuevos éxitos mientras aspiran al podio con Remco Evenepoel y Florian Lipowitz.
Visma-alquiler de bicicletas
Visma-Lease a Bike tiene un kit especial para el Tour cada año, ya que su aspecto amarillo contrasta con el maillot amarillo, y este año realizaron una votación de los fanáticos para decidir si usarían una versión clara u oscura de este maillot inspirado en Gaudí para celebrar el inicio en Barcelona.
El color oscuro ganó, por lo que Jonas Vingegaard y compañía usarán el uniforme negro con detalles en amarillo y elementos de los diseños arquitectónicos de Gaudí.
movistar
El Movistar es otro equipo que se ve obligado a cambiar de equipación porque su maillot blanco se acerca demasiado al maillot de mejor joven y también ha seguido la ruta de la arquitectura barcelonesa.
Su clásico kit azul presenta “formas, texturas y geometrías de la Sagrada Familia”, aunque es sutil y probablemente no sabrías que se inspiró en eso si no te lo hubieran dicho.
💙💙💙Una nueva piel para una salida histórica. Desde casa, con nuestra gente.Este es nuestro maillot para el 🇫🇷 #TDF2026: un homenaje a Barcelona, Gaudí y la Sagrada Familia.Ⓜ #RodamosJuntos | @movistar_es | @LeTour pic.twitter.com/H2Vi7NdXne29 de junio de 2026
Jayco Al Ula
Jayco AlUla le ha dado vida a su uniforme morado de Maap agregando llamas verdes a la camiseta para una apariencia realmente destacada que sin duda llamará tu atención entre el grupo.
Al igual que Red Bull, esto fue sólo un cambio “por diversión” en lugar de ser obligatorio por un choque. También debutó en la Semana de la Moda de París.
Pinarello-Q36.5
Pinarello-Q36.5 hará su debut en el Tour de Francia este año, por lo que optó por una camiseta especial para conmemorar ese momento. Han cambiado el azul marino por gris claro y azul pálido, lo que también será una ventaja para las altas temperaturas que esperamos en Francia.
El nuevo color es sorprendentemente parecido al maillot blanco del Tour, pero la UCI debe haberlo aprobado y no lo consideró demasiado chocante.
Caja Rural-Seguros RGA
Al igual que Pinarello-Q36.5, Caja Rural-Seguros RGA debuta en el Tour, aunque después de una espera mucho, mucho más larga, ya que el equipo español, en su estructura actual, existe desde hace casi dos décadas.
Su equipación especial conmemora su largo pasado, remontándose a la equipación del Caja Rural de los años 80 -cuando una versión completamente diferente del equipo, aunque con el mismo patrocinador, corría el Tour- con una camiseta nostálgica y de inspiración vintage.
La equipación también incluye la inscripción #ForçaJaume, dedicada al corredor del Caja Rural Jaume Guardeño, que actualmente se encuentra en rehabilitación neurológica después de que una horrible caída le dejara en coma a principios de este año.
campeones nacionales
También se exhibirán una gran cantidad de nuevos uniformes de campeones nacionales después de que el fin de semana pasado se coronaran nuevos títulos en Europa y América del Norte.
Aquí hay una lista de los nuevos campeones que se espera que estén en acción en el Tour, y agregaremos fotos si las obtenemos.