El belga logra una victoria que aumenta la confianza y estrena una nueva celebración emblemática en el proceso.

El hecho de que Remco Evenepoel haya pasado la mañana del Gran Premio de Québec practicando qué nueva celebración de victoria quería probar probablemente le dice todo lo que necesita saber sobre sus niveles de confianza (y su forma) en este momento.

El belga ha venido a Canadá para un intenso e importante bloque de carreras, comenzando con los Grandes Premios pero rápidamente siguiendo con dobles ambiciones tanto en la contrarreloj como en la carrera en ruta en el Campeonato Mundial en Montreal.

En teoría, los GP de Canadá son sólo un calentamiento y un regreso a las carreras después de más de un mes de entrenamiento. Pero cuando eres Remco Evenepoel, nada es más que una carrera por la victoria.

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Hay que reconocer que volvió a competir el viernes, procurando no entusiasmarse demasiado pronto e incluso diciendo que no se sentía bien en los primeros 100 kilómetros. Pero una vez que sus piernas se calentaron, Evenepoel no pudo resistir un golpe para llevarse una victoria que envió la señal.

“Este fin de semana el objetivo era hacerlo lo mejor posible dos veces, y debo decir que es un comienzo bastante bueno”, dijo después de ganar.

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“Así que estoy muy contento con eso, (fue) una carrera muy dura. Creo que con la nueva final, probablemente sea un poco más difícil que en el pasado. Pero sí, quiero decir, para mí, fue bueno así, estoy muy contento con el día de hoy, con cómo trabajó el equipo y con mis sensaciones en las últimas vueltas”.

No fue una demostración total de dominio: Evenepoel “sólo” atacó en las últimas tres vueltas, y admitió que no se sentía mejor al principio del día, pero mantuvo la calma y la serenidad.

“A veces es así, que empiezas un poco con las piernas pesadas y luego, después de tres horas, se aflojan”, explicó. “Y también me pasó esto a menudo en los campos de entrenamiento, así que creo que es algo a lo que estaba un poco acostumbrado en las últimas semanas. Por eso nunca entré en pánico y traté de mantener la calma y a veces apostar, pero afortunadamente fue bueno en las últimas vueltas”.

Ciertamente fue bueno, con sus repetidas aceleraciones no lo suficiente como para derribar a su compañero Giulio Ciccone (Lidl-Trek), pero sí lo suficiente para cansarlo hasta el punto de que no pudo igualar al belga en el sprint. Pero a pesar de conseguir esta gran victoria, Evenepoel dejó claro que ciertamente no está alcanzando su punto máximo demasiado pronto ni adelantándose a los objetivos más importantes que aún están por llegar.

“Creo que todavía tengo un poco de trabajo por hacer. Este fin de semana tenía muchas ganas de aprovecharlo para encontrar las mejores sensaciones. Está claro que no tuve un mal día, de lo contrario no ganarías aquí, pero personalmente no sentí que fuera realmente mi mejor día sobre la bicicleta. Así que creo que está claro que todavía hay un poco de margen de mejora”, dijo.

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“Todavía quedan dos semanas antes de la carrera en ruta, así que realmente voy a aprovechar este fin de semana para dar un paso adelante, luego seguir con la contrarreloj y luego otra semana para hacer un entrenamiento específico. Pero claramente fue bueno, porque de lo contrario no se gana”.

Además de las sensaciones físicas, este fin de semana de carreras, tanto en Québec como en Montreal, ofrecerá pruebas importantes para que los corredores comiencen a leer y planificar las tácticas para lo que seguramente será una carrera mundial complicada en ruta, y Evenepoel ciertamente demostró su ojo para cronometrar el viernes.

“Es algo que normalmente me viene bien, (intentar) encontrar un buen momento en las carreras de circuito. Porque tenía la sensación de que muchos pilotos querían abrir la carrera demasiado pronto, ya con ocho vueltas para el final, con todavía siete u ocho veces la subida por recorrer. Y en algún momento pagas por ello, porque había viento en contra para llegar a la meta”, explicó.

“Por eso aposté cuando todo el mundo empezó a hacer grandes movimientos, y luego intenté intentarlo faltando tres vueltas, creo. Por suerte, fue una buena táctica. Pero también será importante para el domingo, y también para el domingo dentro de dos semanas. Es bueno que mi sincronización siga ahí”.

Una nueva celebración





En cuanto a esa nueva celebración, posando como si sujetara un telescopio en un ojo y apuntando hacia adelante con la otra mano, parecía que podía leerse como una señal para que los espectadores miraran hacia el Mundial, pero Evenepoel explicó que aún no había descubierto el significado.

“Es bastante gracioso porque la cuestión es que la celebración de 'marcar' fue algo que copié”, dijo, refiriéndose a la celebración de 'colgar el teléfono' que ha empleado varias veces, incluso cuando ganó la carrera olímpica en ruta en París.

“Oumi (su esposa) y sus hermanos siempre me dijeron que necesitaba encontrar algo propio. Entonces, fue bastante trabajo encontrar algo, pero afortunadamente, tuve un mes para pensar en ello. Y de hecho, esta mañana, llamé a Oumi y luego decidimos hacer esta. Así que espero que sea mi celebración distintiva de ahora en adelante.

“El significado, todavía necesito encontrar algo para eso, cuál es el significado detrás de esto. Pero espero que se vea bien”.

Significativo o no, fue un debut temprano para el nuevo gesto, y ciertamente espera poder realizarlo al menos una vez más durante las próximas semanas en Canadá.