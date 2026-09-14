El belga logra una victoria que aumenta la confianza y estrena una nueva celebración emblemática en el proceso.

El hecho de que Remco Evenepoel haya pasado la mañana del Gran Premio de Québec practicando qué nueva celebración de victoria quería probar probablemente le dice todo lo que necesita saber sobre sus niveles de confianza (y su forma) en este momento.

El belga ha venido a Canadá para un intenso e importante bloque de carreras, comenzando con los Grandes Premios pero rápidamente siguiendo con dobles ambiciones tanto en la contrarreloj como en la carrera en ruta en el Campeonato Mundial en Montreal.

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Remco Evenepoel celebra ganar el GP de Quebec con Giulio Ciccone detrás en segundo lugar