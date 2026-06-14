El belga fue el mejor del grupo en la etapa 4 del Tour Auvernia-Ródano-Alpes, ya que el pelotón no logró recuperar la escapada.

Justo cuando empezaban a surgir dudas sobre el estado de forma de Wout van Aert para el próximo Tour de Francia, estabilizó el barco ganando el sprint del grupo en la etapa 4 del Tour Auvernia-Ródano-Alpes. El único problema, sin embargo, fue que 10 corredores de la escapada del día terminaron cuatro segundos antes que él y se llevaron la victoria de etapa.

Pero después de las primeras dificultades en las etapas 1 y 3, donde no pudo contribuir mucho a la victoria del equipo en la contrarreloj de Visma, Van Aert pudo recuperar la confianza desde su 11º lugar, disfrutando del compromiso total de sus compañeros de equipo en la persecución, aunque se quedó corto.

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