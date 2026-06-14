El belga fue el mejor del grupo en la etapa 4 del Tour Auvernia-Ródano-Alpes, ya que el pelotón no logró recuperar la escapada.

Justo cuando empezaban a surgir dudas sobre el estado de forma de Wout van Aert para el próximo Tour de Francia, estabilizó el barco ganando el sprint del grupo en la etapa 4 del Tour Auvernia-Ródano-Alpes. El único problema, sin embargo, fue que 10 corredores de la escapada del día terminaron cuatro segundos antes que él y se llevaron la victoria de etapa.

Pero después de las primeras dificultades en las etapas 1 y 3, donde no pudo contribuir mucho a la victoria del equipo en la contrarreloj de Visma, Van Aert pudo recuperar la confianza desde su 11º lugar, disfrutando del compromiso total de sus compañeros de equipo en la persecución, aunque se quedó corto.

“Me sentí bien en la final e hice un buen sprint. Creo que gané el sprint del grupo, pero algunos muchachos se quedaron al frente, por lo que siempre es desafortunado, al menos para nosotros. Pero corrimos por lograrlo y estoy contento con eso”, dijo Van Aert al final.

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Se rió de la pregunta de si Wout van Aert está de regreso y dijo: “No lo sé, pero (sé) que el equipo va muy bien y no lo hicimos”. necesidad para demostrarlo de nuevo.

“(El martes) fue todo un ejemplo, yo abandoné tan temprano, luego Ben (Tulett) tuvo un pinchazo y aun así ganó esa contrarreloj por equipos, eso es bastante loco, así que si tienes a estos muchachos apoyándote, quieres hacerlo lo mejor que puedas. Eso es lo que hice, pero nos quedamos cortos”.

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La fuga de 12 corredores se formó después de una lucha sin aliento de 60 km para llegar a la carretera, y solo llegó a la cima de la subida final con una ventaja de 1:30. Pero con caminos cuesta abajo y rectas largas y sinuosas que llevaron la carrera hasta el final, los 10 que quedaron apenas pudieron contener la carga de Visma y varios equipos de velocidad detrás.

El plan de Visma siempre fue perseguir al belga, y él le dijo esporza que “Con el corazón apesadumbrado pedí tener fe en mí. Tuve la sensación de que todos estaban de acuerdo. Las cosas van un poco mejor cuando te ganas la confianza de esos hombres”.

Con la moral alta a pesar del resultado, las señales ahora apuntan en la dirección correcta para el Tour, que comienza el 4 de julio. Pero el trabajo está lejos de estar terminado, Van Aert señaló que la etapa 4 era la ruta más fácil que habían afrontado hasta ahora en el renombrado Dauphiné.

“Desde el sprint, por supuesto, me llevo algo de confianza. Fue un buen sprint por mi parte y, lamentablemente, no fue para ganar”, dijo. CiclismoPro en la mañana de la etapa 5.

“Creo que los dos primeros días no fueron fáciles para mí, y tampoco ayer, quiero decir, fue agradable estar allí, pero también fue la etapa más fácil hasta ahora. Así que todavía necesito mejorar mucho para los próximos meses, y estoy aquí para trabajar para eso todos los días.

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“Es muy importante que siempre dé un paso adelante después de una semana dura como ésta, y espero el mismo resultado en esta ocasión”

Van Aert tiene su mejor y única oportunidad de finalizar esta carrera con una victoria en la etapa del jueves hasta el Parc des Oiseaux Villars-les-Dombes, en el recorrido más llano del fin de semana, y tras la inyección de moral de ayer.

“Honestamente, con el tramo plano más largo al final, creo que hay mayores posibilidades de que sea controlable”, dijo. “Pero seguir compitiendo con el mismo pelotón, y en una carrera dura como ésta, siempre hay un poco de retraso para los equipos de velocidad, por lo que nuevamente será difícil conseguir que el grupo adecuado salga a la carretera”.

Sólo tiene una victoria en lo que va de temporada, aunque fue en la París-Roubaix. Aun así, una victoria de etapa sería un gran impulso de confianza para él y para el equipo que una de sus superestrellas está disparando a toda máquina antes de su octavo Tour de Francia.