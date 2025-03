Ex campeón mundial Vital para la victoria de su compañero de equipo

Después de tres años de jubilación que incluyó trabajar como directeur Sportif para SD Worx-ProTime, Anna van der Breggen regresó a las carreras profesionales en 2025.

La ex campeona mundial de 34 años y medallista de oro olímpico ha puesto su mirada en un puñado de carreras, afirmando en enero que está planeando picos de rendimiento en los clásicos de Ardennes-Amstel Gold Race, Flèche Wallonne y Liège-Bastogne-Liège) y el Tour de France Femmes.

Pero, al mismo tiempo, Van der Breggen dijo que se estaba acercando a su regreso de manera diferente, y que su objetivo principal no es un enfoque personal.

“Veo al equipo y quiero ser parte de este equipo. Y quiero ser fuerte porque eso es lo que decide lo mejor en la carrera ”, dijo en enero.

En su segunda carrera del año en Omloop Van Het Hageland del domingo, Van der Breggen mostró su fuerza, jugando un papel crucial en la victoria de su compañero de equipo Femke Gerritse.

“Queríamos hacer la carrera dura y funcionó bien. Anna van der Breggen fue súper fuerte e hizo mucho trabajo. Ella nos puso a todos en una posición de lujo ”, dijo Gerritse.

Van der Bregen hizo la primera gran aceleración después de unos 55 kilómetros de carreras en el clásico de un día que comenzó en su ciudad natal de Aarschot. Aunque ese movimiento se cerró rápidamente, la estrella holandesa no se realizó. Acelerando una vez más en una subida empedrada de Kerkstraat, Van der Breggen dividió el pelotón 25 kilómetros tarde, dejando a un grupo de alrededor de 30 jinetes fuera del frente. En movimiento con ella había dos de sus compañeros de equipo.

No terminado, Van der Breggen hizo la mayor parte del trabajo en el descanso, redujo los números y puso una gran excavación para dejar a los velocistas puros del grupo, dejando solo siete corredores para luchar contra la victoria.

Aunque Van der Breggen ocupó el séptimo lugar después de llevar a Gerritse a la victoria, todavía no cree que sea una forma máxima.

“Espero poder dar más pasos y volverse mejor de lo que soy ahora. En términos de intensidad, todavía no estoy donde quiero estar. Pero solo obtienes esa parte corriendo. En el entrenamiento, puede planificar sus intervalos muy específicamente, pero en las carreras no se mide tanto. En el medio, conduces más duro y no sabes de antemano cuántas veces tienes que ir, como lo haces en el entrenamiento ”, dijo Van der Bregen en el lanzamiento del equipo.

“A veces tienes que ir 10 veces, a veces 20. Solo obtienes esa intensidad corriendo. Para eso fue perfecta esta carrera. Cada vez, la intensidad estaba allí. Este fue un día superior para el equipo y una victoria especial para Femke Gerritse “.

Suscribirse a Para acceso ilimitado a nuestra cobertura de clásicos de primavera 2025. No se pierda ninguna de las últimas noticias, informes y análisis de todos los clásicos empedrados desde el fin de semana de apertura hasta Paris-Roubaix. Descubre más