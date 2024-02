Philipsen no está en competencia en Omloop y Kuurne, pero el equipo está satisfecho con su desempeño después del debut de la temporada del velocista

El nombre de los Clásicos de más alto perfil ausente en el telón adoquinado belga en el fin de semana inaugural fue sin duda Mathieu van der Poel, y la superestrella holandesa optó por comenzar su temporada como visitante de 2024 con una defensa Milán-San Remo en tres semanas.

Eso significó que le correspondió al velocista estrella del Alpecin-Deceuninck, Jasper Philipsen, liderar el equipo belga en Omloop Het Nieuwsblad y Kuurne-Brussel-Kuurne.

Sin embargo, las cosas no salieron del todo según lo planeado en ausencia de Van der Poel: el puesto 18 de Gianni Vermeersch en Omloop fue el mejor resultado del fin de semana para el equipo, mientras que Philipsen terminó en el puesto 66 y 92.

Por supuesto, había más en la historia que un par de números en la hoja de resultados. La primera salida de la temporada de Philipsen el sábado lo vio formar parte del grupo delantero después de que Visma-Lease a Bike arruinara la carrera a 130 km de la meta.

Sin embargo, se fue apagando a medida que pasaban los kilómetros y acabó cerrando el día cuatro minutos menos que el ganador Jan Tratnik, diciendo que “el barril estaba vacío” a la mañana siguiente.

“Me sentí bien y estaba feliz con mis primeras sensaciones”, dijo. WielerFlits. “Pero al final el barril estaba vacío. Eso era de esperar después de un duro campamento en altitud.

“Todavía necesito la Tirreno-Adriático para alcanzar mi máximo nivel. Trabajamos duro en el campamento y eso se materializará en las próximas semanas”.

Antes del fin de semana, Philipsen manifestó su ambición de ganar un gran clásico en algún momento de esta primavera.

La temporada pasada disfrutó de su mejor campaña en Clásicos hasta el momento, ganando tanto el Clásico Brugge-De Panne como el Scheldeprijs y terminando cuarto en el Dwars door Vlaanderen. También siguió a Van der Poel hasta el velódromo de París-Roubaix para completar un doblete de Alpecin-Deceuninck.

Philipsen comenzó 2023 de la misma manera que comenzó esta temporada (un puesto 33 y un abandono en el fin de semana inaugural) antes de lograr dos victorias en Tirreno y luego alcanzar una buena forma en marzo y abril.

Aún está por verse si volverá a seguir ese ascenso una vez más, pero al menos el domingo podría sentirse agotado después de verse frenado por una gran caída antes del sprint final entre el grupo perseguidor.

“Por supuesto, me hubiera gustado correr, pero me alegro de no haberme caído”, dijo. WielerFlits más tarde. “Un ciclista cayó delante de mí, chocó contra la barrera y su bicicleta fue catapultada de nuevo al pelotón. Yo estaba completamente parado y casi logré mantenerme erguido.

“Al final no se trataba de la victoria, porque los tres de delante estuvieron realmente excepcionales hoy. Por el momento todavía no soy lo suficientemente bueno para competir con los mejores, pero eso sólo puede mejorar. Me hubiera gustado probar mi correr de nuevo, pero un sprint por el cuarto lugar siempre es diferente a correr por la victoria.”

El jefe del equipo, Christoph Roodhooft, dijo que “no está 100% satisfecho, pero tampoco insatisfecho”, destacando resultados similares en febrero pasado antes de que llegaran las grandes victorias a finales de primavera.

“Empezar aquí no es fácil, lo sabemos con seguridad desde el año pasado. Pero no podemos estar insatisfechos con lo de ayer, ya que teníamos tres corredores en cabeza”, dijo.

“Hoy simplemente no fuimos lo suficientemente buenos cuando esos 16 se marcharon. Pero vi una carrera decente durante dos días. Ni más, ni menos.

“Sin duda es mejor que el año pasado. No es bueno, pero tenemos confianza en que todo saldrá bien. Por el momento, me voy a casa con una sensación bastante positiva”.