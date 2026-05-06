El británico nombrado líder del equipo en ausencia de João Almeida mientras Tadej Pogačar e Isaac del Toro se centran en el Tour de Francia
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En ausencia de Tadej Pogačar, Isaac del Toro y João Almeida, Adam Yates liderará el UAE Team Emirates-XRG en el Giro de Italia, con una mezcla de otros corredores experimentados y talentosos que perseguirán victorias de etapa.
Pogačar y Del Toro liderarán a los Emiratos Árabes Unidos en el Tour de Francia, mientras que Almeida está fuera de acción debido a un virus persistente que interrumpió su primavera.
Yates, de 33 años, hizo su debut en el Giro en 2017 y tiene siete resultados entre los diez primeros en Grandes Vueltas en su palmarés, y los Emiratos Árabes Unidos esperan poder darle al equipo al menos otro podio después de la victoria de Pogačar en 2024, el tercer puesto de Almeida en 2023 y el segundo puesto de Isaac del Toro el año pasado.
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Yates contará con el apoyo de los australianos Jay Vine, Igor Arrieta, Mikkel Bjerg, Jhonatan Narváez, Marc Soler y los talentosos debutantes en el Gran Tour Jan Christen y António Morgado.
Yates ha ganado etapas en el Tour de Francia y la Vuelta a España en las últimas temporadas con los Emiratos Árabes Unidos, y en su palmarés solo falta una victoria de etapa en Italia.
“No tener a João Almeida cambiará ligeramente nuestra estrategia, pero todavía tenemos grandes ambiciones y todavía queremos buscar resultados. Personalmente, siento que la forma es buena y si las cosas van como queremos podemos tener una buena oportunidad en la general y animar la carrera”, dijo Yates cuando los Emiratos Árabes Unidos confirmaron su alineación final.
“Estoy bastante contento con cómo ha ido mi preparación para el Giro. La victoria en O Gran Camiño fue una buena prueba y he tenido un bloque sólido con el equipo en Sierra Nevada, así que creo que como grupo estamos preparados”.
Jay Vine es el campeón nacional australiano de contrarreloj y se centrará en la etapa de contrarreloj en la costa toscana y pondrá a prueba su forma en el Gran Tour después de su primavera interrumpida tras su accidente con un canguro en el Tour Down Under. Vine ganó tres etapas en la Vuelta a España 2025 y podría emerger en la general si evita perder tiempo al principio de la carrera y mientras corre para Yates.
Jhonatan Narváez, Mikkel Bjerg y Marc Soler han sido seleccionados por su experiencia en el Gran Tour, y los tres previamente corrieron para Pogačar en el Tour. Igor Arrieta hizo su debut en el Gran Tour en el Giro del año pasado, corriendo para Del Toro y terminando cuarto en la etapa 8 a Castelraimondo, ganada por Luke Plapp.
Narváez y Bjerg también estuvieron involucrados en la caída del Tour Down Under, y el ecuatoriano recién regresó a las carreras en el Giro. Sin embargo, ganó la etapa 1 de la Corsa Rosa de 2024 para evitar que su entonces rival Pogačar se llevara la maglia rosa de líder. Es un cazador de escenarios natural.
Jan Christen y António Morgado debutan en el Gran Tour pero han demostrado su potencial con 15 victorias profesionales entre ellos. Christen, de 21 años, ganó el AlUla Tour de este año y ha demostrado su potencial en carreras por etapas en carreras de una semana.