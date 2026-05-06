El británico nombrado líder del equipo en ausencia de João Almeida mientras Tadej Pogačar e Isaac del Toro se centran en el Tour de Francia

En ausencia de Tadej Pogačar, Isaac del Toro y João Almeida, Adam Yates liderará el UAE Team Emirates-XRG en el Giro de Italia, con una mezcla de otros corredores experimentados y talentosos que perseguirán victorias de etapa.

Pogačar y Del Toro liderarán a los Emiratos Árabes Unidos en el Tour de Francia, mientras que Almeida está fuera de acción debido a un virus persistente que interrumpió su primavera.

Yates, de 33 años, hizo su debut en el Giro en 2017 y tiene siete resultados entre los diez primeros en Grandes Vueltas en su palmarés, y los Emiratos Árabes Unidos esperan poder darle al equipo al menos otro podio después de la victoria de Pogačar en 2024, el tercer puesto de Almeida en 2023 y el segundo puesto de Isaac del Toro el año pasado.

El artículo continúa a continuación.

te puede gustar



'Está intentando cosas que nunca tuvo la oportunidad de hacer como ciclista': Adam Yates espera su primer reencuentro con su hermano gemelo Simon Yates tras su impactante retiro



Guía equipo por equipo del Giro d'Italia 2026: líderes, objetivos y corredores a seguir para cada equipo en la lista de salida



'Es bueno recibir algunos consejos de él': Isaac del Toro busca defender el título del UAE Tour de Tadej Pogačar como líder del UAE Team Emirates-XRG en su debut en la temporada 2026

Yates contará con el apoyo de los australianos Jay Vine, Igor Arrieta, Mikkel Bjerg, Jhonatan Narváez, Marc Soler y los talentosos debutantes en el Gran Tour Jan Christen y António Morgado.

Se espera que los Emiratos Árabes Unidos desafíen a Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) y al dúo Red Bull-Bora-Hansgrohe formado por Giulio Pellizziari y Jai Hindley en la batalla de tres semanas por la maglia rosa. Yates buscará emular a su hermano gemelo Simon, quien ganó el Giro de 2025 antes de optar por alejarse del ciclismo profesional antes de la temporada de 2026. Los dos entrenaron recientemente en su casa en Andorra antes de que Adam se fuera a la Grande Partenza en Bulgaria.

Yates ha ganado etapas en el Tour de Francia y la Vuelta a España en las últimas temporadas con los Emiratos Árabes Unidos, y en su palmarés solo falta una victoria de etapa en Italia.

“No tener a João Almeida cambiará ligeramente nuestra estrategia, pero todavía tenemos grandes ambiciones y todavía queremos buscar resultados. Personalmente, siento que la forma es buena y si las cosas van como queremos podemos tener una buena oportunidad en la general y animar la carrera”, dijo Yates cuando los Emiratos Árabes Unidos confirmaron su alineación final.

“Estoy bastante contento con cómo ha ido mi preparación para el Giro. La victoria en O Gran Camiño fue una buena prueba y he tenido un bloque sólido con el equipo en Sierra Nevada, así que creo que como grupo estamos preparados”.

Los Emiratos Árabes Unidos han retenido a varios corredores clave para su equipo del Tour de Francia, pero su alineación para el Giro sigue siendo sólida.

Jay Vine es el campeón nacional australiano de contrarreloj y se centrará en la etapa de contrarreloj en la costa toscana y pondrá a prueba su forma en el Gran Tour después de su primavera interrumpida tras su accidente con un canguro en el Tour Down Under. Vine ganó tres etapas en la Vuelta a España 2025 y podría emerger en la general si evita perder tiempo al principio de la carrera y mientras corre para Yates.

Qué leer a continuación



Jonas Vingegaard es el claro favorito, pero ¿quién surgirá como su mayor rival? – Analizando los favoritos para el Giro de Italia



'Simplemente no estaré listo': João Almeida descartado del Giro de Italia



Jayco-AlUla presenta el equipo del Giro de Italia con “la oportunidad de ganar todas las etapas”, liderado por el contendiente general Ben O'Connor

Jhonatan Narváez, Mikkel Bjerg y Marc Soler han sido seleccionados por su experiencia en el Gran Tour, y los tres previamente corrieron para Pogačar en el Tour. Igor Arrieta hizo su debut en el Gran Tour en el Giro del año pasado, corriendo para Del Toro y terminando cuarto en la etapa 8 a Castelraimondo, ganada por Luke Plapp.

Narváez y Bjerg también estuvieron involucrados en la caída del Tour Down Under, y el ecuatoriano recién regresó a las carreras en el Giro. Sin embargo, ganó la etapa 1 de la Corsa Rosa de 2024 para evitar que su entonces rival Pogačar se llevara la maglia rosa de líder. Es un cazador de escenarios natural.

Jan Christen y António Morgado debutan en el Gran Tour pero han demostrado su potencial con 15 victorias profesionales entre ellos. Christen, de 21 años, ganó el AlUla Tour de este año y ha demostrado su potencial en carreras por etapas en carreras de una semana.

Morgado, de 22 años, es más un piloto de Clásicas, pero brindará un apoyo vital a Yates y Vine durante tres semanas de pruebas en las carreteras italianas.