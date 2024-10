Sprinter recibe el título de caballero de manos del Príncipe William: “no es algo con lo que jamás hubiera soñado”

Después de su victoria récord en la etapa número 35 del Tour de Francia en el verano, el año de celebraciones de Mark Cavendish continuó cuando recibió el título de caballero el miércoles.

El hombre de 39 años fue premiado en el Castillo de Windsor por el Príncipe William. El honor se encuentra entre los más prestigiosos disponibles en el Reino Unido y se otorga a personas que han realizado contribuciones significativas en su campo, desde los deportes y las artes hasta el servicio público, la política y más.

“Estaba realmente nervioso. Su Alteza Real fue excelente. Honestamente, no sabía que estaría nervioso, pero estoy increíblemente orgulloso de representar al país”, dijo Cavendish después de recibir su título de caballero, informó el bbc.

“Soy muy afortunado de haber podido hacer lo que amo durante tantos años y de ver a otras personas inspiradas por eso y andando en bicicleta.

“Es maravilloso. Sabes, solo soy un muchacho de la Isla de Man, ser un Caballero Comandante, eso no es algo con lo que jamás hubiera soñado”.

Cavendish también habló sobre su futuro en el deporte. Dijo que competirá en más carreras para completar su temporada 2024.

El Prudential Criterium del Tour de Francia de noviembre en Singapur será la última reunión de su larga e histórica carrera, aunque no está claro qué carreras clasificadas por la UCI (si es que habrá alguna) competirá antes de esa fecha.

“Todavía tengo carreras este año. Todavía estoy entrenando para ellas, será muy agradable competir como Knight Commander”, dijo Cavendish, antes de aparentemente cerrar la puerta a continuar su carrera como piloto hasta 2025.

“Ya he dicho que no haré otro Tour de Francia”, añadió. “Eso es de conocimiento público, no haré otro Tour de Francia”.

Cavendish corrió por última vez en el Tour este verano, donde corrió hacia una histórica victoria de etapa en Saint Vulbas, logrando su primera victoria de etapa desde 2021 y rompiendo el récord de 49 años de Eddy Merckx.

A principios de año, Cavendish obtuvo victorias en etapas del Tour Colombia y el Tour de Hongrie, lo que lo convierte en responsable de tres de las 11 victorias del Astana Qazaqstan hasta el momento en 2024.