‘Este es el equipo perfecto para seguir combinando carretera, mountain bike y ciclocross’ afirma el campeón del mundo

Mathieu van der Poel disolvió su contrato actual con Alpecin-Deceunink que finalizaba en 2025 y firmó un nuevo acuerdo que lo permitirá competir para el equipo belga WorldTour hasta finales de 2028.

Este nuevo acuerdo de cinco años significa que Van der Poel, que comenzó a competir con el equipo del club BOXX Veldritacademie en 2011, habrá competido con los hermanos Roodhooft, Philip y Christoph, durante 18 años.

“Esta ampliación es una elección lógica para mí. Me he sentido especialmente cómodo en las estructuras de Philip y Christoph Roodhooft desde el principio. He crecido junto con el equipo y todavía siento que estamos progresando”, dijo Van der Poel.

“Y aunque ya hemos conseguido muchos éxitos juntos, todavía tengo hambre de más. No deja de ser importante que Alpecin-Deceuninck también sea multidisciplinar. Este es el equipo perfecto para seguir combinando carretera, mountain bike y ciclocross. “

Después de 2028, Van der Poel decidirá año tras año si continúa como ciclista profesional de ruta o no, según el comunicado de prensa del equipo.

Van der Poel, actual campeón del mundo en ruta y ciclocross, terminó recientemente décimo en Milán-San Remo, carrera que ganó en 2023. Con el apoyo de versiones de los equipos IKO Enertherm-BKCP, Beobank-Corendon al principio de su carrera, luego Obtuvo algunas de las victorias más importantes de su carrera con Corendon-Circus, Alpecin-Fenix ​​y ahora Alpecin-Deceuninck.

Ganó la Amstel Gold Race y el Tour de Gran Bretaña en 2019, el Tour de Flandes en 2020 y 2022, la Strade Bianche y una etapa del Tour de Francia en 2021, la Milán-San Remo, la París-Roubaix y el título mundial de ruta en 2023. También es seis veces campeón del mundo de ciclocross.

“No hay duda de que estamos encantados con la ampliación del acuerdo con Mathieu van der Poel. Teníamos un plan a largo plazo con él desde el principio. La visión multidisciplinar fue un aspecto importante. Rápidamente nos encontramos también en eso. ” dijo Roodhooft.

“A lo largo de los años hemos demostrado que nuestra estructura y nuestra visión funcionan. Es especialmente bueno que podamos continuar en los próximos años.

“Al igual que Mathieu, nosotros como equipo todavía tenemos hambre de más éxitos, y el campeón del mundo juega un papel importante en ello, junto con otros talentos que tenemos a bordo, tanto en el equipo masculino como en el femenino”.