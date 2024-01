El holandés se prepara para perfeccionar el nuevo tren de salida en el DSM-Firmenich-PostNL

Fabio Jakobsen ha cambiado los trenes de velocidad probados y confiables de Soudal-Quickstep por combinaciones menos conocidas en el equipo DSM-Firmenich-PostNL, pero el holandés es optimista mientras se prepara para superar lo que espera que sea una curva de aprendizaje. .

Hablando ante un pequeño grupo de medios del campo de entrenamiento del equipo en España, Jakobsen expuso sus planes para avanzar hacia su objetivo principal de ganar etapas en el Giro de Italia y el Tour de Francia.

“Comenzaré la temporada en el Tour de Omán, luego haré un largo bloque en Medio Oriente para conectar el Tour de los Emiratos Árabes Unidos después de eso, luego iré a París-Niza y la carrera WorldTour de un día en De Panne y luego avanzaré hacia el Giro con la Vuelta a Turquía”, afirmó Jakobsen. “Y después del Giro haré la Vuelta a Bélgica como preparación para el Tour de Francia”.

Jakobsen pasó las primeras seis temporadas de su carrera con Quickstep, convirtiéndose en una formidable presencia en el sprint en Grandes Vueltas incluso después de su accidente que puso en peligro su vida en el Tour de Polonia en 2020. Después de ganar tres etapas y la clasificación por puntos en la Vuelta a España en 2021 , debutó en el Tour de Francia en 2022, ganando la etapa 2 antes de sufrir para atravesar las montañas.

El Tour de este año fue aún peor, después de una fuerte caída en la etapa 4, luchó contra sus lesiones antes de finalmente abandonar sin ganar en la etapa 12. Este año, tiene un objetivo por encima de todo.

“Espero seguir en la bicicleta”, dijo. “Si no me hubiera caído en la pista, habría sido bueno ganar una etapa en el Tour el año pasado. Estaba en buena forma antes y tuve buena forma después, pero cuando bajas, esa forma óptima desaparece”. .

“Así que ese es el primer objetivo del Giro y del Tour: permanecer en la bicicleta. Con este tren, si tomamos toda la experiencia de todos los corredores y comenzamos con la intención de hacerlo mejor, especialmente en la primera parte del temporada: creo que cuando lleguemos al Giro y al Tour, haremos algunas cosas bien”.

Jakobsen señaló un grupo de siete u ocho posibles miembros líderes del tren, entre ellos los reclutas Bram Welten de Groupama-FDJ y Timo Roosen de Jumbo-Visma. También podrá contar con Julius van den Berg, junto con un grupo establecido de hombres rápidos (Nils Eekhoff, John Degenkolb, Alex Edmondson y Tobias Lund) en un competitivo tren de salida.

“No espero que tengamos éxito desde el primer día de carrera, pero podría ser que así sea y entonces sea un buen comienzo”, dijo. “Si no es así, entonces vamos a construir a partir de ahí en adelante. Ahora sólo estamos entrenando físicamente, conociéndonos, trabajando juntos y discutiendo un poco sobre cuál podría ser una estrategia”.

Enfrentándose a Philipsen

Un aspecto importante de la estrategia será cómo vencer al velocista destacado del año pasado, Jasper Philipsen, quien se benefició de una serie de actuaciones estelares de Mathieu van der Poel. Jakobsen no se centra sólo en Philipsen, sino que se alegra de haberle vencido en el pasado, en particular días antes del Tour de Francia de 2023.

“Le gané una vez en el Tour de Bélgica, que fue justo antes del Tour. Así que sé que es posible, pero será difícil, por supuesto. El año anterior no me ganó. Este año. Lo hice una vez, así que tal vez El año que viene puede cambiar de nuevo. Es sin duda el tipo al que todo el mundo mirará y tratará de seguir, pero no estoy totalmente centrado en (Philipsen). Siempre será una cuestión de quién es el más rápido. Y me gusta ser el más rápido.”

Jakobsen reconoce que está al comienzo de un proceso de tres años para construir el equipo de sprint a su alrededor y está listo para asumir una mayor responsabilidad al dar su opinión y trabajar para encontrar la mejor fórmula.

“Todos sabemos que es un proceso de construcción, firmé con este equipo por tres años. Eso es porque sé que estamos al comienzo de un viaje. Tienes que lidiar con algunos obstáculos y no tendremos éxito. “Todo el camino. En el ciclismo, no hay nadie que gane más de lo que pierda”.

Nuevo desafío

Esta temporada será la primera vez que Jakobsen haga más de una Gran Vuelta en una temporada, y es algo que siente que lo hará más fuerte. Aunque dejó a sus antiguos compañeros de Quickstep para perseguir la clasificación general del Tour de Francia con Remco Evenepoel, valoró la experiencia adquirida durante las últimas seis temporadas.

“Tuve la suerte de comenzar mi carrera allí cuando tenía 21 años. Tuve seis años para ver y aprender de algunos de los mejores mentores del ciclismo, especialmente cuando se trata de construir ese tren líder, comenzando con cuatro directores como Tom Steels. y luego corredores como Keisse, Morkov, Sabatini, pero también corredores clásicos como Nikki Terpstra e Yves Lampaert, que compartieron conmigo su experiencia en aquel entonces.

“Aprendí lo que es estar al final del tren de salida y tratar de guiarlo en las reuniones previas a la carrera y en la evaluación. Así que intentaré hacer lo mismo aquí. Por supuesto, es un equipo joven. Con algunos corredores jóvenes, pero ahora también aportamos algo de experiencia con Timo Roosen y Bram Welton y creo que tendremos un buen grupo para construir ese tren de salida.

“Muchos de los muchachos se sienten un poco como hermanos menores: están ansiosos por aprender, tienen mucha energía, aún sin experiencia pero motivados para rendir. Y creo que de eso se trata el ciclismo y especialmente los líderes. Entreno porque necesito a esos muchachos y nos necesitamos unos a otros para poder rendir en las carreras”.

La transición no fue solo hacia un nuevo equipo, significó que Jakobsen tuvo que hacer grandes cambios en el equipo después de años de competir con el equipo Specialized. Ahora, corre en bicicletas Scott con zapatos Shimano y dijo que el cambio de ajuste y, especialmente, conseguir que sus zapatos quedaran bien, fue la parte más difícil.

“No ha sido fácil. ¿Pero qué puedes esperar si cambias dos componentes grandes? Tuve algunos problemas con las plantillas y las zapatillas, después de seis años con la misma configuración, cambiando uno de los puntos de contacto más importantes con la moto… “… es algo que asusta a la mayoría de los ciclistas. Pero todo ha ido bien. Sólo ha sido un poco de ajuste con las zapatillas. Pero he podido hacer todo el entrenamiento y el primer campamento y ahora estoy allí en el segundo campamento sin ningún problema”.