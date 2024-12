XDS aspira a convertirse en “líder mundial en la industria del ciclismo”

La camiseta sigue siendo azul cielo, pero casi todo lo demás cambiará en Astana en 2025, y es en gran parte gracias a una inversión masiva del fabricante chino de bicicletas XDS en el equipo.

XDS ahora es copropietario del equipo y los ciclistas utilizarán sus bicicletas X-LAB, ya que XDS aspira a convertirse en un líder mundial en la industria del ciclismo.

El equipo se llamará oficialmente XDS Astana Team en lugar de Astana Qazaqstan, y el director del equipo, Alexander Vinokourov, el director deportivo, Mark Renshaw y varios corredores viajarán a Shenzhen, China, para un anuncio oficial y una ceremonia de firma.

Parece que Mark Cavendish no tendrá ningún papel en el equipo XDS Astana. Cavendish participó inicialmente en la planificación del futuro del equipo y ayudó a traer a los ex profesionales Alex Dowsett y Pete Kennaugh para reforzar el rendimiento y el personal administrativo del equipo, pero no estuvo presente en el lanzamiento de Shenzhen.

Los ciclistas mostraron la nueva camiseta en China. Tiene algunos toques de colores en el hombro pero es mayoritariamente azul cielo e incluye algunos patrocinadores kazajos. El kit de carreras está fabricado por la marca italiana Biemme.

“Bajo la inversión de XDS, el equipo de Astana se beneficiará de las capacidades de ingeniería avanzada de la marca, la tecnología de bicicletas de vanguardia y un sólido respaldo financiero”, anunció el equipo en un comunicado de prensa desde Shenzhen.

“Esta inversión representa un paso significativo para XDS, ya que se posiciona como un actor clave en el ámbito ciclista internacional, ayudando a impulsar al equipo hacia un éxito aún mayor en los años venideros”.

XDS ha sido durante mucho tiempo productor de cuadros para otras marcas internacionales, pero ahora comenzará a expandirse globalmente.

“La importante inversión del equipo Astana no es sólo un gran paso para XDS en el mundo del ciclismo profesional, sino también una parte integral de la estrategia más amplia de la compañía para expandirse a los mercados internacionales. XDS ha sido durante mucho tiempo líder en el mercado de bicicletas de China, y Ahora, con el equipo XDS Astana, la compañía está lista para dar su próximo gran salto”, afirmó el equipo.

“La asociación con el equipo XDS Astana es una poderosa declaración de la ambición de XDS de convertirse en un líder mundial en la industria del ciclismo”.

El XDS Astana se enfrenta a una lucha por permanecer en el WorldTour más allá de 2025 y la UCI condiciona su inscripción para la próxima temporada a la presentación de documentos adicionales antes del 15 de enero. El anuncio en Shenzhen bien podría indicar que esos problemas se resolverán pronto.

El equipo ha invertido enormemente en fortalecer su plantilla para sumar puntos vitales en el ranking en 2025. El campeón nacional italiano Alberto Bettiol se unió a mitad de temporada y otros 13 corredores son nuevos para 2025. Alexey Lutsenko se mudó a Israel-Premier Tech, pero los nuevos corredores incluyen a Wout Poels. , Diego Ulissi, Mike Teunissen, Sergio Higuita Clément Champoussin, Diego Ulissi, Fausto Masnada y el velocista neozelandés Aaron Gate. Varios corredores kazajos abandonaron el equipo, mientras que Michael Mørkøv y Cavendish se retiraron.

Los británicos Pete Kennaugh y Alex Dowsett se han unido al personal del equipo para ayudar a impulsar el cambio. Dowsett es el ingeniero de rendimiento del equipo, mientras que Kennaugh es el director deportivo. El veterano director deportivo italiano Beppe Martinelli se ha retirado, mientras que el belga Lorenzo Lapage y el piloto recientemente retirado de Lidl-Trek Dario Cataldo también asumen funciones como director deportivo.

XDS Astana también ha invertido en su Performance Group, con Helmut Dollinger, Manuel Crespo y Morgan Saussine uniéndose al equipo junto con Dowsett. Vasilis Anastopoulos, que ayudó a Mark Cavendish a recuperar su forma en los últimos años, sigue siendo el jefe de rendimiento del equipo, y Maurizio Mazzoleni es el director deportivo del equipo.