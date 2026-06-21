“Esperábamos algo muy difícil, pero tal vez no tan loco como al final”, dice Mauro Schmid

El renovado Tour de Suiza de cinco días bien podría haber terminado después de solo un día, después de que Tadej Pogačar (UAE Emirates-XRG) se alejara en solitario de sus rivales a 72 km de la meta, ganando en Sondrio por 2:14.

Sólo otros dos corredores, Richard Carapaz (EF Education-Easypost) y Andrea Bagioli (Lidl-Trek), se encuentran a cuatro minutos del líder de la carrera, y el esloveno bien podría ampliar su ventaja en la general nuevamente en la segunda etapa de hoy, que presenta un final montañoso en Locarno.

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