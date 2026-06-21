“Esperábamos algo muy difícil, pero tal vez no tan loco como al final”, dice Mauro Schmid

El renovado Tour de Suiza de cinco días bien podría haber terminado después de solo un día, después de que Tadej Pogačar (UAE Emirates-XRG) se alejara en solitario de sus rivales a 72 km de la meta, ganando en Sondrio por 2:14.

Sólo otros dos corredores, Richard Carapaz (EF Education-Easypost) y Andrea Bagioli (Lidl-Trek), se encuentran a cuatro minutos del líder de la carrera, y el esloveno bien podría ampliar su ventaja en la general nuevamente en la segunda etapa de hoy, que presenta un final montañoso en Locarno.

Nadie tenía respuesta para el Campeón del Mundo cuando despegó justo después de la primera subida de la carrera en Buglio in Monte. Hablando antes de la etapa 2, varios otros corredores del pelotón del Tour de Suiza dieron su opinión sobre la carrera dominante de Pogačar.

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El corredor de Red Bull-Bora-Hansgrohe, Finn Fisher-Black, se dirigió a Suiza tras una buena semana en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes, donde terminó segundo en la etapa 4. Fue uno de los muchos que quedaron impresionados por el esfuerzo de Pogačar.

“Pensé que ayer podría ser una buena etapa, pero creo que todos quedaron un poco sorprendidos por lo que pasó al final”, dijo el neozelandés. CiclismoPro. Mientras tanto, el piloto de Decathlon CMA CGM, Tiesj Benoot, que hace su debut en la temporada, dijo que es poco lo que alguien podría haber hecho para cambiar el resultado.

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“Le dije a (su compañero de equipo) Matthew Riccitello: '¡Asegúrate de estar con él!' Si pudiera seguirlo durante mucho tiempo, sería una buena situación. Sólo que no duró mucho”, dijo. Het Laatste Nieuws.

“Yo era el único que pesaba más de 70 kg en el grupo. Pero incluso si hubiéramos corrido, no lo habríamos alcanzado, eso sí. Es difícil correr cuando alguien está tan por encima del resto”.

Fisher-Black terminó el día 21 minutos menos que el ganador, mientras que Benoot disfrutó de una buena salida en su tan esperado arco de 2026, corriendo hasta el puesto 17 entre un gran grupo perseguidor, 4:30 menos.

El corredor suizo Mauro Schmid (Jayco-AlUla) terminó en el puesto 36, 13:22 menos. el dijo CiclismoPro tQué pocos corredores predijeron que la etapa sería tan “loca” como fue.

“Fue una primera etapa súper dura. Esperábamos algo súper duro, pero tal vez no tan loco como al final”, dijo.

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“Creo que simplemente pusieron un ritmo súper duro en la primera subida. Me sentí más o menos bien, pero luego hubo una pequeña división en la bajada, y cuando escuché a Tadej atacar, supe que probablemente eso era todo por el día”.

¿Habrá más de lo mismo en la etapa 2, la carrera de 157,7 km alrededor de Locarno con las subidas a Fanghi y Orselina en los últimos 15 km?

Mathieu van der Poel espera más de lo mismo de Pogačar y su equipo.

“Está claro que también están muy motivados para competir en los Emiratos Árabes Unidos, así que veamos qué pasa hoy”, dijo. CiclismoPro.

“La final parece muy difícil otra vez, así que depende de cómo compitan, pero espero que hagan lo mismo que ayer, así que, seguro, será difícil estar allí”.

Fisher-Black estuvo de acuerdo y dijo que espera que gran parte del pelotón se suelte en la primera de las dos subidas finales.

“Estoy seguro de que lo harán. Creo que todo el mundo lo sabe”, afirmó.

“Para muchos muchachos, la línea de meta será la primera subida en la final. Sólo necesitamos estar al frente, estar listos y estar al volante, y luego pase lo que pase”.

“No creo que haya un momento para anticipar antes de que los Emiratos Árabes Unidos comiencen a funcionar. Creo que simplemente nos concentramos en lo que podemos hacer y esperamos que Tadej esté un poco cansado después de ayer, tal vez”.

Mathias Vacek, líder del Lidl-Trek, que acabó quinto entre un grupo de cuatro corredores a 4:02 minutos, dijo que espera que la segunda etapa sea un poco más “abierta”, con más oportunidades para otros corredores.

“Creo que quiere ganar tanto como sea posible, como todos. Quizás hoy esté un poco más abierto que ayer. Veremos cómo funciona”.

Finn Fisher-Black – Entrevista en la salida – Etapa 2 – Tour de Suiza 2026 – YouTube

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Mathieu van der Poel – Entrevista en la salida – Etapa 2 – Tour de Suiza 2026 – YouTube

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