Lidl-Trek también aspira a conseguir el maillot de puntos con Mads Pedersen en el Tour 2026

Juan Ayuso no ha ocultado sus grandes ambiciones en el Tour de Francia de este año, diciendo que luchará por un podio en París en la general con su nuevo equipo de 2026, Lidl-Trek.

El joven de 23 años regresa al Tour después de perderlo en 2025. El año pasado se centró primero en el Giro de Italia, donde abandonó enfermo y lesionado después de ganar la primera etapa de montaña, y luego pasó a correr la Vuelta a España, donde Ayuso consiguió dos victorias de etapa y apoyó a su entonces compañero de equipo en los Emiratos Árabes Unidos, Joåo Almeida, hasta el segundo lugar en la general.

Diez meses después, Ayuso está listo para luchar por sus propias opciones en la general, con el objetivo de convertirse en el primer clasificado entre los tres primeros de España desde que Alejandro Valverde terminó tercero detrás de Chris Froome y Nairo Quintana en 2015.

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“El objetivo es obviamente estar en un escalón del podio de París”, dijo Ayuso en un comunicado del equipo. “Todavía serán tres semanas de duro trabajo y veremos qué podemos lograr.

“Todo puede cambiar en el Tour cualquier día. Es importante no perder tiempo y ahorrar energía en las primeras etapas.

“Tuvimos algunos días difíciles en la primera semana, pero no debería ser demasiado loco hasta el fin de semana de la segunda semana. Allí y durante toda la última semana se decidirá la general”.

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Hasta la fecha, el historial de Ayuso en el Tour de Francia ha sido discreto: su única aparición en 2024 terminó en un abandono debido al COVID-19 en la segunda semana.

Sin embargo, en términos de su estado de forma reciente, un tercer puesto en la general del Tour Auvergne-Rhône-Alpes es un buen augurio para su regreso. Además, el historial del español en la Vuelta a España, donde en 2022 un tercer puesto general convirtió al joven de 19 años en el podio más joven de la historia de la carrera, también demuestra que tiene el motor para carreras de tres semanas.

Si bien Mattias Skjelmose será la segunda opción general de Lidl-Trek este julio, los fanáticos daneses también estarán atentos para ver cómo le va a su compatriota y compañero de equipo Mads Pedersen en su primer Tour de Francia desde 2024, que terminó mal cuando Pedersen se estrelló y luego abandonó con una lesión en el hombro al final de la primera semana.

Dos veces ganador de una etapa del Tour, una vez en un descanso en 2023 y otra en un sprint colectivo, el versátil Pedersen buscará sumar al menos un tercero, además de tener la oportunidad de agregar la camiseta verde del Tour a sus dos títulos de la Vuelta a España. El Tour también es, en cierto sentido, parte de su camino de regreso después de una primavera de montaña rusa tras una fractura de muñeca en una carrera a principios de febrero.

“La sensación es bastante buena, especialmente ahora después de los Nacionales. Fue agradable volver a marcar los números y volver a competir. Ha pasado mucho tiempo, así que siempre es bueno ver cómo se siente cuando otros muchachos están en el pelotón y también superan los límites”, dijo Pedersen.

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“El objetivo principal del Tour es ganar una etapa, y luego intentamos aspirar también al maillot verde, aunque (el) nuevo sistema de puntos no esté a nuestro favor.

“Pero nada es imposible y hemos visto a otros corredores hacerlo antes y no lo esperábamos, así que creemos que podemos hacerlo”.

“Mads apostará por el verde y casi no necesita presentación”, añadió en el mismo comunicado el director deportivo Steven de Jongh, confirmando los objetivos generales de Skjelmose y Ayuso.

“Mads es muy fuerte y competitivo en los sprints e incluso en los días en los que los velocistas normalmente quedan eliminados, puede sobrevivir. Es increíblemente bueno en la escapada, al igual que (Mathias) Vacek, que puede unirse a él allí.

“Lo mismo ocurre con Quinn (Simmons, campeón de EE. UU.), él también está en buena forma y acaba de ganar los Nacionales, por lo que puede brindar apoyo cuando lo necesita, como montar en los valles, e ir en el descanso si hay una oportunidad”.

De Jongh también señaló que Lidl-Trek bien podría tener opciones en la crono inaugural, con el cuarto puesto en la reciente prueba de esa especialidad en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes -donde corrieron tanto Ayuso como Skjelmose- un resultado prometedor.

“Hemos tenido una gran preparación para la contrarreloj y tenemos grandes expectativas de ser competitivos”, dijo De Jongh.