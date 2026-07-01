Lidl-Trek también aspira a conseguir el maillot de puntos con Mads Pedersen en el Tour 2026

Juan Ayuso no ha ocultado sus grandes ambiciones en el Tour de Francia de este año, diciendo que luchará por un podio en París en la general con su nuevo equipo de 2026, Lidl-Trek.

El joven de 23 años regresa al Tour después de perderlo en 2025. El año pasado se centró primero en el Giro de Italia, donde abandonó enfermo y lesionado después de ganar la primera etapa de montaña, y luego pasó a correr la Vuelta a España, donde Ayuso consiguió dos victorias de etapa y apoyó a su entonces compañero de equipo en los Emiratos Árabes Unidos, Joåo Almeida, hasta el segundo lugar en la general.

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“Tuvimos algunos días difíciles en la primera semana, pero no debería ser demasiado loco hasta el fin de semana de la segunda semana. Allí y durante toda la última semana se decidirá la general”.