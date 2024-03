El campeón defensor puede “jugar un poco más” cuando comience la temporada como visitante en lo que él considera el Monumento más difícil.

Mathieu van der Poel regresa como campeón defensor en la Milán-San Remo de este sábado, llevando las franjas arcoíris a la línea de salida por primera vez esta temporada en el tan esperado Monumento inaugural del año.

Es la segunda vez en la carrera del piloto de Alpecin-Deceuninck que utiliza la carrera para iniciar su temporada en ruta, la última vez que lo hizo en 2022, cuando terminó tercero en una edición ganada por Matej Mohorič (Bahrain Victorious). El año pasado, después de correr en la Strade Bianche y en la Tirreno-Adriático de siete días, subió al escalón más alto del podio, aprovechando un asalto a través del Poggio para conseguir la victoria por delante de Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), Wout van Aert (Jumbo-Visma) y Tadej Pogačar (UAE Team Emirates).

Sin embargo, el hecho de que fuera una victoria en Milán-San Remo en 2023 no significa que el holandés esté sintiendo la presión de abrir su temporada con una defensa del título.

“Para mí podría ser un poco más fácil correr el sábado, porque ya gané la carrera”, dijo Van der Poel en una conferencia de prensa el jueves, comentarios proporcionados en un blog en vivo por Het Laatste Nieuws. “Puedes apostar un poco más o correr con un poco más de paciencia, porque la presión es un poco menor. Quizás eso sea una ventaja”.

Van der Poel ha ganado tres de los cinco Monumentos, sumando Milán-San Remo y París Roubaix a su cuenta en 2023 después de haber ganado el Tour de Flandes tanto en 2020 como en 2022. Aunque se duplicó en Milán-San Remo, que Van der Poel dijo “podría ser el Monumento más difícil de ganar” – no es una pregunta menor.

“Espero un recorrido similar al del año pasado. Es evidente que Pogačar ya está en buena forma y se da cuenta de que tiene que hacer la carrera difícil. Espero una subida rápida a Cipressa antes de Poggio. ¿Mi táctica? Seguir”, añadió. risa.

“No, en realidad, no hay muchas tácticas involucradas en esta carrera. Normalmente todo sucede en el Poggio. Será importante estar bien posicionado en Cipressa y luego, por supuesto, también en Poggio, y ahí es donde las piernas hablarán”.

Este año no está Van Aert, pero todavía tiene a Pogačar como némesis. El ciclista de los Emiratos Árabes Unidos aún no ha subido al podio en sus tres intentos en Milán-San Remo, pero siempre es peligroso, y recientemente lo demostró con una victoria en solitario en Strade Bianche que aseguró con un ataque a 81 km del final.

“Cuando volví del entrenamiento y comencé a mirar, Pogačar ya se había ido. Pero realmente no me perdí mucho”, dijo Van der Poel sobre la actuación de su rival en la Strade Bianche. “No me sorprendería que se fuera”. el sábado en el Poggio, pero al mismo tiempo todo el mundo sabe que quiere hacerlo allí”.

Aún así, no es el único piloto al que Van der Poel estará atento, ya que incluso con Van Aert ausente, “hay muchos otros corredores fuertes”.

“El año pasado tuvimos a (Filippo) Ganna como sorpresa, tal vez alguien vuelva a dar la cara ahora”, añadió Van der Poel.

Después de su inicio de temporada en Milán-San Remo, el campeón del mundo regresará al Tour de Flandes y luego a Lieja-Bastoña-Lieja, donde compitió por última vez en 2020, terminando sexto.

“La Ronde y la Roubaix son, en cualquier caso, las carreras que más me convienen. Una carrera como la de Lieja es, por supuesto, más difícil para mí, especialmente con hombres como Pogačar y (Remco) Evenepoel en la salida. Pero vale la pena intentarlo.

“No haré muchas carreras esta primavera, así que todos son objetivos. Pero espero estar en mi mejor nivel en el Tour. Eso es lo que busco con el equipo”.

También dijo que competiría en E3 Saxo Classic y Gent Wevelgem y tenía “curiosidad sobre lo que puedo hacer”. Esas carreras servirían como preparación para la carrera flamenca clave de la primavera, el Tour de Flandes, donde Pogačar el año pasado consiguió la victoria, dejando a Van der Poel como subcampeón.

“Me siento muy bien”, dijo Van der Poel. “Entrené muy duro en España, pero necesito algunas carreras para alcanzar realmente mi máximo nivel. La diferencia con hace dos años es que ahora sabíamos que esta sería mi primera carrera. Por eso hemos entrenado muy duro, para Sé lo mejor posible aquí, pero sólo sabes lo bueno que serás durante la carrera. Así que hay algunas dudas, aunque pude hacer todo lo que quería, así que me siento preparado”.

Para el sábado, otros contendientes son Mads Pedersen (Lidl-Trek), Olav Kooij (Visma-Lease a Bike), Biniam Girmay (Intermarché-Wanty), así como Ganna y Mohorič que regresan). ¿A quién vigilará Van der Poel?

“En realidad, nos miramos principalmente a nosotros mismos. Eso es crucial en esta carrera”.

Jasper Philipsen, Gianni Vermeersch, Søren Kragh Andersen, Silvan Dillier, Axel Laurance y Xandro Meurisse proporcionarán la fortaleza alrededor de Van der Poel durante los 288 km de la carrera de un día más larga del calendario.