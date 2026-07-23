La ITA recolectó muestras de sangre de todos los ciclistas como parte del programa longitudinal antidopaje.

Todos los corredores que aún están en el Tour de Francia proporcionaron muestras de sangre el día de descanso del lunes como parte del programa Pasaporte Biológico del Atleta (ABP), una forma longitudinal de monitorear las variables biológicas en la sangre de los corredores que se encuentra aparte de las pruebas antidopaje regulares.

Reportado por primera vez por Ciclismo semanal y L'Equipe, ciclismonoticias ha recibido la misma información que confirma que los 166 corredores que aún quedaban en carrera en el segundo día de descanso entregaron muestras a la Agencia Internacional de Controles (ITA) con el apoyo de la agencia antidopaje francesa, la AFLD.

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