La ITA recolectó muestras de sangre de todos los ciclistas como parte del programa longitudinal antidopaje.

Todos los corredores que aún están en el Tour de Francia proporcionaron muestras de sangre el día de descanso del lunes como parte del programa Pasaporte Biológico del Atleta (ABP), una forma longitudinal de monitorear las variables biológicas en la sangre de los corredores que se encuentra aparte de las pruebas antidopaje regulares.

Reportado por primera vez por Ciclismo semanal y L'Equipe, ciclismonoticias ha recibido la misma información que confirma que los 166 corredores que aún quedaban en carrera en el segundo día de descanso entregaron muestras a la Agencia Internacional de Controles (ITA) con el apoyo de la agencia antidopaje francesa, la AFLD.

Todos los corredores de la lista de salida del Tour también proporcionaron muestras en los días previos al inicio de la carrera en Barcelona.

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“La Agencia Internacional de Pruebas (ITA) confirma que se llevó a cabo una misión de prueba exhaustiva del Pasaporte Biológico del Atleta (ABP) en sangre durante el día de descanso del Tour de Francia el 20 de julio de 2026. Todos los corredores del pelotón fueron incluidos en la misión de prueba, que forma parte del programa antidopaje en curso basado en inteligencia y riesgos de la ITA para la carrera”, se lee en un comunicado proporcionado por la ITA.

“Esta misión complementa las pruebas estándar previas a la competición realizadas a todos los corredores en los días previos a la Grand Départ y cualquier prueba ya realizada durante la carrera. La recolección de muestras de sangre adicionales permite a la ITA evaluar las variaciones en los marcadores biológicos hematológicos relevantes y fortalecer el seguimiento longitudinal del perfil individual de cada corredor. Fue respaldada por personal de recolección de muestras de la agencia nacional antidopaje francesa – AFLD”.

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El ABP se introdujo en el ciclismo en 2008 y actúa como una forma longitudinal para que las autoridades antidopaje detecten cualquier cambio a lo largo del tiempo en los niveles biológicos en la sangre, como los niveles de hematocrito y otras variables. El programa “no busca detectar directamente una sustancia o método prohibido”, en palabras de la ITA.

“En cambio, monitorea variables biológicas seleccionadas a lo largo del tiempo para identificar cambios que puedan indicar los efectos del dopaje e informar futuras acciones antidopaje”, dijo.

Proporcionar muestras periódicas para el programa ABP es distinto de las pruebas antidopaje estándar y no es indicativo de ninguna irregularidad ni sospecha de irregularidades, y todos los corredores de los WorldTeams y ProTeams masculinos son automáticamente parte del programa, independientemente de cualquier otro factor. Las muestras se recogen de forma rutinaria a intervalos regulares, incluso antes, durante y después de los grandes eventos, y fuera de competición.

Con el tiempo, los datos recopilados en el programa ABP de un pasajero pueden revelar anomalías y dar lugar a sanciones, pero proporcionar datos en sí es una rutina y no indica nada inusual. El año pasado, el ciclista del WorldTour Oier Lazkano fue suspendido después de que se observaran valores anormales en su ABP.

Las muestras de PAA no proporcionan “resultados” per se; más bien, los datos se almacenan y analizan a lo largo del tiempo.

Las pruebas en el Tour de Francia han estado en los titulares durante los últimos días, después de que varios corredores hablaran de haber sido despertados durante la noche por los probadores. Antes de la carrera, la ITA confirmó que realizaría unas 600 pruebas durante el Tour, lo que equivale a poco más de 25 por día.

Por lo general, estas pruebas de rutina no aparecen en los titulares, y las pruebas periódicas en el Tour no son nada fuera de lo común, pero se han convertido en un tema de conversación importante este año.