La aceleración tardía del italiano en la etapa 4 se produjo después de que Ineos le ordenara salir de la fuga

Filippo Ganna prefirió no hablar. Eso, por supuesto, no impidió que un equipo de televisión y una delegación de periodistas se instalaran frente al autobús del Ineos después de la cuarta etapa del Giro de Italia, donde Ganna animó el final con un feroz ataque al Capo Mele.

El italiano tenía unos pocos segundos sobre el pelotón cuando pasó por el faro en el promontorio y comenzó el corto y rápido descenso hacia Andora, encaramado en el reluciente mar de Liguria. Todavía tenía ese margen cuando la carretera se volvió llana en el último kilómetro, pero su esfuerzo finalmente se vería condenado al fracaso por una figura familiar.

Simone Consonni, camarada de Ganna cuando ganaron la persecución por equipos en los Juegos Olímpicos de Tokio, era un enemigo aquí, operando en nombre de Jonathan Milan de Lidl-Trek, otro miembro de ese cuarteto ganador de la medalla de oro. Cuando Consonni abrió inteligentemente su ventaja desde lejos en la Via Aurelia, las esperanzas de Ganna de defenderse de los velocistas se extinguieron.

Milán logró la victoria de etapa, mientras que Ganna, decepcionado, llegó a casa en el puesto 97 después de ser invadido por el grupo. Todavía tiene que dejar su huella deseada en este Giro, pero eso nunca le ahorrará el deber de comentar la acción del día. Ésa es la carga de ser el ciclista activo más famoso de Italia en la carrera ciclista más importante de Italia.

Ganna nunca ha estado tan dispuesto a cargar con ese peso como lo estuvo Vincenzo Nibali en años pasados. Cuando el equipo de cámaras de televisión de la RAI llegó al autobús Ineos, Ganna ya había subido a él y era difícil quitarse la impresión de que esperaba que se hubieran ido cuando terminara de ducharse.

No hubo tanta suerte. Después de algunas amables súplicas de la emisora ​​estatal, finalmente convencieron a Ganna para que bajara las escaleras del autobús y ofreciera un relato sucinto de su día. Los últimos 60 kilómetros de la etapa siguieron un camino muy transitado por la Milán-San Remo a lo largo de generaciones. Ganna se sabía de memoria la carretera que subía desde Laigueglia hasta el Capo Mele, y no pudo resistirse a lanzar una aceleración con sombra durante 3 km para correr.

Para empezar, la más dura de las preguntas de softbol fue lanzada en dirección a Ganna: “Filippo, hiciste un gran ataque al Capo Mele”, pero él no tenía muchas ganas de darle un gran golpe.

“No fue tan bueno, de lo contrario habría ganado”, Ganna se encogió de hombros.

“¿Estas decepcionado?” le preguntaron.

“Sí.”

Se necesitaba urgentemente una nueva línea de enfoque. La conversación giró hacia consideraciones tácticas, pero aún así Ganna tenía poco apetito por jugar a la pelota, más allá de admitir que podría haber sido más prudente haber atacado por encima del Capo Mele en lugar de hacerlo en la subida misma. “No, no lo habíamos planeado”, dijo. “Quizás hubiera sido mejor intentarlo en el descenso, pero fui antes”.

Después de la etapa, Consonni había buscado sin éxito a su compañero de equipo nacional, Ganna, para ofrecerle una explicación, si no una disculpa, por la persecución de Lidl-Trek aquí. “En el final, no sabía si tirar para Milán o frenar para Pippo”, dijo Consonni. Sin embargo, Ganna insistió con razón en que no era necesaria ninguna explicación.

“No, una carrera es una carrera, y ellos corrieron su carrera, que es como debe ser. Al final, todos persiguieron”, dijo Ganna, cuyo humor se mejoró cuando se supo que tres de los campeones olímpicos de persecución de Italia habían estado en primer plano en Andora. “Hubiera sido bueno ver a (Francesco) Lamon allí también, para ver dónde terminaría”.

Sin embargo, la expresión de Ganna se tensó de nuevo cuando se enfrentó a una pregunta sobre su breve presencia en el receso del día. Cuando cayó la bandera, se había sumado a un ataque con Stefan de Bod (EF Education-EasyPost), Lilian Calmejane (Intermarché-Wanty) y Francisco Muñoz (Polti-Kometa), pero abandonó la jugada tras consultar con su equipo vía su auricular de radio.

Con Geraint Thomas inmediatamente posicionándose como maglia rosa Ganna, el rival más obvio de Tadej Pogačar en este Giro, podría encontrar su libertad de movimiento un poco restringida fuera de las dos contrarreloj de la carrera. Ciertamente ese parecía ser el caso el martes, aunque Ganna prefirió canalizar a José Mourinho en lugar de ampliar la decisión estratégica. “Tendrías que preguntarle al equipo”, dijo.

