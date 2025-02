El automóvil en la carretera en el Etoile de Bessèges y un reventón de neumáticos resaltan una necesidad de urgencia

La UCI, los equipos, los corredores y los organizadores de la carrera mostraron un frente unido durante la última presentación del proyecto más seguro, insistiendo en que la seguridad de la raza y el piloto está mejorando lentamente en el ciclismo profesional.

Los peligros actuales de las carreras en las carreteras europeas se destacaron por imágenes de un automóvil que conducía brevemente hacia el pelotón en la carrera Étoile de Bessèges con 17 km para ir en la etapa 2. Problinó un choque, con Maxim Van Gils (Red Bull-Bora-Hansgrahe ) obligado a abandonar la carrera e ir al hospital.

En el acabado de sprint, Marc Brustenga (Equipo Kern Pharma) parecía sufrir una explosión inesperada de neumáticos de alta velocidad.

Se anunció Safer en la víspera del Tour de Francia de 2023, pocos días después de la trágica muerte de Gino Mäder en el Tour de Suisse. Trabajo temprano de Visma-Lrease Un gerente del equipo de bicicletas Richard Plugge y otros finalmente reunieron a los llamados partes interesadas del deporte para tratar de mejorar la seguridad de la carrera.

Safer incluye representantes de la UCI, la Asociación de Organizadores de la Race AIOCC, la Asociación de Equipos AIGCP y la Asociación de Riders de Ciclistas de Ciclistas y Mujeres (CPA). El ciclismo profesional a menudo se divide sobre el control del deporte, los ingresos, los modelos de negocio y las decisiones clave, pero la seguridad y la seguridad parece haber finalmente unir a todos.

Los corredores están involucrados cada vez más gracias a Adam Hansen asumiendo un papel mucho más proactivo que sus predecesores a la cabeza del CPA. Hansen admitió que las discusiones entre las partes interesadas ocasionalmente 'se calientan' pero agregan: “Eso es porque todos nos apasionan”.

“Todos estamos luchando por lo mejor para el deporte. Tenemos diferentes ángulos y puntos de vista, pero todos queremos que las carreras y los corredores estén seguros y se estrellen menos”, dijo Hansen.

Los principales accidentes en Dwars Door Vlaanderen, Itzulia Vasco en la primavera de 2024 dejaron a WorldTour Riders como Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel y Wout Van Aert gravemente heridos. Luego, la trágica muerte de Muriel Furrer en el Campeonato Mundial de Zúrich destacó los peligros del deporte y la necesidad de que todos hicieran más.

“La seguridad es una de las más altas de nuestras prioridades”, dijo Brent Copeland, gerente del equipo de Jayco-Alula y presidente del AIGCP, sin darse cuenta del incidente de Étoile de Bessèges.

“Nuestros corredores son nuestro activo, pero el ciclismo es un deporte peligroso, por lo que tenemos que hacer que ese entorno sea lo más seguro posible. No va a suceder de la noche a la mañana. Tomará mucho tiempo, pero los pasos correctos se están haciendo para trabajar en esa dirección “.

Safer ha elaborado 27 llamados “entregables”, acciones y cambios de reglas que creen que pueden mejorar la seguridad. Matthew Knight, el gerente de estrategia deportiva de la UCI, supervisa temporalmente el proyecto más seguro hasta que se encuentra un nuevo CEO y mostró 15 diapositivas para explicar su estrategia.

Incluye la creación de una base de datos de incidentes de raza con la Universidad de Gante, el sistema de tarjetas amarillas que castiga y disuade a los ciclistas y al personal de acciones peligrosas en carreras, nuevas reglas para sprints y sprint comportamiento y una gran cantidad de planes para mirar los diseños de manillar y neumáticos, Restricciones de engranajes, diseños de ruta de carrera y barrera, airbags de jinete y el uso de radios de carrera de jinete.

La UCI se ha negado a discutir las responsabilidades de la muerte de Muriel Furrer y aparentemente no identificar su ubicación, pero Knight explicó que más seguros y la UCI están buscando sistemas GPS o centros de control de carreras utilizados en otros deportes. Sin embargo, había una clara falta de detalles y una línea de tiempo, como para una decisión sobre el uso de radios de raza.

La base de datos de incidentes de la carrera estudió 497 incidentes en 2024, con un 35% considerado causado por errores de jinete. Un gráfico circular mostró otras causas, con Hansen revelando que el 41% está de alguna manera vinculado a los organizadores de la raza.

“Tiene un 1% para los espectadores, que es responsabilidad de los organizadores, la infraestructura de tráfico es del 9% de puntos, el diseño del curso es del 13%”, dijo Hansen.

“Realmente no se puede incluir el clima, porque eso no depende realmente del organizador, pero eso es el 11%. Dependiendo de cómo lo agregue, el 41% de los accidentes son hacia el organizador de la carrera”.

Las partes interesadas ya no simplemente se culpan entre sí, sino que parecen listas para trabajar juntas. El grupo semanal de gestión de casos, que incluye a los ex jinetes Dan Martin y Rubens Bertogliati, estudian cada choque en detalle para comprender por qué y cómo sucedió.

“Es un sistema realmente complejo y es sorprendente ver cuántas vistas diferentes podemos obtener de los accidentes”, dijo Copeland.

“Entonces, los datos podrían decir que es culpa del piloto, pero ¿qué ha provocado que el piloto hagan ese accidente? Puede haber algo que lo haya forzado y en este momento no podemos determinar eso.

“Pero discutimos abiertamente las cosas entre nosotros, y eso es lo más importante. Cuando Adam dijo que las conversaciones se calientan, lo hacen, pero eso es bueno, porque abrimos y somos transparentes.

“Somos los primeros en señalar los dedos a los organizadores si creemos que algo no se está haciendo bien, pero tenemos un diálogo abierto y nos miramos a la cara y miramos formas de mejorar las cosas”.