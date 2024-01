El británico comienza la temporada en carretera en Volta ao Algarve antes de participar en el calendario de primavera centrado en las Ardenas

Tom Pidcock cerró este domingo su temporada de ciclocross en el Mundial de Benidorm y ahora comenzará su temporada en ruta en la Volta ao Algarve, tras disputar la Shimano Supercup Massi MTB en La Nucía el 11 de febrero.

La temporada del británico se centrará principalmente en las Clásicas de las Ardenas, el Tour de Francia y la defensa de su título de cross-country en bicicleta de montaña de los Juegos Olímpicos en París. Pidcock tendrá poco más de una semana para prepararse entre los dos últimos eventos, pero cree que podrá estar listo a tiempo.

“El año que viene quiero defender mi título en los Juegos Olímpicos, pero también tengo que equilibrar eso con el equipo”, dijo Pidcock en el podcast Just Ride de Red Bull en octubre. “Y ellos me necesitan, me quieren en el Tour, así que tengo que estar allí y dar lo mejor de mí”.

Pidcock está planeando un bloque de carreras alternativo para las Clásicas de Primavera, saltándose el Tour de Flandes y todas las demás carreras adoquinadas excepto Omloop het Nieuwsblad, pero regresando a Strade Bianche para defender su título en las carreteras blancas de la Toscana antes de dirigirse a Milán-San Remo y Tirreno. Adriático.

En lugar del Tour de Flandes o la París-Roubaix, se informa que Pidcock competirá en Itzulia Basque Country como parte de su preparación para el Tour de Francia y las Ardenas Clásicas.

Centrarse más en las clásicas montañosas y alejarse de los adoquines fue una decisión consciente tomada por Pidcock y el entrenador Kurt Bogaerts, después de que el hombre de Yorkshire mostrara una promesa mucho mayor allí en 2023 con el segundo lugar en la Amstel Gold Race, el sexto en La Flèche Wallonne, y segundo en Lieja-Bastogne-Lieja, el mejor resultado de un corredor británico masculino en el Monument desde 1988.

“Si participas en todas las carreras flamencas, estás limitado en cuanto a las carreras que puedes disputar. Si quieres hacer algo más que participar en una carrera por etapas como la Volta al Algarve y competir, entonces tienes que empezar a recortar tu programa”, dijo Bogaerts a El Nieuwsblad en noviembre.

El mes pasado confirmó su objetivo claro de aspirar a la general en el Tour de Francia, pero se mostró comprensiblemente reacio a revelar quién sería el principal líder del Ineos Grenadiers, con Carlos Rodríguez, quinto en el Tour del año pasado, también listo para tomar la salida en Florencia. .

“¿Mi papel? Creo que es demasiado pronto para pensar en eso”, dijo Pidcock a COMO y medios de comunicación tras el Mundial de Benidorm. “Hay que ir al Tour de Francia con una visión realista de lo que se puede conseguir y con objetivos propios”.

Pidcock creía que la mejor victoria de su carrera en la cima de Alpe d’Huez en su debut en el Tour en 2022 “tal vez me presionó un poco”, y su carrera de 2023 trajo menos éxito a pesar de que su posición general pasó del 16 al 13. Fue muy competitivo durante la primera semana, pero París lo dejó fuera del top 10.

Este invierno, la temporada de ciclocross de Pidcock se redujo debido a una enfermedad y se perdió tres carreras, pero regresó a la competencia para una última carrera con los otros dos miembros de los “tres grandes” del ciclocross, Mathieu van der Poel y Wout van Aert.

Van Aert salió victorioso en España cuando el trío sufrió percances en la emocionante ronda de la Copa del Mundo CX, pero Pidcock solo logró el noveno lugar después de bajarse de su bicicleta, aunque de pie, tratando de saltar las tablas. Confirmó que estaba “sano otra vez y se sentía fuerte sobre la bicicleta” después de sus ausencias y que su debut en carretera se acerca el próximo mes.

Calendario de Tom Pidcock para 2024