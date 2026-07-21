El británico se fue al descanso por tercera etapa consecutiva

El tercer día de Tom Pidcock en la escapada del Tour de Francia en la etapa 15 terminó con una multa para el ciclista profesional Pinarello-Q36.5 de 400 CHF, 20 segundos en la clasificación general y un total de ocho puntos KOM por empujar dos veces a un coche en las carreteras de Plateau de Solaison el domingo.

Después de conseguir el oro (casi) al catapultarse hasta el cuarto lugar de la general después de pasar el día en la escapada de la etapa 13 del Tour de Francia, Pidcock lo intentó una y otra vez.

Pero fue en vano. En la etapa 14, fue eliminado del grupo principal de la general en la subida final, perdiendo casi tres minutos y cayendo al noveno lugar en la general.

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Decidido a intentarlo de nuevo, Pidcock una vez más se abrió paso en la escapada decisiva de 23 corredores de la etapa 15, que incluía a su compañero de equipo Brent van Moer, quien trabajó duro al frente en el acceso al Col de la Croissette, moviendo a Pidcock brevemente al cuarto lugar virtual en la general.

Pero la escapada se partió en la dura subida, lo que dejó al británico persiguiendo a un corredor solitario fuera del frente mientras que detrás los corredores de la general avanzaban rápidamente.

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Pidcock no pudo seguir el ritmo en la última subida, la Plateau de Solaison, y cruzó la meta a 2:34 del ganador de la etapa, Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-hansgrohe).

“Creo que me estoy volviendo bastante bueno en conseguir las escapadas. Sólo lo intenté una vez, y estuve allí hoy, tres días. ¿Alguien alguna vez ha estado en la escapada tres días seguidos estando entre los diez primeros en general? No lo creo. Hoy puedo batir muchos récords, pero yo también”, dijo Pidcock en un comunicado del equipo.

Admitió el coste de un enfoque tan agresivo en la subida final: “Los últimos cinco kilómetros… estaba arrastrándome hasta la cima. Estaba completamente vacío”.

Pidcock también pudo conseguir algunos puntos KOM, hasta que esos puntos fueron eliminados.

Al final de la etapa de 184 km, el jurado de comisarios sancionó dos veces a Pidcock por empujar contra un coche. Cada infracción conllevaba una multa de 200 CHF, una deducción de 10 segundos de su tiempo total, una deducción de 4 puntos de la clasificación KOM y una deducción de 15 puntos de la clasificación UCI. En total, perdió 20 segundos y 8 puntos KOM.

En vísperas del segundo día de descanso, Pidcock sigue noveno en la general, a 10:59 del líder de la carrera, Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) y a 31 segundos de Lenny Martinez (Bahrain-Victorious). En la clasificación KOM, Pidcock ocupa el séptimo lugar con 28 puntos, frente a los 67 de Pogačar. De haberse quedado con esos 8 puntos KOM estaría en el cuarto lugar de dicha clasificación.

Se puede apostar que Pidcock no se dejará disuadir y volverá a intentar tomarse un descanso en la tercera semana de carrera.