El británico se fue al descanso por tercera etapa consecutiva

El tercer día de Tom Pidcock en la escapada del Tour de Francia en la etapa 15 terminó con una multa para el ciclista profesional Pinarello-Q36.5 de 400 CHF, 20 segundos en la clasificación general y un total de ocho puntos KOM por empujar dos veces a un coche en las carreteras de Plateau de Solaison el domingo.

Después de conseguir el oro (casi) al catapultarse hasta el cuarto lugar de la general después de pasar el día en la escapada de la etapa 13 del Tour de Francia, Pidcock lo intentó una y otra vez.

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