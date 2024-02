El británico busca repetir el primer resultado en Malhao y mejorar en la contrarreloj de 2023

Tom Pidcock llega al fin de semana crucial de la Volta ao Algarve optimista sobre sus posibilidades de repetir su victoria de 2023 en el Alto do Malhao el domingo, pero con el objetivo adicional de mejorar su rendimiento en la contrarreloj 24 horas antes.

Hablando en la salida de la etapa 3 el viernes, Pidcock dijo que su moral se había visto impulsada por su sexto lugar en el Alto do Foia, pero señaló que el ascenso más corto y pronunciado de Malhao se adapta más a su explosivo estilo de escalada.

En cuanto a la carrera contrarreloj del sábado, donde perdió el liderato del Algarve el pasado mes de febrero ante su compañero Dani Martínez, el británico dijo que la contrarreloj de 22 kilómetros alrededor de Albufeira constituyó una prueba importante de su contrarreloj.

19º en 2023, a 1:27 del ganador de etapa Stefan Küng (Groupama-FDJ), Pidcock dijo que había trabajado mucho en el entrenamiento de contrarreloj durante el invierno y, como él mismo dijo: “Quiero mejorar el último año.”

“Creo que hubo muchos aspectos positivos que sacar de ayer (jueves). No tuve ninguna patada al final, pero me sentí bastante cómodo”, dijo Pidcock, que ahora ocupa el sexto lugar en la general. ciclismonoticias.

“Hice algunos números realmente buenos en los períodos más largos (de escalada) y fue un comienzo positivo. Siempre soy alguien a quien le toma un tiempo coger ritmo de carrera, siempre he sido así, muy contento con dónde estaba ayer (jueves)”.

Después de completar con seguridad la etapa sprint del viernes en el puesto 40, el primer objetivo de Pidcock es ponerse a prueba el sábado, donde especialistas de la talla de Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep), Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) y, una vez más, Küng, probablemente le brindarán los puntos clave de referencia.

“Por supuesto, en la contrarreloj quiero hacer un buen esfuerzo y quiero mejorar respecto al año pasado. He estado dedicando algo de tiempo a eso, es importante porque si quiero lograr algo en una general, entonces necesito mejorar mis contrarreloj.

“Es algo que he hecho bien en el pasado, pero sólo después de esforzarme. No obtienes nada gratis por eso, así que me he centrado un poco este invierno.

“Luego, en la última etapa (hacia Malhao), quiero intentar hacer lo mismo (que el año pasado) también”.

Después de la carrera contrarreloj, Pidcock estará en su elemento en la llegada de etapa del domingo en Malhao, donde el año pasado superó a João Almeida (UAE Team Emirates) para ganar por un segundo. Como señaló el jueves, la ascensión en sí se adapta mejor a sus características que el Alto do Foia, mucho más largo, y también tiene los recuerdos del año pasado para motivarlo.

“Prefiero esas subidas, las más cortas y con más fuerza, seguro que me vienen más, un esfuerzo de siete minutos, o seis y pico, es más lo mío”, concluyó.

Después de Albufeira y Malhao, la versatilidad de Pidcock como corredor quedará patente el próximo fin de semana cuando afronte los adoquines de Omloop Het Nieuwsblad para intentar mejorar su quinto puesto de 2023, antes de dirigirse a Strade Bianche para defender su victoria del pasado mes de marzo. Pero cuando se trata de las Ardenas y el Tour de Francia esta temporada, las conclusiones de la Volta ao Algarve de este año tampoco serán olvidadas.