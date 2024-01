El británico dice: “Fue un poco molesto” después de los primeros contratiempos en la Copa del Mundo de Ciclocross UCI

Tom Pidcock habló de su frustración después de que una salida desde la cuarta fila y un deslizamiento de la cadena provocaron que la estrella británica perdiera un tiempo valioso, antes de luchar para terminar tercero en la ronda de la Copa del Mundo de Ciclocross UCI en Gavere el martes.

El ex campeón mundial de ciclocross estaba compitiendo en su cuarta carrera de una temporada de cross acortada mientras se concentra en otros objetivos en las disciplinas de bicicleta de carretera y de montaña el próximo año.

A pesar de ganar la ronda de la Copa del Mundo de Ciclocross UCI en Namur nueve días antes, el británico se vio obligado a empezar muy abajo en la parrilla en Gavere.

El recorrido embarrado, que presentaba un descenso traicionero, resultó en una primera vuelta frenética en la que el Ineos Grenadiers se encontró en la 29ª posición.

Los rivales Mathieu van der Poel y Wout van Aert lucharon al frente durante las primeras vueltas, lo que provocó que la carrera se fragmentara y Pidcock se quedara atrapado detrás.

Tras la tercera de siete vueltas, el piloto británico se encontraba en octava posición y a 1:20 del líder en solitario Van der Poel.

Pidcock continuó su avance hacia el frente y finalmente terminó tercero, a 58 segundos del ganador Van der Poel y a solo 22 segundos de Van Aert.

“Realmente fue un poco molesto”, dijo Pidcock. “Al principio, no fue como si hubiera tenido una mala salida, simplemente no tenía adónde ir. Luego estaba en la décima posición en la segunda vuelta y luego se me soltó la cadena.

“Estaba nuevamente detrás. Estuve todo el día persiguiendo, en un momento iba bastante rápido. Al final cometí algunos errores, pero al menos estoy en el podio.

“Tal vez en la primera vuelta desperdicié un poco de energía tratando de superar huecos que tal vez no estaban allí. Esa era la única oportunidad de intentar ganar hoy”.

“Fue una lástima la salida, hubiera sido bonito estar delante desde el principio. Pero en general, hice una buena carrera”.

Después de ganar en Namur, una enfermedad afectó el entrenamiento de Pidcock antes de la carrera del sábado en Amberes, en la que terminó octavo.

El piloto de 24 años demostró espíritu de lucha para luchar por el podio en las últimas vueltas en Gavere. A mitad de carrera, el británico estaba a 24 segundos del dúo Baloise Trek Lions formado por Joris Nieuwenhuis y Lars Van der Haar.

En la penúltima vuelta, Pidcock alcanzó al dúo antes de deslizarse en una curva fuera de peralte y tener que regresar con la pareja.

Al llegar a la última vuelta, Pidcock luchó con Nieuwenhuis antes de alejarse del piloto holandés en las secciones finales, y su competidor terminó con un pinchazo.

A pesar de igualar los tiempos de vuelta del ganador Van der Poel, el piloto del Ineos Grenadiers teme que el piloto de Alpecin-Deceuninck tenga ventaja cuando se reencuentren en Diegem dentro de dos días.

“Mathieu (Van der Poel) estuvo fuerte hoy”, dijo Pidcock. “Sabemos que Mathieu (Van der Poel) es probablemente el más fuerte en este momento en cada campo. Es campeón del mundo por una razón”.

Después de terminar segundo en solitario en Gavere, Van Aert volverá a la acción mañana (miércoles) en Heusden-Zolder y se perderá Diegem.