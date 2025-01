“Si ganara el oro de Amstel este año para el Equipo Q36.5, ¿qué tan grande sería para la organización?”

La historia más grande en el ciclismo profesional durante el invierno fue el movimiento de contrato medio de Tom Pidcock de los granaderos de Ineos al equipo más pequeño Q36.5, pero su nuevo compañero de equipo Damien Howson aprendió sobre las noticias de la misma manera que lo hizo el resto del mundo.

Sin embargo, el jugador de 32 años dio la bienvenida a la adición del campeón olímpico de bicicletas de montaña.

Hablando con My Bike Antes del inicio de la etapa 3 de la gira Down Under, donde está compitiendo con el equipo nacional de Australia, Howson dijo: “Regresé a Australia a principios de noviembre, he estado entrenando aquí para prepararme para este evento, y todo De repente, soy como todos los demás, veo las noticias.

El Equipo Q36.5 no se encontraba entre los principales Protams en la clasificación mundial de UCI 2024, por lo que no han ganado invitaciones automáticas a ninguna carrera mundial, pero la presencia de Pidcock, entre otros, ya ha ayudado a asegurar las manchas de los comodines para La Flèche Wallonne y Liège-Bastogne-Liège, donde Pidcock fue el segundo en Remco Evenepoel en 2023.

Se espera que Pidock haga su debut con el equipo el 28 de enero en el Alula Tour en Arabia Saudita. También se unirá al equipo en la Vuelta A Andalucia del 19 al 23 de febrero. Ninguna de las Grand Tours ha anunciado sus selecciones de comodín, pero el objetivo 36.5 tiene como objetivo ser invitado a Giro d'Italia y la Vuelta A España.

“Cuando se formó el equipo, fueron ambiciosos para seguir subiendo las filas y estar en ese nivel superior del deporte”, dijo Howson. “Hemos tenido algunos cambios a lo largo de los años, pero obviamente la adición de Tom es un cambio significativo para el equipo y la dinámica, y estoy emocionado de ver qué puede hacer.

“En realidad no ha ganado muchas carreras en el camino, pero lo que hace es realmente a los grandes. Solo se puede imaginar si ganó el oro de Amstel este año para el Equipo Q36.5, cuán grande sería eso para La organización.

“Estoy emocionado de ver cómo va todo. Obviamente, habrá momentos en que pueda seguir siendo el líder de ciertas razas, pero luego hay otras veces que Tom será el hombre y estoy más que feliz de Haga que esas ambiciones de su hecha se hagan realidad “.