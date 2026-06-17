Un australiano de 21 años realiza la atracción de su vida en Plateau de Solaison

“¿En realidad lo soy? Dios mío”. Luke Tuckwell todavía estaba incrédulo en el Plateau de Solaison. Delirante por el esfuerzo y flanqueado por una marmota de dos metros con gafas de sol, bien podría haber cuestionado la realidad cuando le informaron que era oficialmente el subcampeón del Tour Auvernia-Ródano-Alpes.

Pronto tendría que despegar y entregar el maillot amarillo, y aunque ese nunca es el mejor sentimiento en el último día de una carrera por etapas, la derrota nunca fue tan dulce.

“En realidad no creo que lo haya hecho”, dijo cuando se le preguntó si se daba cuenta de lo que acababa de hacer. “En absoluto. Creo que tomará algún tiempo asimilarlo”.

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Para empezar, Tuckwell, un neoprofesional australiano de 21 años, nunca estuvo destinado a estar en esta posición. Un top 10 en el Tour de Romandía había llamado la atención, pero por lo demás, no tenía ningún reconocimiento a este nivel, y llegar a los tramos más bajos del top 10 aquí era seguramente el techo de sus ambiciones.

Pero todo cambió con esa escapada que definió la carrera el viernes, y se había dado una oportunidad con una enérgica defensa del maillot amarillo el sábado.

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En la última subida de la carrera, se le escapó de los hombros, pero hubo pocas sorpresas y pocas discusiones cuando Isaac del Toro subrayó su condición de escalador más fuerte y se despidió con una victoria convincente en el día y en la general.

Que Tuckwell lograra salvar el podio fue una victoria en sí misma, tanto en el contexto de la semana como del día. Caído antes de que Del Toro hubiera siquiera abierto los grifos en la subida de Solaison, fuera de categoría, parecía que Tuckwell podría estar cayendo en la clasificación.

Pero, pilotado por Maxim Van Gils en el papel de doméstico/animador, produjo el viaje de su vida para detener la marea, retroceder poco a poco hacia el resto de los contendientes y luego comenzar a atrapar a algunos de ellos. Superó a su rival más cercano al comienzo del día, Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike), justo al final, donde también había hecho lo suficiente para mantener a raya a Juan Ayuso (Lidl-Trek).

“Realmente, desde abajo, sabía qué ritmo tenía que correr y, ah, Maxim me salvó allí”, dijo Tuckwell.

“Sin Maxim, habría estado luchando mucho. Es sólo un esfuerzo colectivo del equipo esta semana. No puedo describirlo.

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“Sabía que tenía un minuto sobre Auyso y 40 segundos sobre Jorgenson. No estaba demasiado preocupado por mantener el liderato porque sabía que Isaac era muy fuerte, así que solo estaba tratando de concentrarme en obtener el mejor resultado general que pudiera.

“Perder sólo un lugar es increíble. Como neoprofesional, nunca podría esperar esto”.





Tuckwell se mudó a Europa cuando era un adolescente y corrió para la antigua configuración Trinity Racing de Tom Pidcock antes de ser adquirido por Red Bull-Bora-Hansgrohe el año pasado.

Después de una temporada con el equipo 'Rookies' sub23, en la que fue subcampeón en el Giro Next Gen, su primera temporada profesional comenzó con bastante solidez con una serie de carreras de alto nivel, pero despegó en Romandía y ahora se ha reforzado en el Dauphiné.

“Sigo mejorando carrera tras carrera sin hacer nada especial”, dijo.

“Simplemente disfruto de mi tiempo en casa, sin campamentos de altitud, simplemente estar en casa en un buen espacio mental, y creo que eso está marcando la diferencia”.