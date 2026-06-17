Un australiano de 21 años realiza la atracción de su vida en Plateau de Solaison

“¿En realidad lo soy? Dios mío”. Luke Tuckwell todavía estaba incrédulo en el Plateau de Solaison. Delirante por el esfuerzo y flanqueado por una marmota de dos metros con gafas de sol, bien podría haber cuestionado la realidad cuando le informaron que era oficialmente el subcampeón del Tour Auvernia-Ródano-Alpes.

Pronto tendría que despegar y entregar el maillot amarillo, y aunque ese nunca es el mejor sentimiento en el último día de una carrera por etapas, la derrota nunca fue tan dulce.

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(Desde la izquierda) El ciclista australiano Luke Tuckwell, segundo clasificado del Red Bull - Bora - Hansgrohe, el ciclista mexicano ganador de la general UAE Team Emirates XRG, Isaac Del Toro Romero con el maillot amarillo de líder general, y el ciclista español del Lidl-Trek, tercer clasificado, Juan Ayuso, celebran en el podio después de la octava y última etapa de la carrera ciclista Tour Auvernia-Ródano-Alpes (anteriormente conocido como Criterium du Dauphine), 120,1 km entre Beaufort y Plateau de Solaison, en los Alpes franceses, el 14 de junio de 2026. (Foto de Anne-Christine POUJOULAT / AFP)