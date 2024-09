El esloveno brilla en las carreras de Canadá tras 54 días sin competir, pero cae al séptimo lugar en el sprint detrás del ganador Michael Matthews

No fue el regreso perfecto a las carreras para Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) en el Gran Premio de Québec, ya que la superestrella eslovena terminó séptima y admitió que cometió un error al no atacar antes en la final una vez que se escapó con tres corredores del Lotto Dstny, lo que permitió que el grupo regresara y se llevara la victoria.

Pogačar intentó hacer un movimiento ganador a 2,2 km de la meta con un ataque punzante, su marca registrada, pero el campeón defensor Arnaud De Lie (Lotto Dstny) y dos de sus gregarios lo siguieron de cerca, cerrando su oportunidad de gloria en solitario.

Entonces tuvo que tomar una decisión: apostar por su propio sprint o atacar de nuevo en las cuestas empinadas de la Grand Alleé Ouest. Sin embargo, antes de que pudiera tomar una decisión, el pelotón de 40 hombres lo persiguió y se tocó, con lo que se esfumó toda esperanza de victoria.

“Fue una carrera realmente buena, el equipo hizo un gran trabajo, quería la final difícil y lo logramos”, dijo Pogačar después de su primera carrera desde el 21 de julio.

“Logramos hacer un último par de vueltas realmente difíciles, pero en mi último kilómetro no estaba seguro de si atacaría o no, pero tomé la decisión equivocada, esperé al sprint y me quedé atrapado”.

Pogačar y su equipo de los Emiratos Árabes Unidos iluminaron gran parte de los últimos 50 km en Canadá, y el actual campeón del Giro de Italia y el Tour de Francia también reveló que, si bien se vio obligado a conformarse con el séptimo lugar en el sprint ganado por Michael Matthews (Jayco AlUla), estaba contento con su forma.

“Pero estoy muy contento de estar de vuelta, las piernas están mejorando y no puedo esperar al domingo”, dijo el esloveno, a quien el GP de Montreal le viene mejor de las dos carreras canadienses de un día del WorldTour.

“No esperaba tener las piernas tan bien, así que estoy muy contento con mi forma y con cómo me las arreglé para la primera carrera después de un pequeño descanso. Así que creo que ya estoy listo para el domingo y para el Campeonato Mundial”.

Con el Campeonato Mundial de Zúrich a la vuelta de la esquina, Pogačar no solo está aquí para intentar ganar, sino también para recuperar algo de ese ritmo de carrera antes de enfrentarse a corredores como Remco Evenepoel y Mathieu van der Poel en busca de su primer maillot arcoíris.

Y fue quizás el ritmo lo que le faltó en la final, admitiendo que pensó que él y el trío de Lotto Dstny podrían mantenerse alejados, solo para encontrarse con un rudo despertar cuando Matthews y el resto se unieron a ellos y corrieron hacia la victoria.

“Por eso no me decidí a atacar más, porque miré hacia atrás y todavía había un hueco a un kilómetro de la meta”, dijo Pogačar cuando le preguntaron si pensaba que su grupo iba a sobrevivir hasta la meta. “Eran tres chicos de Lotto, pensaba que llegaríamos a la meta, pero el grupo venía muy rápido desde atrás y debería haberme lanzado antes”.

Pero rápidamente superó esa situación y simplemente disfrutó la oportunidad de competir nuevamente después de más de 50 días sin lucir un número de carrera.

“Tal vez podría mantenerme alejado, pero es lo que es, fue una carrera muy divertida y lo disfruté mucho”, concluyó Pogačar.